Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
20 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 August 2025 it had purchased a total of 95,400 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased95,400--
Highest price paid (per ordinary share)555.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)549.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)551.16p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,067,687 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,067,687.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
19-08-202516:28:54GBp56549.00XLONxHaNsNEzpwW
19-08-202516:28:51GBp31549.00XLONxHaNsNEzp6Z
19-08-202516:28:48GBp42549.00XLONxHaNsNEzp2F
19-08-202516:28:48GBp1,117549.00XLONxHaNsNEzp2H
19-08-202516:28:48GBp2,747549.00XLONxHaNsNEzp2N
19-08-202516:28:48GBp2,747549.00XLONxHaNsNEzp2S
19-08-202516:28:48GBp2,747549.00XLONxHaNsNEzpDe
19-08-202516:28:44GBp582549.00XLONxHaNsNEzp8p
19-08-202516:28:44GBp267549.00XLONxHaNsNEzp8r
19-08-202516:26:52GBp67549.00XLONxHaNsNEzntZ
19-08-202516:26:52GBp245549.00XLONxHaNsNEznte
19-08-202516:26:42GBp1,208549.00XLONxHaNsNEznzi
19-08-202516:26:42GBp4549.00XLONxHaNsNEznzk
19-08-202516:25:52GBp356549.50XLONxHaNsNEz@lg
19-08-202516:25:02GBp355549.50XLONxHaNsNEz@TF
19-08-202516:22:09GBp17549.50XLONxHaNsNEzz0W
19-08-202516:22:01GBp312549.50XLONxHaNsNEzzAi
19-08-202516:21:43GBp599549.50XLONxHaNsNEzwbW
19-08-202516:21:26GBp1,006549.50XLONxHaNsNEzwf7
19-08-202516:21:20GBp215550.00XLONxHaNsNEzwgQ
19-08-202516:21:14GBp219550.00XLONxHaNsNEzwnd
19-08-202516:21:08GBp214550.00XLONxHaNsNEzwo9
19-08-202516:21:02GBp219550.00XLONxHaNsNEzw5I
19-08-202516:20:56GBp212550.00XLONxHaNsNEzw2@
19-08-202516:20:50GBp220550.00XLONxHaNsNEzw8Q
19-08-202516:20:44GBp105550.00XLONxHaNsNEzwNe
19-08-202516:20:44GBp111550.00XLONxHaNsNEzwNa
19-08-202516:20:44GBp33550.00XLONxHaNsNEzwNc
19-08-202516:20:07GBp2,743550.00XLONxHaNsNEzxtO
19-08-202516:20:07GBp168550.00XLONxHaNsNEzxtQ
19-08-202516:20:07GBp144550.00XLONxHaNsNEzxtS
19-08-202516:20:07GBp74550.00XLONxHaNsNEzxtU
19-08-202516:20:07GBp1,341550.00XLONxHaNsNEzxsa
19-08-202516:20:07GBp1,000550.00XLONxHaNsNEzxsc
19-08-202516:20:07GBp209550.00XLONxHaNsNEzxse
19-08-202516:20:07GBp287550.00XLONxHaNsNEzxsg
19-08-202516:20:07GBp2,001550.00XLONxHaNsNEzxsi
19-08-202516:20:07GBp152550.00XLONxHaNsNEzxsk
19-08-202516:20:07GBp152550.00XLONxHaNsNEzxsm
19-08-202516:20:07GBp58550.00XLONxHaNsNEzxso
19-08-202516:20:07GBp20550.00XLONxHaNsNEzxsq
