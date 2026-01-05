OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
05 January 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 02 January 2026 it had purchased a total of 120,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|60,000
|60,000
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|643.50p
|644.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|638.00p
|638.00p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|640.35p
|640.29p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,504,110 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,504,110.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|02-01-2026
|16:26:26
|GBp
|134
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdXcV
|02-01-2026
|16:26:20
|GBp
|200
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdXf0
|02-01-2026
|16:26:02
|GBp
|212
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdX17
|02-01-2026
|16:25:55
|GBp
|133
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdXAz
|02-01-2026
|16:25:48
|GBp
|73
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdXTZ
|02-01-2026
|16:25:41
|GBp
|195
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdkdn
|02-01-2026
|16:25:37
|GBp
|10
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdklb
|02-01-2026
|16:25:34
|GBp
|211
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdkqS
|02-01-2026
|16:25:27
|GBp
|116
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdkz4
|02-01-2026
|16:25:25
|GBp
|217
|638.50
|XLON
|xeaMRlWdkyJ
|02-01-2026
|16:25:06
|GBp
|29
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdkF6
|02-01-2026
|16:25:05
|GBp
|104
|638.50
|XLON
|xeaMRlWdkBr
|02-01-2026
|16:25:05
|GBp
|112
|638.50
|XLON
|xeaMRlWdkBt
|02-01-2026
|16:25:00
|GBp
|218
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdkGa
|02-01-2026
|16:24:46
|GBp
|217
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdlYx
|02-01-2026
|16:24:45
|GBp
|222
|638.50
|XLON
|xeaMRlWdljm
|02-01-2026
|16:24:39
|GBp
|214
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdlel
|02-01-2026
|16:24:33
|GBp
|218
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdlm7
|02-01-2026
|16:24:25
|GBp
|216
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdlvo
|02-01-2026
|16:24:25
|GBp
|186
|638.50
|XLON
|xeaMRlWdlug
|02-01-2026
|16:24:18
|GBp
|203
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdl44
|02-01-2026
|16:24:11
|GBp
|217
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdlEN
|02-01-2026
|16:24:04
|GBp
|207
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdlHS
|02-01-2026
|16:24:00
|GBp
|81
|638.50
|XLON
|xeaMRlWdlVI
|02-01-2026
|16:24:00
|GBp
|323
|638.50
|XLON
|xeaMRlWdlVK
|02-01-2026
|16:23:29
|GBp
|208
|638.50
|XLON
|xeaMRlWdi$q
|02-01-2026
|16:18:01
|GBp
|242
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdf0X
|02-01-2026
|16:17:58
|GBp
|204
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdf21
|02-01-2026
|16:17:52
|GBp
|201
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdfFs
|02-01-2026
|16:17:45
|GBp
|22
|638.00
|XLON
|xeaMRlWdfAW
|02-01-2026
|16:17:39
|GBp
|66
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdfKu
|02-01-2026
|16:17:33
|GBp
|206
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdfS9
|02-01-2026
|16:17:27
|GBp
|95
|638.00
|BATE
|xeaMRlWdfQb
|02-01-2026
|16:16:15
|GBp
|1,735
|638.50
|XLON
|xeaMRlWdNb@
|02-01-2026
|16:16:15
|GBp
