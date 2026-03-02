OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

ISIN: GB00BLDRH360
02 March 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

The Company announces that on 27 February 2026 it had purchased a total of 88,449 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased88,449--
Highest price paid (per ordinary share)618.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)606.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)611.58p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,746,901 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,746,901 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
27-02-202616:28:22GBp219609.50XLONxHaMJ9aYoEk
27-02-202616:28:06GBp317609.50XLONxHaMJ9aYoMt
27-02-202616:26:05GBp288609.50XLONxHaMJ9aYpuE
27-02-202616:23:55GBp163609.00XLONxHaMJ9aYm9f
27-02-202616:23:37GBp127609.00XLONxHaMJ9aYmMa
27-02-202616:23:37GBp1,032609.00XLONxHaMJ9aYmMY
27-02-202616:19:36GBp135608.50XLONxHaMJ9aY@yZ
27-02-202616:19:33GBp682609.00XLONxHaMJ9aY@$m
27-02-202616:19:30GBp1,371609.00XLONxHaMJ9aY@u@
27-02-202616:19:30GBp404609.00XLONxHaMJ9aY@u0
27-02-202616:19:09GBp195610.00XLONxHaMJ9aY@2e
27-02-202616:18:38GBp125610.00XLONxHaMJ9aY@Ox
27-02-202616:18:38GBp79610.00XLONxHaMJ9aY@Oz
27-02-202616:18:03GBp193610.00XLONxHaMJ9aY$zX
27-02-202616:17:28GBp193610.00XLONxHaMJ9aY$H0
27-02-202616:16:53GBp197610.00XLONxHaMJ9aYyj@
27-02-202616:16:18GBp11610.00XLONxHaMJ9aYy7O
27-02-202616:16:18GBp182610.00XLONxHaMJ9aYy7Q
27-02-202616:15:42GBp193610.00XLONxHaMJ9aYzaF
27-02-202616:11:10GBp1,462609.00XLONxHaMJ9aYx2k
27-02-202616:11:10GBp332609.00XLONxHaMJ9aYx2m
27-02-202616:11:06GBp230609.50XLONxHaMJ9aYxFi
27-02-202616:10:30GBp228609.50XLONxHaMJ9aYxOK
27-02-202616:09:54GBp257609.50XLONxHaMJ9aYug1
27-02-202616:09:02GBp331609.50XLONxHaMJ9aYuCK
27-02-202616:09:02GBp316609.50XLONxHaMJ9aYuCM
27-02-202616:08:10GBp1,202609.00XLONxHaMJ9aYvjT
27-02-202616:08:08GBp143609.50XLONxHaMJ9aYviR
27-02-202616:08:08GBp354609.50XLONxHaMJ9aYviT
27-02-202616:08:05GBp437610.50XLONxHaMJ9aYvkP
27-02-202616:08:05GBp649610.50XLONxHaMJ9aYvkR
27-02-202616:08:05GBp362610.50XLONxHaMJ9aYvkT
27-02-202616:08:05GBp30610.50XLONxHaMJ9aYvfb
27-02-202616:08:05GBp660610.50XLONxHaMJ9aYvfd
27-02-202616:08:05GBp548610.50XLONxHaMJ9aYvff
27-02-202616:08:05GBp211610.50XLONxHaMJ9aYvfs
27-02-202616:08:05GBp540610.50XLONxHaMJ9aYvfu
27-02-202616:08:05GBp111610.50XLONxHaMJ9aYvfw
27-02-202616:08:05GBp1,210610.00XLONxHaMJ9aYvf3
27-02-202615:59:38GBp219610.50XLONxHaMJ9aYYhv
27-02-202615:59:38GBp217610.50XLONxHaMJ9aYYh6
