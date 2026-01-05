OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
05 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 02 January 2026 it had purchased a total of 120,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased60,00060,000-
Highest price paid (per ordinary share)643.50p644.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)638.00p638.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)640.35p640.29p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,504,110 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,504,110.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
02-01-202616:26:26GBp134638.00XLONxeaMRlWdXcV
02-01-202616:26:20GBp200638.00XLONxeaMRlWdXf0
02-01-202616:26:02GBp212638.00XLONxeaMRlWdX17
02-01-202616:25:55GBp133638.00XLONxeaMRlWdXAz
02-01-202616:25:48GBp73638.00BATExeaMRlWdXTZ
02-01-202616:25:41GBp195638.00BATExeaMRlWdkdn
02-01-202616:25:37GBp10638.00BATExeaMRlWdklb
02-01-202616:25:34GBp211638.00XLONxeaMRlWdkqS
02-01-202616:25:27GBp116638.00XLONxeaMRlWdkz4
02-01-202616:25:25GBp217638.50XLONxeaMRlWdkyJ
02-01-202616:25:06GBp29638.00BATExeaMRlWdkF6
02-01-202616:25:05GBp104638.50XLONxeaMRlWdkBr
02-01-202616:25:05GBp112638.50XLONxeaMRlWdkBt
02-01-202616:25:00GBp218638.00BATExeaMRlWdkGa
02-01-202616:24:46GBp217638.00BATExeaMRlWdlYx
02-01-202616:24:45GBp222638.50XLONxeaMRlWdljm
02-01-202616:24:39GBp214638.00BATExeaMRlWdlel
02-01-202616:24:33GBp218638.00BATExeaMRlWdlm7
02-01-202616:24:25GBp216638.00BATExeaMRlWdlvo
02-01-202616:24:25GBp186638.50XLONxeaMRlWdlug
02-01-202616:24:18GBp203638.00BATExeaMRlWdl44
02-01-202616:24:11GBp217638.00BATExeaMRlWdlEN
02-01-202616:24:04GBp207638.00BATExeaMRlWdlHS
02-01-202616:24:00GBp81638.50XLONxeaMRlWdlVI
02-01-202616:24:00GBp323638.50XLONxeaMRlWdlVK
02-01-202616:23:29GBp208638.50XLONxeaMRlWdi$q
02-01-202616:18:01GBp242638.00XLONxeaMRlWdf0X
02-01-202616:17:58GBp204638.00XLONxeaMRlWdf21
02-01-202616:17:52GBp201638.00XLONxeaMRlWdfFs
02-01-202616:17:45GBp22638.00XLONxeaMRlWdfAW
02-01-202616:17:39GBp66638.00BATExeaMRlWdfKu
02-01-202616:17:33GBp206638.00BATExeaMRlWdfS9
02-01-202616:17:27GBp95638.00BATExeaMRlWdfQb
02-01-202616:16:15GBp1,735638.50XLONxeaMRlWdNb@
02-01-202616:16:15GBp336638.50BATExeaMRlWdNb0
02-01-202616:16:15GBp210638.50BATExeaMRlWdNb2
02-01-202616:16:09GBp209638.50BATExeaMRlWdNYb
02-01-202616:16:03GBp182638.50BATExeaMRlWdNtN
02-01-202616:15:57GBp879638.50BATExeaMRlWdNzC
02-01-202616:15:57GBp212638.50BATExeaMRlWdNzH