|336
|638.50
|BATE
|xeaMRlWdNb0
|02-01-2026
|16:16:15
|GBp
|210
|638.50
|BATE
|xeaMRlWdNb2
|02-01-2026
|16:16:09
|GBp
|209
|638.50
|BATE
|xeaMRlWdNYb
|02-01-2026
|16:16:03
|GBp
|182
|638.50
|BATE
|xeaMRlWdNtN
|02-01-2026
|16:15:57
|GBp
|879
|638.50
|BATE
|xeaMRlWdNzC
|02-01-2026
|16:15:57
|GBp
|212
|638.50
|BATE
|xeaMRlWdNzH
|02-01-2026
|16:08:32
|GBp
|298
|638.50
|BATE
|xeaMRlWdHN@
|02-01-2026
|16:07:44
|GBp
|367
|639.00
|BATE
|xeaMRlWdUmb
|02-01-2026
|16:07:44
|GBp
|957
|639.00
|XLON
|xeaMRlWdUmX
|02-01-2026
|16:05:35
|GBp
|1,745
|639.50
|XLON
|xeaMRlWdVP7
|02-01-2026
|16:05:35
|GBp
|730
|639.50
|BATE
|xeaMRlWdVPD
|02-01-2026
|16:05:34
|GBp
|1,668
|639.50
|BATE
|xeaMRlWdVRv
|02-01-2026
|16:04:48
|GBp
|219
|640.00
|BATE
|xeaMRlWdS8B
|02-01-2026
|16:04:12
|GBp
|557
|640.00
|XLON
|xeaMRlWdTl9
|02-01-2026
|16:04:12
|GBp
|284
|640.00
|BATE
|xeaMRlWdTlA
|02-01-2026
|16:01:08
|GBp
|1,109
|640.00
|BATE
|xeaMRlWdRBo
|02-01-2026
|16:01:08
|GBp
|1,052
|640.00
|XLON
|xeaMRlWdRBg
|02-01-2026
|15:57:55
|GBp
|249
|640.50
|BATE
|xeaMRlWd69c
|02-01-2026
|15:57:19
|GBp
|381
|640.50
|XLON
|xeaMRlWd7k$
|02-01-2026
|15:57:19
|GBp
|289
|640.50
|XLON
|xeaMRlWd7k4
|02-01-2026
|15:57:19
|GBp
|126
|640.50
|XLON
|xeaMRlWd7k6
|02-01-2026
|15:57:19
|GBp
|377
|640.50
|BATE
|xeaMRlWd7kB
|02-01-2026
|15:57:19
|GBp
|41
|640.50
|BATE
|xeaMRlWd7kD
|02-01-2026
|15:57:16
|GBp
|181
|640.50
|BATE
|xeaMRlWd7eM
|02-01-2026
|15:57:06
|GBp
|737
|640.50
|XLON
|xeaMRlWd7pJ
|02-01-2026
|15:57:06
|GBp
|61
|640.50
|BATE
|xeaMRlWd7pL
|02-01-2026
|15:57:06
|GBp
|61
|640.50
|BATE
|xeaMRlWd7pM
|02-01-2026
|15:57:05
|GBp
|259
|640.50
|XLON
|xeaMRlWd7ov
|02-01-2026
|15:57:05
|GBp
|256
|640.50
|BATE
|xeaMRlWd7ow
|02-01-2026
|15:52:01
|GBp
|383
|640.00
|BATE
|xeaMRlWd36A
|02-01-2026
|15:50:03
|GBp
|144
|640.00
|BATE
|xeaMRlWd1go
|02-01-2026
|15:50:03
|GBp
|193
|640.00
|BATE
|xeaMRlWd1gq
|02-01-2026
|15:50:03
|GBp
|43
|640.00
|BATE
|xeaMRlWd1gs
|02-01-2026
|15:50:03
|GBp
|92
|640.00
|BATE
|xeaMRlWd1gu
|02-01-2026
|15:41:38
|GBp
|1,528
|639.50
|BATE
|xeaMRlWd99X
|02-01-2026
|15:41:38
|GBp
|1,644
|639.50
|XLON
|xeaMRlWd9EV
|02-01-2026
|15:41:12
|GBp
|33
|640.00
|XLON
|xeaMRlWWsjn
|02-01-2026
|15:41:12
|GBp
|334
|640.00
|XLON
|xeaMRlWWsjp
|02-01-2026
|15:39:14
|GBp
|16
|640.00
|XLON
|xeaMRlWWqXL
|02-01-2026
|15:39:14
|GBp
|200
|640.00
|XLON
|xeaMRlWWqXN
|02-01-2026
|15:28:31
|GBp
|314
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWwIB
|02-01-2026
|15:28:14
|GBp
|556
|639.00
|XLON
|xeaMRlWWxh3
|02-01-2026
|15:28:14
|GBp
|507
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWxh5
|02-01-2026
|15:27:25
|GBp
|187
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWuk1
|02-01-2026
|15:27:25
|GBp
|1,269
|639.50
|XLON
|xeaMRlWWuk3
|02-01-2026
|15:27:25
|GBp
|1,185
|639.50
|BATE
|xeaMRlWWuk9
|02-01-2026
|15:20:35
|GBp
|1,543
|638.50
|BATE
|xeaMRlWWYA1
|02-01-2026
|15:20:35
|GBp
|1,435
|638.50
|XLON
|xeaMRlWWYAw
|02-01-2026
|15:20:33
|GBp
|36
|639.00
|XLON
|xeaMRlWWYKJ
|02-01-2026
|15:20:33
|GBp
|248
|639.00
|XLON
|xeaMRlWWYKL
|02-01-2026
|15:20:33
|GBp
|344
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWYNW
|02-01-2026
|15:19:00
|GBp
|195
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWWfg
|02-01-2026
|15:19:00
|GBp
|93
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWWfi
|02-01-2026
|15:18:48
|GBp
|455
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWWt1
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|417
|639.00
|XLON