27-02-202615:59:38GBp215610.50XLONxHaMJ9aYYhH
27-02-202615:59:37GBp219610.50XLONxHaMJ9aYYg8
27-02-202615:59:37GBp209610.50XLONxHaMJ9aYYgR
27-02-202615:59:37GBp215610.50XLONxHaMJ9aYYrX
27-02-202615:59:37GBp210610.50XLONxHaMJ9aYYrc
27-02-202615:59:37GBp218610.50XLONxHaMJ9aYYri
27-02-202615:59:37GBp211610.50XLONxHaMJ9aYYro
27-02-202615:59:37GBp210610.50XLONxHaMJ9aYYry
27-02-202615:59:37GBp199610.50XLONxHaMJ9aYYr2
27-02-202615:59:37GBp58610.50XLONxHaMJ9aYYr4
27-02-202615:59:37GBp181610.50XLONxHaMJ9aYYrA
27-02-202615:59:37GBp38610.50XLONxHaMJ9aYYrE
27-02-202615:59:37GBp591610.50XLONxHaMJ9aYYrC
27-02-202615:58:48GBp386609.50XLONxHaMJ9aYY3o
27-02-202615:58:48GBp375609.50XLONxHaMJ9aYY3q
27-02-202615:58:48GBp1,139609.50XLONxHaMJ9aYY3@
27-02-202615:56:49GBp71609.50XLONxHaMJ9aYZxK
27-02-202615:49:55GBp273608.50XLONxHaMJ9aYkxv
27-02-202615:45:20GBp1,131609.00XLONxHaMJ9aYiAJ
27-02-202615:29:59GBp841608.50XLONxHaMJ9aYMzm
27-02-202615:29:59GBp68608.50XLONxHaMJ9aYMzo
27-02-202615:24:59GBp493608.50XLONxHaMJ9aYKE1
27-02-202615:20:00GBp872608.50XLONxHaMJ9aYIBn
27-02-202615:18:03GBp21609.00XLONxHaMJ9aYJM7
27-02-202615:18:03GBp360609.00XLONxHaMJ9aYJM9
27-02-202615:18:03GBp241609.00XLONxHaMJ9aYJMB
27-02-202615:09:13GBp564607.00XLONxHaMJ9aYVAf
27-02-202615:09:13GBp556607.00XLONxHaMJ9aYVAh
27-02-202615:06:39GBp399607.50XLONxHaMJ9aYTdM
27-02-202615:02:30GBp471606.50XLONxHaMJ9aYRZH
27-02-202615:02:09GBp1,076607.00XLONxHaMJ9aYRqT
27-02-202614:57:35GBp376606.00XLONxHaMJ9aYPIB
27-02-202614:57:03GBp313606.50XLONxHaMJ9aY6fD
27-02-202614:57:03GBp325606.50XLONxHaMJ9aY6fF
27-02-202614:56:35GBp1,455607.00XLONxHaMJ9aY6@R
27-02-202614:56:30GBp42607.50XLONxHaMJ9aY6xa
27-02-202614:56:30GBp186607.50XLONxHaMJ9aY6xY
27-02-202614:55:42GBp241607.50XLONxHaMJ9aY6IH
27-02-202614:54:54GBp239607.50XLONxHaMJ9aY7fF
27-02-202614:54:06GBp205607.50XLONxHaMJ9aY720
27-02-202614:50:50GBp1,033606.50XLONxHaMJ9aY5o6
27-02-202614:50:50GBp278606.50XLONxHaMJ9aY5o8
27-02-202614:49:10GBp653607.00XLONxHaMJ9aY2rx
27-02-202614:41:38GBp270606.50XLONxHaMJ9aYEfI
27-02-202614:40:30GBp314607.50XLONxHaMJ9aYERV
27-02-202614:38:40GBp204608.50XLONxHaMJ9aYCk1
27-02-202614:38:40GBp225608.50XLONxHaMJ9aYCk3
27-02-202614:38:40GBp499608.50XLONxHaMJ9aYCk9
27-02-202614:36:20GBp329609.00XLONxHaMJ9aYDvE
27-02-202614:35:54GBp365609.50XLONxHaMJ9aYD8p
27-02-202614:33:40GBp416609.50XLONxHaMJ9aYBGS
27-02-202614:32:45GBp258610.00XLONxHaMJ9aY8@Y
27-02-202614:32:32GBp394610.50XLONxHaMJ9aY85h
27-02-202614:32:32GBp944610.50XLONxHaMJ9aY85m
27-02-202614:32:22GBp269611.50XLONxHaMJ9aY80o
27-02-202614:32:22GBp1,048611.50XLONxHaMJ9aY80m
27-02-202614:31:25GBp205611.50XLONxHaMJ9aY9qI