02-01-202616:08:32GBp298638.50BATExeaMRlWdHN@
02-01-202616:07:44GBp367639.00BATExeaMRlWdUmb
02-01-202616:07:44GBp957639.00XLONxeaMRlWdUmX
02-01-202616:05:35GBp1,745639.50XLONxeaMRlWdVP7
02-01-202616:05:35GBp730639.50BATExeaMRlWdVPD
02-01-202616:05:34GBp1,668639.50BATExeaMRlWdVRv
02-01-202616:04:48GBp219640.00BATExeaMRlWdS8B
02-01-202616:04:12GBp557640.00XLONxeaMRlWdTl9
02-01-202616:04:12GBp284640.00BATExeaMRlWdTlA
02-01-202616:01:08GBp1,109640.00BATExeaMRlWdRBo
02-01-202616:01:08GBp1,052640.00XLONxeaMRlWdRBg
02-01-202615:57:55GBp249640.50BATExeaMRlWd69c
02-01-202615:57:19GBp381640.50XLONxeaMRlWd7k$
02-01-202615:57:19GBp289640.50XLONxeaMRlWd7k4
02-01-202615:57:19GBp126640.50XLONxeaMRlWd7k6
02-01-202615:57:19GBp377640.50BATExeaMRlWd7kB
02-01-202615:57:19GBp41640.50BATExeaMRlWd7kD
02-01-202615:57:16GBp181640.50BATExeaMRlWd7eM
02-01-202615:57:06GBp737640.50XLONxeaMRlWd7pJ
02-01-202615:57:06GBp61640.50BATExeaMRlWd7pL
02-01-202615:57:06GBp61640.50BATExeaMRlWd7pM
02-01-202615:57:05GBp259640.50XLONxeaMRlWd7ov
02-01-202615:57:05GBp256640.50BATExeaMRlWd7ow
02-01-202615:52:01GBp383640.00BATExeaMRlWd36A
02-01-202615:50:03GBp144640.00BATExeaMRlWd1go
02-01-202615:50:03GBp193640.00BATExeaMRlWd1gq
02-01-202615:50:03GBp43640.00BATExeaMRlWd1gs
02-01-202615:50:03GBp92640.00BATExeaMRlWd1gu
02-01-202615:41:38GBp1,528639.50BATExeaMRlWd99X
02-01-202615:41:38GBp1,644639.50XLONxeaMRlWd9EV
02-01-202615:41:12GBp33640.00XLONxeaMRlWWsjn
02-01-202615:41:12GBp334640.00XLONxeaMRlWWsjp
02-01-202615:39:14GBp16640.00XLONxeaMRlWWqXL
02-01-202615:39:14GBp200640.00XLONxeaMRlWWqXN
02-01-202615:28:31GBp314639.00BATExeaMRlWWwIB
02-01-202615:28:14GBp556639.00XLONxeaMRlWWxh3
02-01-202615:28:14GBp507639.00BATExeaMRlWWxh5
02-01-202615:27:25GBp187639.00BATExeaMRlWWuk1
02-01-202615:27:25GBp1,269639.50XLONxeaMRlWWuk3
02-01-202615:27:25GBp1,185639.50BATExeaMRlWWuk9
02-01-202615:20:35GBp1,543638.50BATExeaMRlWWYA1
02-01-202615:20:35GBp1,435638.50XLONxeaMRlWWYAw
02-01-202615:20:33GBp36639.00XLONxeaMRlWWYKJ
02-01-202615:20:33GBp248639.00XLONxeaMRlWWYKL
02-01-202615:20:33GBp344639.00BATExeaMRlWWYNW
02-01-202615:19:00GBp195639.00BATExeaMRlWWWfg
02-01-202615:19:00GBp93639.00BATExeaMRlWWWfi
02-01-202615:18:48GBp455639.00BATExeaMRlWWWt1
02-01-202615:10:07GBp417639.00XLONxeaMRlWWhUC
02-01-202615:10:07GBp551639.00XLONxeaMRlWWhUE
02-01-202615:10:07GBp300639.00XLONxeaMRlWWhUG
02-01-202615:10:07GBp210639.00XLONxeaMRlWWhUI
02-01-202615:10:07GBp116639.00XLONxeaMRlWWhUK
02-01-202615:10:07GBp185639.00XLONxeaMRlWWhUM
02-01-202615:10:07GBp242639.00BATExeaMRlWWhUQ
02-01-202615:10:07GBp205639.00BATExeaMRlWWhUS