|xeaMRlWWhUC
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|551
|639.00
|XLON
|xeaMRlWWhUE
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|300
|639.00
|XLON
|xeaMRlWWhUG
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|210
|639.00
|XLON
|xeaMRlWWhUI
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|116
|639.00
|XLON
|xeaMRlWWhUK
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|185
|639.00
|XLON
|xeaMRlWWhUM
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|242
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWhUQ
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|205
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWhUS
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|460
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWhUU
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|29
|639.00
|BATE
|xeaMRlWWhPW
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|903
|638.50
|XLON
|xeaMRlWWhPh
|02-01-2026
|15:10:07
|GBp
|933
|638.50
|BATE
|xeaMRlWWhPn
|02-01-2026
|14:58:02
|GBp
|1,259
|638.00
|XLON
|xeaMRlWWViw
|02-01-2026
|14:58:02
|GBp
|1,210
|638.00
|BATE
|xeaMRlWWViy
|02-01-2026
|14:50:28
|GBp
|956
|638.50
|XLON
|xeaMRlWW6X6
|02-01-2026
|14:50:28
|GBp
|843
|638.50
|BATE
|xeaMRlWW6X8
|02-01-2026
|14:50:07
|GBp
|469
|638.50
|BATE
|xeaMRlWW6$c
|02-01-2026
|14:46:53
|GBp
|781
|639.00
|BATE
|xeaMRlWW5Sf
|02-01-2026
|14:46:53
|GBp
|521
|639.00
|BATE
|xeaMRlWW5Sh
|02-01-2026
|14:46:53
|GBp
|875
|639.00
|XLON
|xeaMRlWW5Sd
|02-01-2026
|14:45:13
|GBp
|55
|640.00
|XLON
|xeaMRlWW30F
|02-01-2026
|14:45:13
|GBp
|194
|640.00
|XLON
|xeaMRlWW30H
|02-01-2026
|14:45:13
|GBp
|19
|640.00
|XLON
|xeaMRlWW30J
|02-01-2026
|14:45:13
|GBp
|600
|640.00
|XLON
|xeaMRlWW30K
|02-01-2026
|14:45:13
|GBp
|182
|639.50
|XLON
|xeaMRlWW33d
|02-01-2026
|14:45:13
|GBp
|700
|639.50
|XLON
|xeaMRlWW33f
|02-01-2026
|14:45:13
|GBp
|876
|639.50
|BATE
|xeaMRlWW33h
|02-01-2026
|14:42:42
|GBp
|185
|639.50
|BATE
|xeaMRlWWEYn
|02-01-2026
|14:33:35
|GBp
|576
|640.00
|BATE
|xeaMRlWXs7y
|02-01-2026
|14:32:53
|GBp
|552
|640.00
|XLON
|xeaMRlWXtta
|02-01-2026
|14:30:15
|GBp
|616
|640.00
|BATE
|xeaMRlWXrA8
|02-01-2026
|14:30:15
|GBp
|560
|640.00
|XLON
|xeaMRlWXrAA
|02-01-2026
|14:30:08
|GBp
|543
|640.50
|XLON
|xeaMRlWXrJs
|02-01-2026
|14:30:08
|GBp
|537
|640.50
|XLON
|xeaMRlWXrJu
|02-01-2026
|14:30:08
|GBp
|1,137
|640.50
|BATE
|xeaMRlWXrJy
|02-01-2026
|14:19:15
|GBp
|322
|641.00
|XLON
|xeaMRlWXzVt
|02-01-2026
|14:18:30
|GBp
|1,036
|641.00
|XLON
|xeaMRlWXwwh
|02-01-2026
|14:18:30
|GBp
|640
|641.00
|BATE
|xeaMRlWXwwj
|02-01-2026
|14:13:14
|GBp
|702
|641.00
|BATE
|xeaMRlWXcYd
|02-01-2026
|14:07:58
|GBp
|13
|640.50
|XLON
|xeaMRlWXbUs
|02-01-2026
|14:01:29
|GBp
|133
|640.50
|BATE
|xeaMRlWXkwK
|02-01-2026
|14:01:29
|GBp
|254
|640.50
|BATE
|xeaMRlWXkwM
|02-01-2026
|14:01:29
|GBp
|474
|641.50
|XLON
|xeaMRlWXk5x
|02-01-2026
|14:01:29
|GBp
|27
|641.50
|XLON
|xeaMRlWXk5z
|02-01-2026
|14:01:29
|GBp
|522
|641.00
|XLON
|xeaMRlWXk53
|02-01-2026
|14:01:29
|GBp
|533
|641.00
|BATE
|xeaMRlWXk57
|02-01-2026
|13:56:00
|GBp
|137
|641.00
|XLON
|xeaMRlWXg5J
|02-01-2026
|13:56:00
|GBp
|416
|641.00
|XLON
|xeaMRlWXg5K
|02-01-2026
|13:56:00
|GBp
|585
|641.00
|BATE
|xeaMRlWXg5M
|02-01-2026
|13:53:47
|GBp
|10
|641.00
|BATE
|xeaMRlWXhPX
|02-01-2026
|13:50:11
|GBp
|153
|641.50
|XLON
|xeaMRlWXMrv
|02-01-2026
|13:50:11
|GBp
|590
|641.50
|BATE
|xeaMRlWXMrx
|02-01-2026
|13:49:39
|GBp
|344
|641.50
|XLON
|xeaMRlWXMCn
|02-01-2026
|13:49:39
|GBp