27-02-202614:31:23GBp37611.50XLONxHaMJ9aY9tG
27-02-202614:31:23GBp134611.50XLONxHaMJ9aY9tI
27-02-202614:31:23GBp267611.50XLONxHaMJ9aY9tK
27-02-202614:30:10GBp380611.50XLONxHaMJ9aZsjH
27-02-202614:30:00GBp56611.50XLONxHaMJ9aZszs
27-02-202614:30:00GBp221611.50XLONxHaMJ9aZszu
27-02-202614:30:00GBp1,216611.00XLONxHaMJ9aZsz$
27-02-202614:19:20GBp640610.50XLONxHaMJ9aZpXN
27-02-202614:19:19GBp12610.50XLONxHaMJ9aZpW2
27-02-202614:19:12GBp249611.00XLONxHaMJ9aZpj1
27-02-202614:19:11GBp258611.00XLONxHaMJ9aZpjB
27-02-202614:19:11GBp251611.00XLONxHaMJ9aZpjM
27-02-202614:19:11GBp229611.00XLONxHaMJ9aZpjS
27-02-202614:19:11GBp226611.00XLONxHaMJ9aZpid
27-02-202614:19:11GBp223611.00XLONxHaMJ9aZpij
27-02-202614:19:11GBp1,414611.00XLONxHaMJ9aZpiw
27-02-202614:17:30GBp799610.50XLONxHaMJ9aZpLc
27-02-202614:10:01GBp131610.50XLONxHaMJ9aZ@np
27-02-202614:10:01GBp652611.00XLONxHaMJ9aZ@nr
27-02-202613:49:30GBp506611.50XLONxHaMJ9aZviy
27-02-202613:49:30GBp246611.50XLONxHaMJ9aZvi@
27-02-202613:32:49GBp388611.00XLONxHaMJ9aZZkz
27-02-202613:30:01GBp261611.50XLONxHaMJ9aZWfX
27-02-202613:30:01GBp388612.00XLONxHaMJ9aZWeE
27-02-202613:30:01GBp610612.00XLONxHaMJ9aZWhO
27-02-202613:23:02GBp7612.00XLONxHaMJ9aZlyE
27-02-202613:23:02GBp123612.00XLONxHaMJ9aZlyG
27-02-202613:22:51GBp608612.50XLONxHaMJ9aZlvv
27-02-202613:22:45GBp211613.00XLONxHaMJ9aZlu9
27-02-202613:22:45GBp503613.00XLONxHaMJ9aZluB
27-02-202613:13:49GBp200614.00XLONxHaMJ9aZgqD
27-02-202613:13:49GBp163614.00XLONxHaMJ9aZgqF
27-02-202613:13:49GBp206614.00XLONxHaMJ9aZgqH
27-02-202613:13:49GBp161614.00XLONxHaMJ9aZgqJ
27-02-202613:13:49GBp224614.00XLONxHaMJ9aZgqL
27-02-202612:58:47GBp292613.00XLONxHaMJ9aZMnR
27-02-202612:58:47GBp418613.50XLONxHaMJ9aZMnT
27-02-202612:58:47GBp1613.50XLONxHaMJ9aZMnV
27-02-202612:57:02GBp98613.50XLONxHaMJ9aZM8@
27-02-202612:56:41GBp678614.00XLONxHaMJ9aZMKt
27-02-202612:51:02GBp457614.50XLONxHaMJ9aZKcU
27-02-202612:51:02GBp193615.00XLONxHaMJ9aZKXb
27-02-202612:51:02GBp107614.50XLONxHaMJ9aZKXg
27-02-202612:51:02GBp350614.50XLONxHaMJ9aZKXi
27-02-202612:49:34GBp407615.00XLONxHaMJ9aZK@P
27-02-202612:49:34GBp48615.00XLONxHaMJ9aZK@R
27-02-202612:41:47GBp156615.00XLONxHaMJ9aZIvy
27-02-202612:39:39GBp3615.00XLONxHaMJ9aZIHR
27-02-202612:39:39GBp49615.00XLONxHaMJ9aZIHT
27-02-202612:25:49GBp276615.00XLONxHaMJ9aZHUf
27-02-202612:25:49GBp195615.00XLONxHaMJ9aZHUh
27-02-202612:24:00GBp54615.00XLONxHaMJ9aZUno
27-02-202612:24:00GBp256615.00XLONxHaMJ9aZUnq
27-02-202612:24:00GBp277615.00XLONxHaMJ9aZUns
27-02-202612:19:45GBp506616.00XLONxHaMJ9aZV$k
27-02-202612:19:45GBp330616.00XLONxHaMJ9aZV$m
27-02-202612:19:45GBp224616.00XLONxHaMJ9aZV$o
27-02-202612:15:56GBp238615.50XLONxHaMJ9aZSt@