02-01-202615:10:07GBp460639.00BATExeaMRlWWhUU
02-01-202615:10:07GBp29639.00BATExeaMRlWWhPW
02-01-202615:10:07GBp903638.50XLONxeaMRlWWhPh
02-01-202615:10:07GBp933638.50BATExeaMRlWWhPn
02-01-202614:58:02GBp1,259638.00XLONxeaMRlWWViw
02-01-202614:58:02GBp1,210638.00BATExeaMRlWWViy
02-01-202614:50:28GBp956638.50XLONxeaMRlWW6X6
02-01-202614:50:28GBp843638.50BATExeaMRlWW6X8
02-01-202614:50:07GBp469638.50BATExeaMRlWW6$c
02-01-202614:46:53GBp781639.00BATExeaMRlWW5Sf
02-01-202614:46:53GBp521639.00BATExeaMRlWW5Sh
02-01-202614:46:53GBp875639.00XLONxeaMRlWW5Sd
02-01-202614:45:13GBp55640.00XLONxeaMRlWW30F
02-01-202614:45:13GBp194640.00XLONxeaMRlWW30H
02-01-202614:45:13GBp19640.00XLONxeaMRlWW30J
02-01-202614:45:13GBp600640.00XLONxeaMRlWW30K
02-01-202614:45:13GBp182639.50XLONxeaMRlWW33d
02-01-202614:45:13GBp700639.50XLONxeaMRlWW33f
02-01-202614:45:13GBp876639.50BATExeaMRlWW33h
02-01-202614:42:42GBp185639.50BATExeaMRlWWEYn
02-01-202614:33:35GBp576640.00BATExeaMRlWXs7y
02-01-202614:32:53GBp552640.00XLONxeaMRlWXtta
02-01-202614:30:15GBp616640.00BATExeaMRlWXrA8
02-01-202614:30:15GBp560640.00XLONxeaMRlWXrAA
02-01-202614:30:08GBp543640.50XLONxeaMRlWXrJs
02-01-202614:30:08GBp537640.50XLONxeaMRlWXrJu
02-01-202614:30:08GBp1,137640.50BATExeaMRlWXrJy
02-01-202614:19:15GBp322641.00XLONxeaMRlWXzVt
02-01-202614:18:30GBp1,036641.00XLONxeaMRlWXwwh
02-01-202614:18:30GBp640641.00BATExeaMRlWXwwj
02-01-202614:13:14GBp702641.00BATExeaMRlWXcYd
02-01-202614:07:58GBp13640.50XLONxeaMRlWXbUs
02-01-202614:01:29GBp133640.50BATExeaMRlWXkwK
02-01-202614:01:29GBp254640.50BATExeaMRlWXkwM
02-01-202614:01:29GBp474641.50XLONxeaMRlWXk5x
02-01-202614:01:29GBp27641.50XLONxeaMRlWXk5z
02-01-202614:01:29GBp522641.00XLONxeaMRlWXk53
02-01-202614:01:29GBp533641.00BATExeaMRlWXk57
02-01-202613:56:00GBp137641.00XLONxeaMRlWXg5J
02-01-202613:56:00GBp416641.00XLONxeaMRlWXg5K
02-01-202613:56:00GBp585641.00BATExeaMRlWXg5M
02-01-202613:53:47GBp10641.00BATExeaMRlWXhPX
02-01-202613:50:11GBp153641.50XLONxeaMRlWXMrv
02-01-202613:50:11GBp590641.50BATExeaMRlWXMrx
02-01-202613:49:39GBp344641.50XLONxeaMRlWXMCn
02-01-202613:49:39GBp1,135642.00XLONxeaMRlWXMCx
02-01-202613:49:37GBp218642.50XLONxeaMRlWXMEX
02-01-202613:48:11GBp1,212641.50BATExeaMRlWXN06
02-01-202613:32:55GBp438639.00XLONxeaMRlWXTA@
02-01-202613:32:20GBp377639.00BATExeaMRlWXQYM
02-01-202613:32:20GBp61639.00BATExeaMRlWXQYO
02-01-202613:32:20GBp754639.00BATExeaMRlWXQib
02-01-202613:32:20GBp860639.00XLONxeaMRlWXQiX
02-01-202613:32:20GBp80639.00BATExeaMRlWXQiZ
02-01-202613:18:28GBp489639.50XLONxeaMRlWX2iD