|1,135
|642.00
|XLON
|xeaMRlWXMCx
|02-01-2026
|13:49:37
|GBp
|218
|642.50
|XLON
|xeaMRlWXMEX
|02-01-2026
|13:48:11
|GBp
|1,212
|641.50
|BATE
|xeaMRlWXN06
|02-01-2026
|13:32:55
|GBp
|438
|639.00
|XLON
|xeaMRlWXTA@
|02-01-2026
|13:32:20
|GBp
|377
|639.00
|BATE
|xeaMRlWXQYM
|02-01-2026
|13:32:20
|GBp
|61
|639.00
|BATE
|xeaMRlWXQYO
|02-01-2026
|13:32:20
|GBp
|754
|639.00
|BATE
|xeaMRlWXQib
|02-01-2026
|13:32:20
|GBp
|860
|639.00
|XLON
|xeaMRlWXQiX
|02-01-2026
|13:32:20
|GBp
|80
|639.00
|BATE
|xeaMRlWXQiZ
|02-01-2026
|13:18:28
|GBp
|489
|639.50
|XLON
|xeaMRlWX2iD
|02-01-2026
|13:18:28
|GBp
|500
|639.50
|BATE
|xeaMRlWX2iH
|02-01-2026
|13:15:42
|GBp
|882
|640.00
|XLON
|xeaMRlWX3T3
|02-01-2026
|13:15:42
|GBp
|940
|640.00
|BATE
|xeaMRlWX3T5
|02-01-2026
|13:13:42
|GBp
|99
|640.50
|XLON
|xeaMRlWX0U@
|02-01-2026
|13:13:42
|GBp
|110
|640.50
|XLON
|xeaMRlWX0Uy
|02-01-2026
|13:12:43
|GBp
|261
|640.50
|BATE
|xeaMRlWX163
|02-01-2026
|13:10:45
|GBp
|26
|640.50
|XLON
|xeaMRlWXEFj
|02-01-2026
|13:10:45
|GBp
|244
|640.50
|XLON
|xeaMRlWXEFl
|02-01-2026
|13:08:47
|GBp
|78
|640.50
|BATE
|xeaMRlWXFL@
|02-01-2026
|13:08:47
|GBp
|146
|640.50
|BATE
|xeaMRlWXFLs
|02-01-2026
|13:08:47
|GBp
|31
|640.50
|BATE
|xeaMRlWXFLu
|02-01-2026
|13:08:47
|GBp
|95
|640.50
|BATE
|xeaMRlWXFLy
|02-01-2026
|13:07:48
|GBp
|182
|640.50
|XLON
|xeaMRlWXCp3
|02-01-2026
|13:07:48
|GBp
|28
|640.50
|XLON
|xeaMRlWXCp5
|02-01-2026
|13:04:51
|GBp
|228
|640.50
|XLON
|xeaMRlWXAyh
|02-01-2026
|13:04:51
|GBp
|220
|640.50
|BATE
|xeaMRlWXAyi
|02-01-2026
|13:04:51
|GBp
|43
|640.50
|BATE
|xeaMRlWXAyk
|02-01-2026
|13:01:54
|GBp
|178
|640.50
|BATE
|xeaMRlWX8ln
|02-01-2026
|13:01:54
|GBp
|14
|640.50
|XLON
|xeaMRlWX8l$
|02-01-2026
|13:01:54
|GBp
|145
|640.50
|XLON
|xeaMRlWX8l1
|02-01-2026
|13:01:54
|GBp
|53
|640.50
|XLON
|xeaMRlWX8l3
|02-01-2026
|13:01:54
|GBp
|47
|640.50
|BATE
|xeaMRlWX8l6
|02-01-2026
|12:58:57
|GBp
|226
|640.50
|XLON
|xeaMRlWX9OJ
|02-01-2026
|12:57:58
|GBp
|313
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYs04
|02-01-2026
|12:56:59
|GBp
|59
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYtlF
|02-01-2026
|12:56:00
|GBp
|218
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYtKM
|02-01-2026
|12:56:00
|GBp
|16
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYtKO
|02-01-2026
|12:54:02
|GBp
|210
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYqRa
|02-01-2026
|12:53:03
|GBp
|136
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYr7g
|02-01-2026
|12:53:03
|GBp
|98
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYr7i
|02-01-2026
|12:52:04
|GBp
|87
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYoi@
|02-01-2026
|12:52:04
|GBp
|41
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYoi0
|02-01-2026
|12:50:06
|GBp
|193
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYp$c
|02-01-2026
|12:48:08
|GBp
|360
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYmDs
|02-01-2026
|12:47:09
|GBp
|247
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYnrj
|02-01-2026
|12:45:11
|GBp
|60
|640.50
|BATE
|xeaMRlWY@x0
|02-01-2026
|12:45:11
|GBp
|103
|640.50
|BATE
|xeaMRlWY@x2
|02-01-2026
|12:43:13
|GBp
|100
|640.50
|XLON
|xeaMRlWY$7E
|02-01-2026
|12:43:13
|GBp
|223
|640.50
|XLON
|xeaMRlWY$7G
|02-01-2026
|12:42:14
|GBp
|185
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYyZu
|02-01-2026
|12:42:14
|GBp
|39
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYyZw
|02-01-2026
|12:40:42
|GBp
|195
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYyOQ
