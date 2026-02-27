OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
27 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 26 February 2026 it had purchased a total of 81,275 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased81,275--
Highest price paid (per ordinary share)613.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)606.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)610.07p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,835,350 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,835,350.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
26-02-202616:24:15GBp458611.00XLONxHaMJ3lwGZ9
26-02-202616:24:11GBp193611.50XLONxHaMJ3lwGib
26-02-202616:24:11GBp892611.50XLONxHaMJ3lwGiX
26-02-202616:24:11GBp499611.50XLONxHaMJ3lwGiZ
26-02-202616:24:11GBp938611.50XLONxHaMJ3lwGio
26-02-202616:24:11GBp499611.50XLONxHaMJ3lwGis
26-02-202616:20:06GBp772610.50XLONxHaMJ3lwHQw
26-02-202616:20:06GBp10610.50XLONxHaMJ3lwHQB
26-02-202616:20:06GBp210610.50XLONxHaMJ3lwHQD
26-02-202616:20:06GBp266610.50XLONxHaMJ3lwHQF
26-02-202616:18:53GBp1,045609.50XLONxHaMJ3lwU5R
26-02-202616:17:51GBp1,110610.00XLONxHaMJ3lwUTn
26-02-202616:17:50GBp1,011610.50XLONxHaMJ3lwUTO
26-02-202616:14:47GBp1,045610.00XLONxHaMJ3lwSgD
26-02-202616:12:48GBp208610.00XLONxHaMJ3lwTch
26-02-202616:12:48GBp68610.00XLONxHaMJ3lwTcj
26-02-202616:06:31GBp257608.50XLONxHaMJ3lwRaY
26-02-202616:06:31GBp427609.00XLONxHaMJ3lwRaa
26-02-202616:06:31GBp287609.50XLONxHaMJ3lwRdl
26-02-202616:06:31GBp467609.50XLONxHaMJ3lwRdn
26-02-202616:06:31GBp976609.50XLONxHaMJ3lwRd0
26-02-202615:51:24GBp402609.50XLONxHaMJ3lw4f3
26-02-202615:51:15GBp295610.00XLONxHaMJ3lw4q@
26-02-202615:51:15GBp71610.00XLONxHaMJ3lw4q6
26-02-202615:51:15GBp190610.00XLONxHaMJ3lw4q8
26-02-202615:51:15GBp74610.00XLONxHaMJ3lw4qA
26-02-202615:51:15GBp147610.00XLONxHaMJ3lw4qC
26-02-202615:51:15GBp179610.00XLONxHaMJ3lw4qE
26-02-202615:51:15GBp403610.00XLONxHaMJ3lw4qG
26-02-202615:47:54GBp548611.00XLONxHaMJ3lw54@
26-02-202615:47:54GBp242611.00XLONxHaMJ3lw540
26-02-202615:47:54GBp650611.00XLONxHaMJ3lw542
26-02-202615:47:54GBp576611.00XLONxHaMJ3lw54p
26-02-202615:47:54GBp290611.00XLONxHaMJ3lw54q
26-02-202615:47:54GBp500611.00XLONxHaMJ3lw54s
26-02-202615:47:54GBp431611.00XLONxHaMJ3lw54u