02-01-202613:18:28GBp500639.50BATExeaMRlWX2iH
02-01-202613:15:42GBp882640.00XLONxeaMRlWX3T3
02-01-202613:15:42GBp940640.00BATExeaMRlWX3T5
02-01-202613:13:42GBp99640.50XLONxeaMRlWX0U@
02-01-202613:13:42GBp110640.50XLONxeaMRlWX0Uy
02-01-202613:12:43GBp261640.50BATExeaMRlWX163
02-01-202613:10:45GBp26640.50XLONxeaMRlWXEFj
02-01-202613:10:45GBp244640.50XLONxeaMRlWXEFl
02-01-202613:08:47GBp78640.50BATExeaMRlWXFL@
02-01-202613:08:47GBp146640.50BATExeaMRlWXFLs
02-01-202613:08:47GBp31640.50BATExeaMRlWXFLu
02-01-202613:08:47GBp95640.50BATExeaMRlWXFLy
02-01-202613:07:48GBp182640.50XLONxeaMRlWXCp3
02-01-202613:07:48GBp28640.50XLONxeaMRlWXCp5
02-01-202613:04:51GBp228640.50XLONxeaMRlWXAyh
02-01-202613:04:51GBp220640.50BATExeaMRlWXAyi
02-01-202613:04:51GBp43640.50BATExeaMRlWXAyk
02-01-202613:01:54GBp178640.50BATExeaMRlWX8ln
02-01-202613:01:54GBp14640.50XLONxeaMRlWX8l$
02-01-202613:01:54GBp145640.50XLONxeaMRlWX8l1
02-01-202613:01:54GBp53640.50XLONxeaMRlWX8l3
02-01-202613:01:54GBp47640.50BATExeaMRlWX8l6
02-01-202612:58:57GBp226640.50XLONxeaMRlWX9OJ
02-01-202612:57:58GBp313640.50BATExeaMRlWYs04
02-01-202612:56:59GBp59640.50BATExeaMRlWYtlF
02-01-202612:56:00GBp218640.50XLONxeaMRlWYtKM
02-01-202612:56:00GBp16640.50XLONxeaMRlWYtKO
02-01-202612:54:02GBp210640.50BATExeaMRlWYqRa
02-01-202612:53:03GBp136640.50XLONxeaMRlWYr7g
02-01-202612:53:03GBp98640.50XLONxeaMRlWYr7i
02-01-202612:52:04GBp87640.50BATExeaMRlWYoi@
02-01-202612:52:04GBp41640.50BATExeaMRlWYoi0
02-01-202612:50:06GBp193640.50XLONxeaMRlWYp$c
02-01-202612:48:08GBp360640.50BATExeaMRlWYmDs
02-01-202612:47:09GBp247640.50XLONxeaMRlWYnrj
02-01-202612:45:11GBp60640.50BATExeaMRlWY@x0
02-01-202612:45:11GBp103640.50BATExeaMRlWY@x2
02-01-202612:43:13GBp100640.50XLONxeaMRlWY$7E
02-01-202612:43:13GBp223640.50XLONxeaMRlWY$7G
02-01-202612:42:14GBp185640.50BATExeaMRlWYyZu
02-01-202612:42:14GBp39640.50BATExeaMRlWYyZw
02-01-202612:40:42GBp195640.50BATExeaMRlWYyOQ
02-01-202612:40:42GBp44640.50BATExeaMRlWYyRW
02-01-202612:39:17GBp227640.50XLONxeaMRlWYzM0
02-01-202612:38:17GBp99640.50BATExeaMRlWYwxJ
02-01-202612:36:56GBp49640.50XLONxeaMRlWYxfJ
02-01-202612:36:56GBp140640.50XLONxeaMRlWYxfL
02-01-202612:33:23GBp213640.50BATExeaMRlWYvkz
02-01-202612:33:23GBp81640.50XLONxeaMRlWYvk3
02-01-202612:33:23GBp114640.50XLONxeaMRlWYvk5
02-01-202612:33:23GBp74640.50BATExeaMRlWYvk9
02-01-202612:31:25GBp204640.50XLONxeaMRlWYc$J
02-01-202612:28:28GBp86640.50BATExeaMRlWYaXg
02-01-202612:28:28GBp284640.50BATExeaMRlWYaXi
02-01-202612:27:29GBp78640.50XLONxeaMRlWYa7x
02-01-202612:27:29GBp159640.50XLONxeaMRlWYa7z