|02-01-2026
|12:40:42
|GBp
|44
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYyRW
|02-01-2026
|12:39:17
|GBp
|227
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYzM0
|02-01-2026
|12:38:17
|GBp
|99
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYwxJ
|02-01-2026
|12:36:56
|GBp
|49
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYxfJ
|02-01-2026
|12:36:56
|GBp
|140
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYxfL
|02-01-2026
|12:33:23
|GBp
|213
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYvkz
|02-01-2026
|12:33:23
|GBp
|81
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYvk3
|02-01-2026
|12:33:23
|GBp
|114
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYvk5
|02-01-2026
|12:33:23
|GBp
|74
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYvk9
|02-01-2026
|12:31:25
|GBp
|204
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYc$J
|02-01-2026
|12:28:28
|GBp
|86
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYaXg
|02-01-2026
|12:28:28
|GBp
|284
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYaXi
|02-01-2026
|12:27:29
|GBp
|78
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYa7x
|02-01-2026
|12:27:29
|GBp
|159
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYa7z
|02-01-2026
|12:26:12
|GBp
|16
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYbiX
|02-01-2026
|12:26:12
|GBp
|306
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYbjV
|02-01-2026
|12:26:12
|GBp
|274
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYbie
|02-01-2026
|12:26:12
|GBp
|32
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYbig
|02-01-2026
|12:25:31
|GBp
|161
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYbw4
|02-01-2026
|12:24:15
|GBp
|116
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYYhC
|02-01-2026
|12:24:15
|GBp
|95
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYYhE
|02-01-2026
|12:22:52
|GBp
|77
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYSa
|02-01-2026
|12:22:52
|GBp
|29
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYSc
|02-01-2026
|12:22:52
|GBp
|122
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYSe
|02-01-2026
|12:22:45
|GBp
|122
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYON
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|122
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYRa
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|122
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYRk
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|88
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYRy
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|122
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYRE
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|122
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYQa
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|37
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYYQs
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|576
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYYQx
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|22
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYQ0
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|27
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYQ2
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|22
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYQ4
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|63