26-02-202615:47:54GBp369611.00XLONxHaMJ3lw54w
26-02-202615:47:54GBp455611.00XLONxHaMJ3lw54y
26-02-202615:47:54GBp992610.50XLONxHaMJ3lw54D
26-02-202615:35:45GBp678610.50XLONxHaMJ3lwEbl
26-02-202615:35:45GBp32610.50XLONxHaMJ3lwEbo
26-02-202615:27:56GBp200609.00XLONxHaMJ3lwDja
26-02-202615:22:07GBp650609.00XLONxHaMJ3lw8GF
26-02-202615:21:01GBp871609.50XLONxHaMJ3lw9qn
26-02-202615:20:52GBp577609.50XLONxHaMJ3lw9pi
26-02-202615:18:00GBp223610.00XLONxHaMJ3lxs$u
26-02-202615:18:00GBp297610.00XLONxHaMJ3lxs$w
26-02-202615:18:00GBp255610.00XLONxHaMJ3lxs$9
26-02-202615:18:00GBp290610.00XLONxHaMJ3lxs$B
26-02-202615:18:00GBp153610.00XLONxHaMJ3lxs@e
26-02-202615:18:00GBp320610.00XLONxHaMJ3lxs@g
26-02-202615:18:00GBp1610.00XLONxHaMJ3lxs@i
26-02-202615:18:00GBp297610.00XLONxHaMJ3lxs@k
26-02-202615:17:59GBp227610.00XLONxHaMJ3lxs@7
26-02-202615:17:59GBp286610.00XLONxHaMJ3lxs@9
26-02-202615:17:59GBp277610.00XLONxHaMJ3lxs@F
26-02-202615:17:59GBp621609.50XLONxHaMJ3lxs@N
26-02-202615:14:11GBp7609.50XLONxHaMJ3lxq7$
26-02-202615:08:07GBp658609.50XLONxHaMJ3lxoUE
26-02-202615:01:47GBp230609.50XLONxHaMJ3lxnXs
26-02-202615:01:46GBp684610.00XLONxHaMJ3lxnXK
26-02-202614:58:23GBp303610.50XLONxHaMJ3lx@0V
26-02-202614:58:23GBp846610.50XLONxHaMJ3lx@3X
26-02-202614:58:23GBp238610.50XLONxHaMJ3lx@3Z
26-02-202614:51:02GBp318610.00XLONxHaMJ3lxzB3
26-02-202614:50:54GBp804610.00XLONxHaMJ3lxzGD
26-02-202614:45:33GBp294609.00XLONxHaMJ3lxuM@
26-02-202614:45:30GBp424609.50XLONxHaMJ3lxuI0
26-02-202614:45:00GBp711610.00XLONxHaMJ3lxvtB
26-02-202614:42:07GBp703609.50XLONxHaMJ3lxdmo
26-02-202614:38:13GBp378609.50XLONxHaMJ3lxYys
26-02-202614:38:13GBp539609.50XLONxHaMJ3lxYyz
26-02-202614:35:53GBp285609.00XLONxHaMJ3lxWiN
26-02-202614:35:51GBp505609.00XLONxHaMJ3lxWkD
26-02-202614:35:51GBp1,003609.50XLONxHaMJ3lxWfZ
26-02-202614:35:02GBp376609.50XLONxHaMJ3lxWQt
26-02-202614:32:39GBp301609.00XLONxHaMJ3lxkGw
26-02-202614:32:39GBp159609.00XLONxHaMJ3lxkGy
26-02-202614:32:17GBp172609.50XLONxHaMJ3lxlXe
26-02-202614:32:17GBp29609.50XLONxHaMJ3lxlXg
26-02-202614:32:17GBp344609.50XLONxHaMJ3lxlXm
26-02-202614:32:17GBp215609.50XLONxHaMJ3lxlXw
26-02-202614:32:17GBp373609.50XLONxHaMJ3lxlXy
26-02-202614:32:17GBp251609.50XLONxHaMJ3lxlX5
26-02-202614:32:17GBp257609.50XLONxHaMJ3lxlX7
26-02-202614:32:17GBp256609.50XLONxHaMJ3lxlXI
26-02-202614:31:45GBp670609.50XLONxHaMJ3lxl1H