19-08-202516:20:07GBp95549.50XLONxHaNsNEzxsx
19-08-202516:20:05GBp287549.50XLONxHaNsNEzx$j
19-08-202516:15:33GBp651550.00XLONxHaNsNEzdfr
19-08-202516:15:33GBp1,171550.00XLONxHaNsNEzdft
19-08-202516:15:33GBp221550.00XLONxHaNsNEzdfv
19-08-202516:15:33GBp355550.00XLONxHaNsNEzdfF
19-08-202516:15:33GBp805550.00XLONxHaNsNEzdfH
19-08-202516:15:33GBp158550.00XLONxHaNsNEzdfJ
19-08-202516:15:33GBp139550.00XLONxHaNsNEzdfL
19-08-202516:15:33GBp61549.50XLONxHaNsNEzdeB
19-08-202516:15:30GBp389549.50XLONxHaNsNEzdte
19-08-202516:15:30GBp751549.50XLONxHaNsNEzdtg
19-08-202516:15:30GBp599549.50XLONxHaNsNEzdti
19-08-202516:15:30GBp1,659549.50XLONxHaNsNEzdto
19-08-202516:15:30GBp611549.50XLONxHaNsNEzdtq
19-08-202516:14:32GBp2,402549.50XLONxHaNsNEzaWM
19-08-202516:14:32GBp574549.50XLONxHaNsNEzaWO
19-08-202516:14:32GBp420549.50XLONxHaNsNEzaWQ
19-08-202516:14:32GBp310549.50XLONxHaNsNEzaWS
19-08-202516:14:32GBp1,812549.50XLONxHaNsNEzaWU
19-08-202516:14:32GBp560549.50XLONxHaNsNEzaZW
19-08-202516:07:34GBp2,725549.00XLONxHaNsNEzXGX
19-08-202515:57:03GBp532549.50XLONxHaNsNEzfQo
19-08-202515:57:03GBp1,476549.50XLONxHaNsNEzfQw
19-08-202515:56:56GBp235550.00XLONxHaNsNEzMYV
19-08-202515:55:57GBp164550.00XLONxHaNsNEzMOa
19-08-202515:55:57GBp75550.00XLONxHaNsNEzMOY
19-08-202515:54:58GBp217550.00XLONxHaNsNEzNTw
19-08-202515:50:38GBp2,578550.00XLONxHaNsNEzJ9r
19-08-202515:44:06GBp999549.50XLONxHaNsNEzQ1t
19-08-202515:44:03GBp91549.50XLONxHaNsNEzQ92
19-08-202515:44:03GBp181549.50XLONxHaNsNEzQ94
19-08-202515:44:03GBp111549.50XLONxHaNsNEzQ96
19-08-202515:44:03GBp3549.50XLONxHaNsNEzQ98
19-08-202515:44:03GBp367549.50XLONxHaNsNEzQ9Q
19-08-202515:37:39GBp837549.50XLONxHaNsNEz5Eh
19-08-202515:23:55GBp505549.50XLONxHaNsNE@qzQ
19-08-202515:23:55GBp661549.50XLONxHaNsNE@qzS
19-08-202515:14:00GBp610549.50XLONxHaNsNE@xWc
19-08-202515:12:34GBp1,063549.50XLONxHaNsNE@u9Y
19-08-202515:10:11GBp165550.00XLONxHaNsNE@dw@
19-08-202515:10:11GBp132550.00XLONxHaNsNE@dwy
19-08-202515:10:11GBp831549.50XLONxHaNsNE@dw7
19-08-202514:59:24GBp345550.00XLONxHaNsNE@eag
19-08-202514:58:38GBp665550.50XLONxHaNsNE@eQX
19-08-202514:56:10GBp1,098551.00XLONxHaNsNE@KWu
19-08-202514:54:59GBp266551.50XLONxHaNsNE@LA2
19-08-202514:46:54GBp372550.50XLONxHaNsNE@Qju
19-08-202514:46:51GBp730551.00XLONxHaNsNE@QkY
19-08-202514:45:09GBp1,045552.00XLONxHaNsNE@RTY
19-08-202514:42:12GBp504552.00XLONxHaNsNE@6T0
19-08-202514:42:12GBp28552.00XLONxHaNsNE@6T2
19-08-202514:39:15GBp542552.00XLONxHaNsNE@5Hv
19-08-202514:36:18GBp186552.00XLONxHaNsNE@0SE