02-01-202612:26:12GBp16640.50BATExeaMRlWYbiX
02-01-202612:26:12GBp306640.50BATExeaMRlWYbjV
02-01-202612:26:12GBp274640.50BATExeaMRlWYbie
02-01-202612:26:12GBp32640.50BATExeaMRlWYbig
02-01-202612:25:31GBp161640.50XLONxeaMRlWYbw4
02-01-202612:24:15GBp116640.50BATExeaMRlWYYhC
02-01-202612:24:15GBp95640.50BATExeaMRlWYYhE
02-01-202612:22:52GBp77640.50XLONxeaMRlWYYSa
02-01-202612:22:52GBp29640.50XLONxeaMRlWYYSc
02-01-202612:22:52GBp122640.50XLONxeaMRlWYYSe
02-01-202612:22:45GBp122640.50XLONxeaMRlWYYON
02-01-202612:22:44GBp122640.50XLONxeaMRlWYYRa
02-01-202612:22:44GBp122640.50XLONxeaMRlWYYRk
02-01-202612:22:44GBp88640.50XLONxeaMRlWYYRy
02-01-202612:22:44GBp122640.50XLONxeaMRlWYYRE
02-01-202612:22:44GBp122640.50XLONxeaMRlWYYQa
02-01-202612:22:44GBp37640.50BATExeaMRlWYYQs
02-01-202612:22:44GBp576640.50BATExeaMRlWYYQx
02-01-202612:22:44GBp22640.50XLONxeaMRlWYYQ0
02-01-202612:22:44GBp27640.50XLONxeaMRlWYYQ2
02-01-202612:22:44GBp22640.50XLONxeaMRlWYYQ4
02-01-202612:22:44GBp63640.50XLONxeaMRlWYYQ6
02-01-202612:22:44GBp122640.50XLONxeaMRlWYYQ8
02-01-202612:22:44GBp257640.50BATExeaMRlWYYQH
02-01-202612:22:44GBp67640.50XLONxeaMRlWYYQQ
02-01-202612:22:44GBp250640.50XLONxeaMRlWYYQS
02-01-202612:22:44GBp38640.50XLONxeaMRlWYYQU
02-01-202612:22:44GBp341640.50BATExeaMRlWYZbh
02-01-202612:22:44GBp17640.50BATExeaMRlWYZbj
02-01-202612:22:44GBp17640.50BATExeaMRlWYZbl
02-01-202612:22:44GBp18640.50BATExeaMRlWYZbn
02-01-202611:54:40GBp406640.00XLONxeaMRlWYILd
02-01-202611:54:40GBp616640.00BATExeaMRlWYILf
02-01-202611:52:13GBp618640.00XLONxeaMRlWYJRn
02-01-202611:51:06GBp228640.50XLONxeaMRlWYG4@
02-01-202611:51:06GBp9640.50XLONxeaMRlWYG4w
02-01-202611:51:06GBp5640.50XLONxeaMRlWYG4y
02-01-202611:47:39GBp51640.50XLONxeaMRlWYUzE
02-01-202611:47:39GBp22640.50XLONxeaMRlWYUzG
02-01-202611:47:39GBp189640.50XLONxeaMRlWYUzI
02-01-202611:47:39GBp24640.50XLONxeaMRlWYUzK
02-01-202611:47:39GBp292640.00BATExeaMRlWYUzR
02-01-202611:47:28GBp266641.00BATExeaMRlWYU7$
02-01-202611:47:28GBp127641.00XLONxeaMRlWYU75
02-01-202611:47:28GBp562641.00XLONxeaMRlWYU77
02-01-202611:47:28GBp60641.00XLONxeaMRlWYU79
02-01-202611:47:28GBp79641.00XLONxeaMRlWYU7B
02-01-202611:47:28GBp29641.00XLONxeaMRlWYU7D
02-01-202611:47:28GBp796641.00BATExeaMRlWYU7J
02-01-202611:47:28GBp19641.00BATExeaMRlWYU7L
02-01-202611:47:28GBp23641.00BATExeaMRlWYU7N
02-01-202611:47:28GBp19641.00BATExeaMRlWYU7P
02-01-202611:47:28GBp18641.00BATExeaMRlWYU7R
02-01-202611:47:28GBp296640.50XLONxeaMRlWYU7U
02-01-202611:47:28GBp287640.50BATExeaMRlWYU6W
02-01-202611:19:18GBp456640.50XLONxeaMRlWYEjH