26-02-202614:14:41GBp361609.00XLONxHaMJ3lxLPm
26-02-202614:12:43GBp246610.50XLONxHaMJ3lxIO$
26-02-202614:11:06GBp4610.50XLONxHaMJ3lxJGr
26-02-202614:11:06GBp422610.50XLONxHaMJ3lxJGt
26-02-202614:11:06GBp501611.00XLONxHaMJ3lxJGD
26-02-202614:09:30GBp356611.00XLONxHaMJ3lxGHx
26-02-202614:06:00GBp358611.00XLONxHaMJ3lxVXn
26-02-202614:05:40GBp330611.50XLONxHaMJ3lxVh@
26-02-202614:05:40GBp252611.50XLONxHaMJ3lxVhy
26-02-202614:05:37GBp531612.50XLONxHaMJ3lxVgY
26-02-202614:05:37GBp287612.50XLONxHaMJ3lxVga
26-02-202614:05:37GBp206612.50XLONxHaMJ3lxVgc
26-02-202614:05:37GBp260612.50XLONxHaMJ3lxVge
26-02-202614:05:37GBp650612.50XLONxHaMJ3lxVgg
26-02-202614:05:37GBp488612.00XLONxHaMJ3lxVgr
26-02-202613:50:04GBp338612.50XLONxHaMJ3lx72j
26-02-202613:40:12GBp681612.00XLONxHaMJ3lx0cx
26-02-202613:40:10GBp21613.00XLONxHaMJ3lx0W9
26-02-202613:40:10GBp250613.00XLONxHaMJ3lx0WB
26-02-202613:37:45GBp216613.00XLONxHaMJ3lx1y3
26-02-202613:37:45GBp44613.00XLONxHaMJ3lx1y5
26-02-202613:37:45GBp52613.00XLONxHaMJ3lx1y7
26-02-202613:35:49GBp197613.00XLONxHaMJ3lxExf
26-02-202613:35:49GBp3613.00XLONxHaMJ3lxExh
26-02-202613:33:25GBp474613.00XLONxHaMJ3lxCqB
26-02-202613:33:25GBp43613.00XLONxHaMJ3lxCqD
26-02-202613:33:25GBp193613.00XLONxHaMJ3lxCqF
26-02-202613:33:25GBp211613.00XLONxHaMJ3lxCqH
26-02-202613:33:25GBp23613.00XLONxHaMJ3lxCqJ
26-02-202613:33:25GBp467612.50XLONxHaMJ3lxCqP
26-02-202613:18:02GBp289613.00XLONxHaMJ3lqsyU
26-02-202613:16:31GBp244612.50XLONxHaMJ3lqtjT
26-02-202613:16:30GBp238613.00XLONxHaMJ3lqtih
26-02-202613:16:30GBp250613.00XLONxHaMJ3lqtij
26-02-202613:13:36GBp72613.00XLONxHaMJ3lqtQ2
26-02-202613:13:36GBp410613.00XLONxHaMJ3lqtQ4
26-02-202613:13:36GBp250613.00XLONxHaMJ3lqtQ6
26-02-202613:13:36GBp215613.00XLONxHaMJ3lqtQ8
26-02-202613:13:36GBp18612.50XLONxHaMJ3lqtQJ
26-02-202613:13:36GBp2612.50XLONxHaMJ3lqtQL
26-02-202613:13:36GBp7612.50XLONxHaMJ3lqtQT
26-02-202613:13:36GBp7612.50XLONxHaMJ3lqtQV
26-02-202613:06:20GBp135612.00XLONxHaMJ3lqomD
26-02-202613:06:20GBp42612.00XLONxHaMJ3lqomF
26-02-202613:05:51GBp42612.00XLONxHaMJ3lqoxQ
26-02-202613:02:37GBp811612.00XLONxHaMJ3lqp6s
26-02-202613:02:37GBp807612.00XLONxHaMJ3lqp63
26-02-202612:57:43GBp285612.00XLONxHaMJ3lqn@n
26-02-202612:57:43GBp261612.00XLONxHaMJ3lqn@l
26-02-202612:47:17GBp417611.50XLONxHaMJ3lqzp8
26-02-202612:46:42GBp53612.00XLONxHaMJ3lqz3i