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYQ6
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|122
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYQ8
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|257
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYYQH
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|67
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYQQ
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|250
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYQS
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|38
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYYQU
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|341
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYZbh
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|17
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYZbj
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|17
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYZbl
|02-01-2026
|12:22:44
|GBp
|18
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYZbn
|02-01-2026
|11:54:40
|GBp
|406
|640.00
|XLON
|xeaMRlWYILd
|02-01-2026
|11:54:40
|GBp
|616
|640.00
|BATE
|xeaMRlWYILf
|02-01-2026
|11:52:13
|GBp
|618
|640.00
|XLON
|xeaMRlWYJRn
|02-01-2026
|11:51:06
|GBp
|228
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYG4@
|02-01-2026
|11:51:06
|GBp
|9
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYG4w
|02-01-2026
|11:51:06
|GBp
|5
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYG4y
|02-01-2026
|11:47:39
|GBp
|51
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYUzE
|02-01-2026
|11:47:39
|GBp
|22
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYUzG
|02-01-2026
|11:47:39
|GBp
|189
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYUzI
|02-01-2026
|11:47:39
|GBp
|24
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYUzK
|02-01-2026
|11:47:39
|GBp
|292
|640.00
|BATE
|xeaMRlWYUzR
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|266
|641.00
|BATE
|xeaMRlWYU7$
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|127
|641.00
|XLON
|xeaMRlWYU75
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|562
|641.00
|XLON
|xeaMRlWYU77
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|60
|641.00
|XLON
|xeaMRlWYU79
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|79
|641.00
|XLON
|xeaMRlWYU7B
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|29
|641.00
|XLON
|xeaMRlWYU7D
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|796
|641.00
|BATE
|xeaMRlWYU7J
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|19
|641.00
|BATE
|xeaMRlWYU7L
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|23
|641.00
|BATE
|xeaMRlWYU7N
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|19
|641.00
|BATE
|xeaMRlWYU7P
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|18
|641.00
|BATE
|xeaMRlWYU7R
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|296
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYU7U
|02-01-2026
|11:47:28
|GBp
|287
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYU6W
|02-01-2026
|11:19:18
|GBp
|456
|640.50
|XLON
|xeaMRlWYEjH
|02-01-2026
|11:19:18
|GBp
|123
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYEjJ
|02-01-2026
|11:19:18
|GBp
|299
|640.50
|BATE
|xeaMRlWYEjL
|02-01-2026
|11:19:13
|GBp
|753
|641.50
|BATE
|xeaMRlWYEhk
|02-01-2026
|11:19:13
|GBp
|284
|641.50
|XLON
|xeaMRlWYEhv
|02-01-2026
|11:19:13
|GBp
|320
|641.50
|XLON
|xeaMRlWYEhx
|02-01-2026