27-02-202612:15:56GBp320615.50XLONxHaMJ9aZSt0
27-02-202612:15:56GBp351615.50XLONxHaMJ9aZSt2
27-02-202612:15:56GBp106615.50XLONxHaMJ9aZStu
27-02-202612:15:56GBp72615.50XLONxHaMJ9aZSty
27-02-202612:14:06GBp455615.00XLONxHaMJ9aZSBa
27-02-202612:07:57GBp10615.00XLONxHaMJ9aZQtK
27-02-202612:07:57GBp8615.00XLONxHaMJ9aZQtM
27-02-202612:07:57GBp4615.00XLONxHaMJ9aZQtO
27-02-202612:07:57GBp13615.00XLONxHaMJ9aZQtQ
27-02-202612:07:57GBp37615.00XLONxHaMJ9aZQtS
27-02-202612:07:57GBp133615.00XLONxHaMJ9aZQtU
27-02-202611:58:56GBp18615.50XLONxHaMJ9aZPmJ
27-02-202611:58:56GBp256615.50XLONxHaMJ9aZPmL
27-02-202611:58:56GBp20615.50XLONxHaMJ9aZPmN
27-02-202611:58:56GBp66615.50XLONxHaMJ9aZPmP
27-02-202611:58:56GBp256615.50XLONxHaMJ9aZPmR
27-02-202611:49:08GBp193615.00XLONxHaMJ9aZ7UG
27-02-202611:46:41GBp133615.00XLONxHaMJ9aZ460
27-02-202611:46:41GBp60615.00XLONxHaMJ9aZ462
27-02-202611:46:39GBp114615.00XLONxHaMJ9aZ40j
27-02-202611:40:17GBp106614.50XLONxHaMJ9aZ28e
27-02-202611:40:17GBp98614.50XLONxHaMJ9aZ28g
27-02-202611:40:17GBp97614.50XLONxHaMJ9aZ28i
27-02-202611:36:21GBp3614.50XLONxHaMJ9aZ0c@
27-02-202611:36:21GBp67614.50XLONxHaMJ9aZ0c0
27-02-202611:36:21GBp148614.50XLONxHaMJ9aZ0c2
27-02-202611:36:21GBp107614.50XLONxHaMJ9aZ0c4
27-02-202611:26:16GBp127613.00XLONxHaMJ9aZFcx
27-02-202611:26:16GBp600613.00XLONxHaMJ9aZFc4
27-02-202611:26:16GBp489613.00XLONxHaMJ9aZFXW
27-02-202611:19:38GBp130612.50XLONxHaMJ9aZDqh
27-02-202611:19:38GBp132612.50XLONxHaMJ9aZDqj
27-02-202611:19:11GBp132612.50XLONxHaMJ9aZD$o
27-02-202611:19:11GBp135612.50XLONxHaMJ9aZD$y
27-02-202611:19:11GBp62612.50XLONxHaMJ9aZD$@
27-02-202611:19:11GBp169612.50XLONxHaMJ9aZD$0
27-02-202611:19:11GBp410612.50XLONxHaMJ9aZD$2
27-02-202611:19:11GBp180612.50XLONxHaMJ9aZD$4
27-02-202611:08:14GBp44612.00XLONxHaMJ9aZ8Cz
27-02-202611:08:07GBp24612.00XLONxHaMJ9aZ89C
27-02-202611:08:04GBp80612.00XLONxHaMJ9aZ88@
27-02-202610:54:00GBp291611.50XLONxHaMJ9ZSrSv
27-02-202610:51:21GBp415612.00XLONxHaMJ9ZSoQS
27-02-202610:50:05GBp478611.50XLONxHaMJ9ZSp@z
27-02-202610:46:36GBp727612.00XLONxHaMJ9ZSmMr
27-02-202610:35:53GBp273611.50XLONxHaMJ9ZSyFs
27-02-202610:33:25GBp337611.00XLONxHaMJ9ZSzwt
27-02-202610:33:24GBp171611.00XLONxHaMJ9ZSzwV
27-02-202610:33:24GBp214611.00XLONxHaMJ9ZSzwT
27-02-202610:31:26GBp514611.50XLONxHaMJ9ZSwji
27-02-202610:29:57GBp709612.50XLONxHaMJ9ZSw98
27-02-202610:29:57GBp221612.50XLONxHaMJ9ZSw9A
27-02-202610:29:57GBp103612.50XLONxHaMJ9ZSw9C
27-02-202610:29:01GBp25611.50XLONxHaMJ9ZSxdt
27-02-202610:29:01GBp262611.50XLONxHaMJ9ZSxdv
27-02-202610:12:21GBp305612.00XLONxHaMJ9ZSb4F
27-02-202610:10:51GBp399612.50XLONxHaMJ9ZSYy2
27-02-202610:10:51GBp200612.50XLONxHaMJ9ZSYy4