26-02-202612:46:42GBp183612.00XLONxHaMJ3lqz3k
26-02-202612:46:42GBp320612.00XLONxHaMJ3lqz3m
26-02-202612:46:42GBp17612.00XLONxHaMJ3lqz3q
26-02-202612:46:42GBp650612.00XLONxHaMJ3lqz3s
26-02-202612:46:42GBp417611.50XLONxHaMJ3lqz3$
26-02-202612:17:52GBp941611.50XLONxHaMJ3lqWOM
26-02-202612:17:52GBp14611.50XLONxHaMJ3lqWOO
26-02-202612:17:03GBp171611.50XLONxHaMJ3lqXsI
26-02-202612:17:03GBp138611.50XLONxHaMJ3lqXsK
26-02-202612:17:03GBp251611.50XLONxHaMJ3lqXnb
26-02-202612:17:03GBp41611.50XLONxHaMJ3lqXnd
26-02-202612:17:03GBp708611.00XLONxHaMJ3lqXng
26-02-202612:16:58GBp255611.50XLONxHaMJ3lqXpB
26-02-202612:16:58GBp379611.50XLONxHaMJ3lqXpH
26-02-202612:16:58GBp38611.50XLONxHaMJ3lqXpJ
26-02-202612:10:03GBp321612.00XLONxHaMJ3lqluG
26-02-202612:10:03GBp61612.50XLONxHaMJ3lqluL
26-02-202612:10:03GBp255612.50XLONxHaMJ3lqluN
26-02-202611:35:44GBp54610.00XLONxHaMJ3lqVvm
26-02-202611:35:44GBp418610.00XLONxHaMJ3lqVvo
26-02-202611:35:42GBp351611.00XLONxHaMJ3lqVvT
26-02-202611:35:42GBp195611.00XLONxHaMJ3lqVvV
26-02-202611:35:42GBp154611.00XLONxHaMJ3lqVub
26-02-202611:35:42GBp650611.00XLONxHaMJ3lqVud
26-02-202611:35:42GBp500611.00XLONxHaMJ3lqVuX
26-02-202611:35:42GBp223611.00XLONxHaMJ3lqVuZ
26-02-202611:35:42GBp417610.50XLONxHaMJ3lqVui
26-02-202611:35:35GBp172611.00XLONxHaMJ3lqVw2
26-02-202611:35:35GBp41611.00XLONxHaMJ3lqVw4
26-02-202611:18:00GBp248608.50XLONxHaMJ3lq7ho
26-02-202611:09:48GBp230609.00XLONxHaMJ3lq2n$
26-02-202611:07:50GBp160608.50XLONxHaMJ3lq3WT
26-02-202611:07:50GBp31608.50XLONxHaMJ3lq3WV
26-02-202611:05:52GBp180608.50XLONxHaMJ3lq3Hg
26-02-202611:03:54GBp173608.50XLONxHaMJ3lq06t
26-02-202611:03:54GBp21608.50XLONxHaMJ3lq06v
26-02-202611:01:56GBp9608.50XLONxHaMJ3lq1hr
26-02-202611:01:56GBp1608.50XLONxHaMJ3lq1ht
26-02-202611:01:56GBp178608.50XLONxHaMJ3lq1hv
26-02-202610:56:16GBp464609.00XLONxHaMJ3lqFkt
26-02-202610:56:16GBp370609.00XLONxHaMJ3lqFkv
26-02-202610:56:16GBp200609.00XLONxHaMJ3lqFkx
26-02-202610:56:16GBp630609.00XLONxHaMJ3lqFkz
26-02-202610:56:16GBp6609.00XLONxHaMJ3lqFk$
26-02-202610:56:16GBp42608.50XLONxHaMJ3lqFk9
26-02-202610:56:16GBp317608.50XLONxHaMJ3lqFkB
26-02-202610:56:16GBp400608.50XLONxHaMJ3lqFkF
26-02-202610:30:17GBp361607.50XLONxHaMJ3lrtJ2
26-02-202610:29:51GBp305607.50XLONxHaMJ3lrqbb
26-02-202610:29:50GBp386608.00XLONxHaMJ3lrqb0
26-02-202610:29:50GBp426608.00XLONxHaMJ3lrqbB