02-01-202611:19:18GBp123640.50BATExeaMRlWYEjJ
02-01-202611:19:18GBp299640.50BATExeaMRlWYEjL
02-01-202611:19:13GBp753641.50BATExeaMRlWYEhk
02-01-202611:19:13GBp284641.50XLONxeaMRlWYEhv
02-01-202611:19:13GBp320641.50XLONxeaMRlWYEhx
02-01-202611:19:13GBp15641.50XLONxeaMRlWYEh$
02-01-202611:19:13GBp193641.50XLONxeaMRlWYEh1
02-01-202611:19:13GBp218641.50XLONxeaMRlWYEh3
02-01-202611:19:13GBp187641.50XLONxeaMRlWYEh7
02-01-202611:19:13GBp431641.00XLONxeaMRlWYEhG
02-01-202611:19:13GBp428641.00BATExeaMRlWYEhI
02-01-202611:03:12GBp590641.00BATExeaMRlWZsEj
02-01-202611:00:37GBp250641.50XLONxeaMRlWZtPA
02-01-202610:58:35GBp46641.50XLONxeaMRlWZrXI
02-01-202610:58:35GBp112641.50XLONxeaMRlWZrXK
02-01-202610:58:35GBp31641.50XLONxeaMRlWZrXM
02-01-202610:57:34GBp89641.00BATExeaMRlWZr11
02-01-202610:45:53GBp369641.50XLONxeaMRlWZ$AG
02-01-202610:45:53GBp260641.50BATExeaMRlWZ$AI
02-01-202610:45:00GBp658642.00XLONxeaMRlWZy6W
02-01-202610:45:00GBp279642.00BATExeaMRlWZy6Y
02-01-202610:42:39GBp94642.00BATExeaMRlWZzBb
02-01-202610:39:41GBp257641.00BATExeaMRlWZxiI
02-01-202610:38:54GBp578641.00XLONxeaMRlWZxx4
02-01-202610:38:54GBp310641.00BATExeaMRlWZxx6
02-01-202610:38:04GBp119641.00BATExeaMRlWZxJU
02-01-202610:33:25GBp293641.50XLONxeaMRlWZvPJ
02-01-202610:33:25GBp7641.50XLONxeaMRlWZvPP
02-01-202610:33:25GBp55641.50XLONxeaMRlWZvPR
02-01-202610:30:09GBp422641.50XLONxeaMRlWZd$d
02-01-202610:30:09GBp305641.50BATExeaMRlWZd$e
02-01-202610:30:09GBp422641.50XLONxeaMRlWZd$n
02-01-202610:30:09GBp669641.50BATExeaMRlWZd$p
02-01-202610:30:04GBp311641.50BATExeaMRlWZdxX
02-01-202610:29:24GBp33641.50BATExeaMRlWZdAq
02-01-202610:19:48GBp133641.00BATExeaMRlWZWFi
02-01-202610:11:34GBp291640.50BATExeaMRlWZiIo
02-01-202610:04:33GBp261641.00BATExeaMRlWZecb
02-01-202610:04:33GBp217641.00XLONxeaMRlWZecZ
02-01-202610:01:20GBp24641.00XLONxeaMRlWZfwG
02-01-202610:01:15GBp284641.50XLONxeaMRlWZf4F
02-01-202610:01:15GBp460641.50BATExeaMRlWZf4H
02-01-202610:01:15GBp407642.00XLONxeaMRlWZf4J
02-01-202610:01:15GBp660642.00BATExeaMRlWZf4L
02-01-202609:53:02GBp400641.50XLONxeaMRlWZLyF
02-01-202609:53:02GBp179641.50BATExeaMRlWZLyH
02-01-202609:48:11GBp357641.00XLONxeaMRlWZJH@
02-01-202609:46:57GBp99641.00BATExeaMRlWZG6I
02-01-202609:46:45GBp408641.50BATExeaMRlWZGF@
02-01-202609:46:45GBp342641.50XLONxeaMRlWZGF0
02-01-202609:43:58GBp188641.50BATExeaMRlWZUeS
02-01-202609:38:09GBp300641.00BATExeaMRlWZTd$
02-01-202609:38:09GBp204641.00XLONxeaMRlWZTdz
02-01-202609:37:50GBp295641.50XLONxeaMRlWZTqd
02-01-202609:37:50GBp667641.50BATExeaMRlWZTqf