27-02-202610:04:42GBp6612.50XLONxHaMJ9ZSWHe
27-02-202610:04:42GBp121612.50XLONxHaMJ9ZSWHk
27-02-202610:04:35GBp545613.00XLONxHaMJ9ZSWIp
27-02-202609:56:11GBp213613.00XLONxHaMJ9ZSlF4
27-02-202609:56:11GBp306613.50XLONxHaMJ9ZSlF9
27-02-202609:56:11GBp705613.50XLONxHaMJ9ZSlFC
27-02-202609:42:50GBp196615.00XLONxHaMJ9ZSe5H
27-02-202609:42:50GBp1,548615.00XLONxHaMJ9ZSe5N
27-02-202609:42:50GBp2,793615.50XLONxHaMJ9ZSe4e
27-02-202609:42:50GBp70615.50XLONxHaMJ9ZSe4g
27-02-202609:42:50GBp55615.50XLONxHaMJ9ZSe4v
27-02-202609:42:50GBp225615.50XLONxHaMJ9ZSe4z
27-02-202609:42:50GBp455615.50XLONxHaMJ9ZSe42
27-02-202609:30:07GBp15615.50XLONxHaMJ9ZSLk6
27-02-202609:30:07GBp2615.50XLONxHaMJ9ZSLk8
27-02-202609:30:07GBp36615.50XLONxHaMJ9ZSLkA
27-02-202609:30:07GBp20615.50XLONxHaMJ9ZSLkC
27-02-202609:30:07GBp219615.50XLONxHaMJ9ZSLkE
27-02-202609:28:17GBp455616.00XLONxHaMJ9ZSLLU
27-02-202609:26:52GBp5616.00XLONxHaMJ9ZSIlv
27-02-202609:26:52GBp88616.00XLONxHaMJ9ZSIlx
27-02-202608:59:50GBp680615.50XLONxHaMJ9ZSOGv
27-02-202608:59:50GBp13615.50XLONxHaMJ9ZSOGx
27-02-202608:59:01GBp215616.50XLONxHaMJ9ZSPa5
27-02-202608:58:02GBp219616.50XLONxHaMJ9ZSPrU
27-02-202608:56:04GBp214616.50XLONxHaMJ9ZS6W3
27-02-202608:54:52GBp213616.50XLONxHaMJ9ZS60Z
27-02-202608:54:52GBp217616.50XLONxHaMJ9ZS60z
27-02-202608:47:14GBp1,122616.00XLONxHaMJ9ZS4BH
27-02-202608:38:45GBp654615.50XLONxHaMJ9ZS00H
27-02-202608:38:45GBp84615.50XLONxHaMJ9ZS00F
27-02-202608:38:45GBp304615.50XLONxHaMJ9ZS00Q
27-02-202608:38:45GBp126615.50XLONxHaMJ9ZS03e
27-02-202608:38:45GBp132615.50XLONxHaMJ9ZS03g
27-02-202608:35:26GBp455614.50XLONxHaMJ9ZSEjF
27-02-202608:34:14GBp22614.50XLONxHaMJ9ZSEE3
27-02-202608:34:14GBp319614.50XLONxHaMJ9ZSEE5
27-02-202608:34:14GBp455614.50XLONxHaMJ9ZSEE8
27-02-202608:34:14GBp455614.50XLONxHaMJ9ZSEEF
27-02-202608:32:40GBp12615.00XLONxHaMJ9ZSFs1
27-02-202608:32:40GBp100615.00XLONxHaMJ9ZSFs3
27-02-202608:32:40GBp455615.00XLONxHaMJ9ZSFsJ
27-02-202608:22:16GBp359613.50XLONxHaMJ9ZSAGA
27-02-202608:17:49GBp193612.00XLONxHaMJ9ZS86u
27-02-202608:17:49GBp232612.00XLONxHaMJ9ZS865
27-02-202608:15:31GBp319611.00XLONxHaMJ9ZS9wk
27-02-202608:15:30GBp319611.50XLONxHaMJ9ZS95b
27-02-202608:15:30GBp455612.00XLONxHaMJ9ZS95d
27-02-202608:09:42GBp319612.00XLONxHaMJ9ZTtEC
27-02-202608:09:42GBp455612.50XLONxHaMJ9ZTtEE
27-02-202608:05:41GBp319615.00XLONxHaMJ9ZTraf
27-02-202608:05:41GBp127615.50XLONxHaMJ9ZTrah
27-02-202608:05:41GBp202615.50XLONxHaMJ9ZTraj
27-02-202608:05:40GBp455615.50XLONxHaMJ9ZTraG
27-02-202608:04:28GBp1,047618.50XLONxHaMJ9ZTrJh
27-02-202608:04:28GBp70618.50XLONxHaMJ9ZTrJj
27-02-202608:04:28GBp260618.50XLONxHaMJ9ZTrJw