19-08-202514:36:18GBp331552.00XLONxHaNsNE@0SG
19-08-202514:33:55GBp413552.00XLONxHaNsNE@FvD
19-08-202514:33:44GBp251551.00XLONxHaNsNE@F3L
19-08-202514:22:17GBp437551.50XLONxHaNsNE$o1w
19-08-202514:21:20GBp505552.00XLONxHaNsNE$pm1
19-08-202514:16:01GBp331552.50XLONxHaNsNE$$Ma
19-08-202514:10:36GBp266552.50XLONxHaNsNE$xV1
19-08-202514:10:32GBp395552.50XLONxHaNsNE$uda
19-08-202514:10:30GBp1,033553.00XLONxHaNsNE$uc3
19-08-202514:09:45GBp208553.50XLONxHaNsNE$uCM
19-08-202514:06:48GBp403553.50XLONxHaNsNE$cVJ
19-08-202514:02:52GBp535553.50XLONxHaNsNE$Ykq
19-08-202513:51:53GBp865553.50XLONxHaNsNE$g1I
19-08-202513:50:05GBp308554.00XLONxHaNsNE$hGM
19-08-202513:46:09GBp387554.00XLONxHaNsNE$M59
19-08-202513:42:13GBp337554.00XLONxHaNsNE$Ls0
19-08-202513:39:42GBp234554.00XLONxHaNsNE$J0R
19-08-202513:39:16GBp541554.00XLONxHaNsNE$GaH
19-08-202513:39:16GBp539554.00XLONxHaNsNE$GaK
19-08-202513:35:26GBp528554.00XLONxHaNsNE$UJ6
19-08-202513:15:48GBp768553.00XLONxHaNsNE$ELd
19-08-202513:12:19GBp1,106553.50XLONxHaNsNE$DyO
19-08-202512:51:04GBp317553.50XLONxHaNsNEuyZN
19-08-202512:41:48GBp337553.50XLONxHaNsNEuccg
19-08-202512:40:09GBp365553.50XLONxHaNsNEuddh
19-08-202512:40:09GBp690553.50XLONxHaNsNEuddk
19-08-202512:26:54GBp319553.00XLONxHaNsNEul$8
19-08-202512:22:57GBp313553.50XLONxHaNsNEugdw
19-08-202512:16:11GBp479554.00XLONxHaNsNEuMYZ
19-08-202512:13:31GBp368554.50XLONxHaNsNEuNSH
19-08-202512:05:00GBp401554.00XLONxHaNsNEuH8Z
19-08-202512:04:57GBp575554.50XLONxHaNsNEuHAk
19-08-202512:04:51GBp485554.00XLONxHaNsNEuHKE
19-08-202512:03:59GBp242554.50XLONxHaNsNEuUm7
19-08-202512:03:59GBp142554.50XLONxHaNsNEuUmP
19-08-202512:03:59GBp34554.50XLONxHaNsNEuUmR
19-08-202512:03:59GBp95554.50XLONxHaNsNEuUmT
19-08-202511:57:00GBp255553.50XLONxHaNsNEuRtc
19-08-202511:53:04GBp397553.50XLONxHaNsNEuPGj
19-08-202511:49:24GBp318553.50XLONxHaNsNEu4bD
19-08-202511:48:09GBp205553.50XLONxHaNsNEu4EO
19-08-202511:46:11GBp205553.50XLONxHaNsNEu5Gc
19-08-202511:43:00GBp235553.00XLONxHaNsNEu3Jb
19-08-202511:43:00GBp587553.00XLONxHaNsNEu3Js
19-08-202511:42:40GBp111552.00XLONxHaNsNEu0kE
19-08-202511:42:40GBp131552.00XLONxHaNsNEu0kG
19-08-202511:27:30GBp221552.00XLONxHaNsNEvshI
19-08-202511:22:41GBp148551.50XLONxHaNsNEvrhs
19-08-202511:22:06GBp425552.00XLONxHaNsNEvrFr
19-08-202511:00:59GBp209552.00XLONxHaNsNEvaoA
19-08-202511:00:59GBp302552.50XLONxHaNsNEvaoC
19-08-202511:00:09GBp417553.50XLONxHaNsNEvaQ5
19-08-202511:00:09GBp200553.00XLONxHaNsNEvaQ7
19-08-202511:00:09GBp577553.00XLONxHaNsNEvaQA