|11:19:13
|GBp
|15
|641.50
|XLON
|xeaMRlWYEh$
|02-01-2026
|11:19:13
|GBp
|193
|641.50
|XLON
|xeaMRlWYEh1
|02-01-2026
|11:19:13
|GBp
|218
|641.50
|XLON
|xeaMRlWYEh3
|02-01-2026
|11:19:13
|GBp
|187
|641.50
|XLON
|xeaMRlWYEh7
|02-01-2026
|11:19:13
|GBp
|431
|641.00
|XLON
|xeaMRlWYEhG
|02-01-2026
|11:19:13
|GBp
|428
|641.00
|BATE
|xeaMRlWYEhI
|02-01-2026
|11:03:12
|GBp
|590
|641.00
|BATE
|xeaMRlWZsEj
|02-01-2026
|11:00:37
|GBp
|250
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZtPA
|02-01-2026
|10:58:35
|GBp
|46
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZrXI
|02-01-2026
|10:58:35
|GBp
|112
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZrXK
|02-01-2026
|10:58:35
|GBp
|31
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZrXM
|02-01-2026
|10:57:34
|GBp
|89
|641.00
|BATE
|xeaMRlWZr11
|02-01-2026
|10:45:53
|GBp
|369
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZ$AG
|02-01-2026
|10:45:53
|GBp
|260
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZ$AI
|02-01-2026
|10:45:00
|GBp
|658
|642.00
|XLON
|xeaMRlWZy6W
|02-01-2026
|10:45:00
|GBp
|279
|642.00
|BATE
|xeaMRlWZy6Y
|02-01-2026
|10:42:39
|GBp
|94
|642.00
|BATE
|xeaMRlWZzBb
|02-01-2026
|10:39:41
|GBp
|257
|641.00
|BATE
|xeaMRlWZxiI
|02-01-2026
|10:38:54
|GBp
|578
|641.00
|XLON
|xeaMRlWZxx4
|02-01-2026
|10:38:54
|GBp
|310
|641.00
|BATE
|xeaMRlWZxx6
|02-01-2026
|10:38:04
|GBp
|119
|641.00
|BATE
|xeaMRlWZxJU
|02-01-2026
|10:33:25
|GBp
|293
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZvPJ
|02-01-2026
|10:33:25
|GBp
|7
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZvPP
|02-01-2026
|10:33:25
|GBp
|55
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZvPR
|02-01-2026
|10:30:09
|GBp
|422
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZd$d
|02-01-2026
|10:30:09
|GBp
|305
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZd$e
|02-01-2026
|10:30:09
|GBp
|422
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZd$n
|02-01-2026
|10:30:09
|GBp
|669
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZd$p
|02-01-2026
|10:30:04
|GBp
|311
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZdxX
|02-01-2026
|10:29:24
|GBp
|33
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZdAq
|02-01-2026
|10:19:48
|GBp
|133
|641.00
|BATE
|xeaMRlWZWFi
|02-01-2026
|10:11:34
|GBp
|291
|640.50
|BATE
|xeaMRlWZiIo
|02-01-2026
|10:04:33
|GBp
|261
|641.00
|BATE
|xeaMRlWZecb
|02-01-2026
|10:04:33
|GBp
|217
|641.00
|XLON
|xeaMRlWZecZ
|02-01-2026
|10:01:20
|GBp
|24
|641.00
|XLON
|xeaMRlWZfwG
|02-01-2026
|10:01:15
|GBp
|284
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZf4F
|02-01-2026
|10:01:15
|GBp
|460
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZf4H
|02-01-2026
|10:01:15
|GBp
|407
|642.00
|XLON
|xeaMRlWZf4J
|02-01-2026
|10:01:15
|GBp
|660
|642.00
|BATE
|xeaMRlWZf4L
|02-01-2026
|09:53:02
|GBp
|400
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZLyF
|02-01-2026
|09:53:02
|GBp
|179
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZLyH
|02-01-2026
|09:48:11
|GBp
|357
|641.00
|XLON
|xeaMRlWZJH@
|02-01-2026
|09:46:57
|GBp
|99
|641.00
|BATE
|xeaMRlWZG6I
|02-01-2026
|09:46:45
|GBp
|408
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZGF@
|02-01-2026
|09:46:45
|GBp
|342
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZGF0
|02-01-2026
|09:43:58
|GBp
|188
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZUeS
|02-01-2026
|09:38:09
|GBp
|300
|641.00
|BATE
|xeaMRlWZTd$
|02-01-2026
|09:38:09
|GBp
|204