02-01-202609:37:38GBp661641.50XLONxeaMRlWZTz6
02-01-202609:33:27GBp319642.00BATExeaMRlWZRwd
02-01-202609:33:27GBp347642.00XLONxeaMRlWZRwb
02-01-202609:32:18GBp287642.50XLONxeaMRlWZOZ6
02-01-202609:32:18GBp98642.50XLONxeaMRlWZOZ8
02-01-202609:32:18GBp6642.50BATExeaMRlWZOZD
02-01-202609:32:18GBp376642.50BATExeaMRlWZOZF
02-01-202609:32:04GBp705642.50XLONxeaMRlWZOro
02-01-202609:32:04GBp488642.50XLONxeaMRlWZOrq
02-01-202609:32:04GBp3,690642.50BATExeaMRlWZOr5
02-01-202609:32:04GBp288642.50BATExeaMRlWZOr7
02-01-202609:32:04GBp292642.00XLONxeaMRlWZOrC
02-01-202609:32:04GBp292642.00BATExeaMRlWZOrE
02-01-202609:32:04GBp422642.50XLONxeaMRlWZOrG
02-01-202609:32:04GBp422642.50BATExeaMRlWZOrI
02-01-202609:26:07GBp164643.00XLONxeaMRlWZ7z9
02-01-202609:26:07GBp35643.00XLONxeaMRlWZ7zB
02-01-202609:24:16GBp172642.50BATExeaMRlWZ4qU
02-01-202609:22:12GBp474643.00XLONxeaMRlWZ55Z
02-01-202609:22:12GBp292642.50XLONxeaMRlWZ55a
02-01-202609:22:11GBp44644.00BATExeaMRlWZ55q
02-01-202609:22:11GBp145644.00BATExeaMRlWZ55v
02-01-202609:22:11GBp292643.00XLONxeaMRlWZ550
02-01-202609:22:11GBp292643.00BATExeaMRlWZ552
02-01-202609:22:11GBp422643.50XLONxeaMRlWZ554
02-01-202609:22:11GBp422643.50BATExeaMRlWZ556
02-01-202609:07:31GBp446643.00BATExeaMRlWZDUN
02-01-202609:01:17GBp7643.50XLONxeaMRl$Ssqw
02-01-202609:01:12GBp100643.50XLONxeaMRl$SsoL
02-01-202608:49:01GBp178643.50XLONxeaMRl$SnTZ
02-01-202608:49:01GBp1,215643.50XLONxeaMRl$SnTu
02-01-202608:49:01GBp2643.50XLONxeaMRl$SnTw
02-01-202608:49:01GBp58643.50XLONxeaMRl$SnTy
02-01-202608:47:36GBp490643.00BATExeaMRl$S@EG
02-01-202608:47:27GBp108642.50XLONxeaMRl$S@N$
02-01-202608:47:27GBp144642.50XLONxeaMRl$S@N0
02-01-202608:47:27GBp40642.50XLONxeaMRl$S@N2
02-01-202608:47:27GBp433643.00BATExeaMRl$S@N4
02-01-202608:47:27GBp207643.00XLONxeaMRl$S@N6
02-01-202608:47:27GBp143643.00XLONxeaMRl$S@N8
02-01-202608:47:27GBp48643.00XLONxeaMRl$S@NA
02-01-202608:47:27GBp9643.00XLONxeaMRl$S@NO
02-01-202608:47:27GBp15643.00XLONxeaMRl$S@NQ
02-01-202608:26:07GBp178643.00XLONxeaMRl$SZmh
02-01-202608:26:07GBp595643.00XLONxeaMRl$SZm9
02-01-202608:21:00GBp228641.50XLONxeaMRl$SkxS
02-01-202608:21:00GBp38641.50BATExeaMRl$SkxU
02-01-202608:14:41GBp713640.00BATExeaMRl$SgyB
02-01-202608:14:41GBp41640.00BATExeaMRl$SgyD
02-01-202608:14:41GBp341640.50XLONxeaMRl$Sg$n
02-01-202608:14:41GBp422640.00BATExeaMRl$Sg$3
02-01-202608:14:41GBp422640.00XLONxeaMRl$Sg$1
02-01-202608:13:22GBp422640.00BATExeaMRl$Shse
02-01-202608:13:00GBp344640.50XLONxeaMRl$Sh6V
02-01-202608:07:55GBp802639.50XLONxeaMRl$SNcU
02-01-202608:07:55GBp2639.50XLONxeaMRl$SNXW