19-08-202510:55:31GBp276553.50XLONxHaNsNEvWqy
19-08-202510:53:05GBp206553.50XLONxHaNsNEvkbR
19-08-202510:50:08GBp79553.50XLONxHaNsNEvia5
19-08-202510:50:08GBp160553.50XLONxHaNsNEvia7
19-08-202510:47:11GBp84553.50XLONxHaNsNEvjP0
19-08-202510:47:11GBp135553.50XLONxHaNsNEvjP2
19-08-202510:44:46GBp237553.50XLONxHaNsNEvh4A
19-08-202510:41:17GBp224553.50XLONxHaNsNEvfUD
19-08-202510:23:26GBp73552.50XLONxHaNsNEvQnn
19-08-202510:23:26GBp365552.50XLONxHaNsNEvQnp
19-08-202510:20:46GBp118553.00XLONxHaNsNEvOjc
19-08-202510:20:46GBp284553.00XLONxHaNsNEvOje
19-08-202510:12:35GBp5552.50XLONxHaNsNEv2dh
19-08-202510:12:18GBp336553.00XLONxHaNsNEv2fj
19-08-202510:12:15GBp423553.50XLONxHaNsNEv2hD
19-08-202510:04:18GBp445554.00XLONxHaNsNEvCNM
19-08-202510:03:43GBp1,033555.00XLONxHaNsNEvDkM
19-08-202510:03:43GBp485554.50XLONxHaNsNEvDkT
19-08-202509:53:43GBp103555.50XLONxHaNsNEwq7w
19-08-202509:53:43GBp441555.50XLONxHaNsNEwq7y
19-08-202509:45:06GBp239554.00XLONxHaNsNEw@01
19-08-202509:45:06GBp167554.00XLONxHaNsNEw@02
19-08-202509:43:16GBp343554.00XLONxHaNsNEw$BM
19-08-202509:40:19GBp210554.00XLONxHaNsNEwz0m
19-08-202509:37:22GBp286554.00XLONxHaNsNEwxIw
19-08-202509:34:25GBp211554.00XLONxHaNsNEwcgh
19-08-202509:31:28GBp279554.00XLONxHaNsNEwayv
19-08-202509:28:31GBp227554.00XLONxHaNsNEwY8r
19-08-202509:13:57GBp92553.00XLONxHaNsNEwfyN
19-08-202509:13:31GBp323553.00XLONxHaNsNEwfF7
19-08-202509:06:30GBp124553.50XLONxHaNsNEwI9Q
19-08-202509:06:30GBp336553.50XLONxHaNsNEwI9S
19-08-202509:06:25GBp229553.50XLONxHaNsNEwIBD
19-08-202509:05:09GBp224553.50XLONxHaNsNEwJ6$
19-08-202509:05:09GBp293553.50XLONxHaNsNEwJ61
19-08-202509:00:18GBp781553.50XLONxHaNsNEwUQ7
19-08-202508:54:58GBp788554.00XLONxHaNsNEwQAg
19-08-202508:54:57GBp485554.00XLONxHaNsNEwQAu
19-08-202508:51:19GBp199554.00XLONxHaNsNEwPWR
19-08-202508:51:19GBp294554.00XLONxHaNsNEwPZX
19-08-202508:35:06GBp351554.00XLONxHaNsNEwFUp
19-08-202508:35:06GBp48554.00XLONxHaNsNEwFUr
19-08-202508:35:06GBp113554.00XLONxHaNsNEwFUt
19-08-202508:35:06GBp218554.00XLONxHaNsNEwFUv
19-08-202508:35:06GBp462554.00XLONxHaNsNEwFUx
19-08-202508:35:05GBp131554.00XLONxHaNsNEwFUU
19-08-202508:35:05GBp373554.00XLONxHaNsNEwFUS
19-08-202508:35:05GBp139554.00XLONxHaNsNEwFUQ
19-08-202508:35:05GBp410554.00XLONxHaNsNEwFUO
19-08-202508:10:07GBp346553.50XLONxHaNsNEx$y5
19-08-202508:06:09GBp462553.50XLONxHaNsNExz7d
19-08-202508:06:09GBp163554.00XLONxHaNsNExz7f
19-08-202508:06:09GBp499554.00XLONxHaNsNExz7h
19-08-202508:02:58GBp446553.00XLONxHaNsNExuZv