26-02-202610:20:36GBp520607.50XLONxHaMJ3lrmpm
26-02-202610:20:35GBp417607.50XLONxHaMJ3lrmpF
26-02-202610:03:21GBp329607.50XLONxHaMJ3lrwbz
26-02-202610:03:20GBp171608.50XLONxHaMJ3lrwbJ
26-02-202610:03:20GBp213608.50XLONxHaMJ3lrwbL
26-02-202610:03:20GBp190608.50XLONxHaMJ3lrwbN
26-02-202610:03:20GBp471608.00XLONxHaMJ3lrwbV
26-02-202609:53:12GBp407607.50XLONxHaMJ3lrvIj
26-02-202609:47:40GBp166608.00XLONxHaMJ3lrdT4
26-02-202609:47:40GBp79608.00XLONxHaMJ3lrdT6
26-02-202609:47:23GBp2608.00XLONxHaMJ3lrdPB
26-02-202609:47:01GBp95608.00XLONxHaMJ3lrac@
26-02-202609:46:50GBp138608.00XLONxHaMJ3lrajj
26-02-202609:44:53GBp116608.00XLONxHaMJ3lrbbu
26-02-202609:44:53GBp162608.00XLONxHaMJ3lrbbw
26-02-202609:44:17GBp635608.00XLONxHaMJ3lrbj4
26-02-202609:44:15GBp190609.00XLONxHaMJ3lrbi$
26-02-202609:38:56GBp328609.00XLONxHaMJ3lrYJ9
26-02-202609:38:56GBp365609.00XLONxHaMJ3lrYJB
26-02-202609:38:56GBp313609.00XLONxHaMJ3lrYJD
26-02-202609:38:56GBp551609.00XLONxHaMJ3lrYJK
26-02-202609:38:56GBp226609.00XLONxHaMJ3lrYJM
26-02-202609:38:56GBp73609.00XLONxHaMJ3lrYJO
26-02-202609:18:18GBp476607.50XLONxHaMJ3lrha3
26-02-202609:11:22GBp181608.00XLONxHaMJ3lrfpt
26-02-202609:10:47GBp262608.50XLONxHaMJ3lrf4O
26-02-202609:10:45GBp489609.00XLONxHaMJ3lrf7J
26-02-202609:06:48GBp291609.50XLONxHaMJ3lrNdE
26-02-202609:06:16GBp417610.00XLONxHaMJ3lrN$J
26-02-202609:06:13GBp660611.00XLONxHaMJ3lrN5w
26-02-202609:06:13GBp207611.00XLONxHaMJ3lrN5y
26-02-202609:06:02GBp417610.00XLONxHaMJ3lrN8H
26-02-202608:58:11GBp644610.00XLONxHaMJ3lrGzt
26-02-202608:55:38GBp417609.00XLONxHaMJ3lrHiD
26-02-202608:37:23GBp377609.00XLONxHaMJ3lrO$z
26-02-202608:36:22GBp542609.50XLONxHaMJ3lrOOA
26-02-202608:36:21GBp291609.50XLONxHaMJ3lrOOI
26-02-202608:35:56GBp417610.00XLONxHaMJ3lrP$x
26-02-202608:24:36GBp295608.50XLONxHaMJ3lr0vR
26-02-202608:22:51GBp44608.00XLONxHaMJ3lr1Fv
26-02-202608:22:24GBp234608.50XLONxHaMJ3lr1NL
26-02-202608:22:06GBp284609.00XLONxHaMJ3lr1T8
26-02-202608:21:50GBp650609.50XLONxHaMJ3lrEar
26-02-202608:16:58GBp522606.00XLONxHaMJ3lrC7s
26-02-202608:15:45GBp291606.00XLONxHaMJ3lrDq6
26-02-202608:15:45GBp417606.50XLONxHaMJ3lrDq4
26-02-202608:10:00GBp650606.50XLONxHaMJ3lr8nL
26-02-202608:05:32GBp423606.50XLONxHaMJ3lsslf
26-02-202608:05:32GBp606607.00XLONxHaMJ3lsslh
26-02-202608:02:58GBp264607.00XLONxHaMJ3lstEh
26-02-202608:02:58GBp517607.00XLONxHaMJ3lstEj