|641.00
|XLON
|xeaMRlWZTdz
|02-01-2026
|09:37:50
|GBp
|295
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZTqd
|02-01-2026
|09:37:50
|GBp
|667
|641.50
|BATE
|xeaMRlWZTqf
|02-01-2026
|09:37:38
|GBp
|661
|641.50
|XLON
|xeaMRlWZTz6
|02-01-2026
|09:33:27
|GBp
|319
|642.00
|BATE
|xeaMRlWZRwd
|02-01-2026
|09:33:27
|GBp
|347
|642.00
|XLON
|xeaMRlWZRwb
|02-01-2026
|09:32:18
|GBp
|287
|642.50
|XLON
|xeaMRlWZOZ6
|02-01-2026
|09:32:18
|GBp
|98
|642.50
|XLON
|xeaMRlWZOZ8
|02-01-2026
|09:32:18
|GBp
|6
|642.50
|BATE
|xeaMRlWZOZD
|02-01-2026
|09:32:18
|GBp
|376
|642.50
|BATE
|xeaMRlWZOZF
|02-01-2026
|09:32:04
|GBp
|705
|642.50
|XLON
|xeaMRlWZOro
|02-01-2026
|09:32:04
|GBp
|488
|642.50
|XLON
|xeaMRlWZOrq
|02-01-2026
|09:32:04
|GBp
|3,690
|642.50
|BATE
|xeaMRlWZOr5
|02-01-2026
|09:32:04
|GBp
|288
|642.50
|BATE
|xeaMRlWZOr7
|02-01-2026
|09:32:04
|GBp
|292
|642.00
|XLON
|xeaMRlWZOrC
|02-01-2026
|09:32:04
|GBp
|292
|642.00
|BATE
|xeaMRlWZOrE
|02-01-2026
|09:32:04
|GBp
|422
|642.50
|XLON
|xeaMRlWZOrG
|02-01-2026
|09:32:04
|GBp
|422
|642.50
|BATE
|xeaMRlWZOrI
|02-01-2026
|09:26:07
|GBp
|164
|643.00
|XLON
|xeaMRlWZ7z9
|02-01-2026
|09:26:07
|GBp
|35
|643.00
|XLON
|xeaMRlWZ7zB
|02-01-2026
|09:24:16
|GBp
|172
|642.50
|BATE
|xeaMRlWZ4qU
|02-01-2026
|09:22:12
|GBp
|474
|643.00
|XLON
|xeaMRlWZ55Z
|02-01-2026
|09:22:12
|GBp
|292
|642.50
|XLON
|xeaMRlWZ55a
|02-01-2026
|09:22:11
|GBp
|44
|644.00
|BATE
|xeaMRlWZ55q
|02-01-2026
|09:22:11
|GBp
|145
|644.00
|BATE
|xeaMRlWZ55v
|02-01-2026
|09:22:11
|GBp
|292
|643.00
|XLON
|xeaMRlWZ550
|02-01-2026
|09:22:11
|GBp
|292
|643.00
|BATE
|xeaMRlWZ552
|02-01-2026
|09:22:11
|GBp
|422
|643.50
|XLON
|xeaMRlWZ554
|02-01-2026
|09:22:11
|GBp
|422
|643.50
|BATE
|xeaMRlWZ556
|02-01-2026
|09:07:31
|GBp
|446
|643.00
|BATE
|xeaMRlWZDUN
|02-01-2026
|09:01:17
|GBp
|7
|643.50
|XLON
|xeaMRl$Ssqw
|02-01-2026
|09:01:12
|GBp
|100
|643.50
|XLON
|xeaMRl$SsoL
|02-01-2026
|08:49:01
|GBp
|178
|643.50
|XLON
|xeaMRl$SnTZ
|02-01-2026
|08:49:01
|GBp
|1,215
|643.50
|XLON
|xeaMRl$SnTu
|02-01-2026
|08:49:01
|GBp
|2
|643.50
|XLON
|xeaMRl$SnTw
|02-01-2026
|08:49:01
|GBp
|58
|643.50
|XLON
|xeaMRl$SnTy
|02-01-2026
|08:47:36
|GBp
|490
|643.00
|BATE
|xeaMRl$S@EG
|02-01-2026
|08:47:27
|GBp
|108
|642.50
|XLON
|xeaMRl$S@N$
|02-01-2026
|08:47:27
|GBp
|144
|642.50
|XLON
|xeaMRl$S@N0
|02-01-2026
|08:47:27
|GBp
|40
|642.50
|XLON
|xeaMRl$S@N2
|02-01-2026
|08:47:27
|GBp
|433
|643.00
|BATE
|xeaMRl$S@N4
|02-01-2026
|08:47:27
|GBp
|207
|643.00
|XLON
|xeaMRl$S@N6
|02-01-2026
|08:47:27
|GBp
|143
|643.00
|XLON
|xeaMRl$S@N8
|02-01-2026
|08:47:27
|GBp
|48
|643.00
|XLON
|xeaMRl$S@NA
|02-01-2026
|08:47:27
|GBp
|9
|643.00
|XLON
|xeaMRl$S@NO
|02-01-2026
|08:47:27
|GBp
|15
|643.00
|XLON
|xeaMRl$S@NQ
|02-01-2026
|08:26:07
|GBp
|178
|643.00
|XLON
|xeaMRl$SZmh
|02-01-2026
|08:26:07
|GBp
|595
|643.00
|XLON
|xeaMRl$SZm9
|02-01-2026
|08:21:00
|GBp
|228
|641.50
|XLON
|xeaMRl$SkxS
|02-01-2026
|08:21:00
|GBp
|38
|641.50
|BATE
|xeaMRl$SkxU
|02-01-2026
|08:14:41
|GBp
|713
|640.00
|BATE
|xeaMRl$SgyB
|02-01-2026
|08:14:41
|GBp
|41
|640.00
|BATE
|xeaMRl$SgyD
|02-01-2026
|08:14:41
|GBp
|341
|640.50
|XLON
|xeaMRl$Sg$n
|02-01-2026
|08:14:41
|GBp
|422
|640.00
|BATE
|xeaMRl$Sg$3
|02-01-2026
|08:14:41
|GBp
|422
|640.00
|XLON
|xeaMRl$Sg$1
|02-01-2026
|08:13:22
|GBp
|422
|640.00
|BATE
|xeaMRl$Shse
|02-01-2026
|08:13:00
|GBp
|344
|640.50
|XLON
|xeaMRl$Sh6V
|02-01-2026
|08:07:55
|GBp
|802
|639.50
|XLON
|xeaMRl$SNcU
|02-01-2026
|08:07:55
|GBp
|2
|639.50
|XLON
|xeaMRl$SNXW