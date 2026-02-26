OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
26 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 25 February 2026 it had purchased a total of 87,644 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased87,644--
Highest price paid (per ordinary share)610.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)601.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)606.86p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,916,625 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,916,625.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
25-02-202616:28:15GBp555608.50XLONxHaMJQQCLcq
25-02-202616:28:15GBp1,343608.50XLONxHaMJQQCLcs
25-02-202616:23:31GBp1,634608.00XLONxHaMJQQCIxM
25-02-202616:21:49GBp173607.00XLONxHaMJQQCJj9
25-02-202616:21:49GBp309607.00XLONxHaMJQQCJjB
25-02-202616:21:49GBp331607.00XLONxHaMJQQCJjD
25-02-202616:21:49GBp428607.00XLONxHaMJQQCJjF
25-02-202616:15:07GBp242606.50XLONxHaMJQQCHg@
25-02-202616:15:01GBp350607.00XLONxHaMJQQCHqs
25-02-202616:13:28GBp44606.50XLONxHaMJQQCHA7
25-02-202616:13:28GBp277607.00XLONxHaMJQQCHAM
25-02-202616:13:06GBp269607.00XLONxHaMJQQCHHq
25-02-202616:12:47GBp789607.50XLONxHaMJQQCHOr
25-02-202616:10:23GBp258607.00XLONxHaMJQQCUKQ
25-02-202616:09:53GBp294607.00XLONxHaMJQQCUPr
25-02-202616:09:37GBp738607.00XLONxHaMJQQCVbJ
25-02-202616:05:38GBp675606.00XLONxHaMJQQCSdD
25-02-202616:05:38GBp973606.50XLONxHaMJQQCSdU
25-02-202616:03:12GBp1,015607.00XLONxHaMJQQCS6G
25-02-202616:02:33GBp350607.50XLONxHaMJQQCS9s
25-02-202616:02:29GBp110608.00XLONxHaMJQQCS9K
25-02-202616:02:29GBp225608.00XLONxHaMJQQCS9E
25-02-202616:02:29GBp57608.00XLONxHaMJQQCS9G
25-02-202616:02:29GBp302608.00XLONxHaMJQQCS9I
25-02-202616:01:13GBp633607.50XLONxHaMJQQCSOj
25-02-202616:01:13GBp31607.50XLONxHaMJQQCSOl
25-02-202616:01:13GBp233607.50XLONxHaMJQQCSOn
25-02-202615:56:59GBp444606.00XLONxHaMJQQCTQ4
25-02-202615:56:59GBp201606.00XLONxHaMJQQCTQ6
25-02-202615:56:50GBp859606.50XLONxHaMJQQCQcK
25-02-202615:49:21GBp758605.50XLONxHaMJQQCRIY
25-02-202615:46:19GBp645606.00XLONxHaMJQQCO9d
25-02-202615:44:51GBp891606.00XLONxHaMJQQCPdl
25-02-202615:44:51GBp269606.00XLONxHaMJQQCPdn
25-02-202615:44:45GBp227606.50XLONxHaMJQQCPce
25-02-202615:44:32GBp1,066606.50XLONxHaMJQQCPWc
25-02-202615:44:32GBp260606.50XLONxHaMJQQCPWe
25-02-202615:44:32GBp172606.50XLONxHaMJQQCPWg
25-02-202615:44:32GBp6606.50XLONxHaMJQQCPWs
25-02-202615:44:32GBp220606.50XLONxHaMJQQCPWu
25-02-202615:44:32GBp566606.50XLONxHaMJQQCPWw
25-02-202615:40:50GBp377606.50XLONxHaMJQQCPRW
25-02-202615:40:31GBp864607.00XLONxHaMJQQC6Wk
25-02-202615:40:31GBp157607.50XLONxHaMJQQC6Wp
25-02-202615:40:31GBp385607.50XLONxHaMJQQC6Wr
25-02-202615:40:31GBp883607.50XLONxHaMJQQC6W@
25-02-202615:39:02GBp3607.50XLONxHaMJQQC601
25-02-202615:38:04GBp2608.00XLONxHaMJQQC6U7
25-02-202615:38:04GBp305608.00XLONxHaMJQQC6U9
25-02-202615:38:04GBp886608.00XLONxHaMJQQC6UB
25-02-202615:38:04GBp107607.50XLONxHaMJQQC6UH
25-02-202615:38:04GBp799607.50XLONxHaMJQQC6UJ
25-02-202615:22:09GBp130607.50XLONxHaMJQQC0BA
25-02-202615:22:06GBp31608.00XLONxHaMJQQC0L3
25-02-202615:20:50GBp255608.00XLONxHaMJQQC1j$
25-02-202615:20:50GBp650608.00XLONxHaMJQQC1j1
25-02-202615:20:50GBp255608.00XLONxHaMJQQC1jz
25-02-202615:20:50GBp656608.00XLONxHaMJQQC1ic
25-02-202615:20:50GBp12608.00XLONxHaMJQQC1ie
25-02-202615:20:38GBp276608.00XLONxHaMJQQC1e9
25-02-202615:19:48GBp1608.00XLONxHaMJQQC1@y
25-02-202615:05:49GBp1,177608.00XLONxHaMJQQCBXG
25-02-202615:04:37GBp224608.50XLONxHaMJQQCB48
25-02-202615:04:14GBp260608.50XLONxHaMJQQCBKk
25-02-202615:04:14GBp128608.50XLONxHaMJQQCBKm
25-02-202615:02:54GBp298607.50XLONxHaMJQQC8t9
25-02-202615:02:54GBp216607.50XLONxHaMJQQC8tB
25-02-202615:02:54GBp655607.50XLONxHaMJQQC8tE
25-02-202614:57:52GBp240606.50XLONxHaMJQQDsoG
25-02-202614:57:52GBp219606.50XLONxHaMJQQDsoI
25-02-202614:57:47GBp44607.50XLONxHaMJQQDsyk
25-02-202614:57:47GBp636607.50XLONxHaMJQQDsym
25-02-202614:57:47GBp355607.50XLONxHaMJQQDsyo
25-02-202614:57:47GBp355607.50XLONxHaMJQQDsyq
25-02-202614:57:47GBp309607.50XLONxHaMJQQDsys
25-02-202614:57:47GBp230607.50XLONxHaMJQQDsyu
25-02-202614:57:47GBp133607.50XLONxHaMJQQDsy@
25-02-202614:57:47GBp248607.50XLONxHaMJQQDsy0
25-02-202614:57:47GBp655607.00XLONxHaMJQQDsy7
25-02-202614:48:57GBp1,188606.50XLONxHaMJQQDor2
25-02-202614:42:13GBp120606.50XLONxHaMJQQDnVS
25-02-202614:42:13GBp309606.50XLONxHaMJQQDnVU
25-02-202614:42:13GBp308606.50XLONxHaMJQQDnUW
25-02-202614:39:01GBp306605.50XLONxHaMJQQD$C@
25-02-202614:38:46GBp67606.00XLONxHaMJQQD$Kw
25-02-202614:38:46GBp375606.00XLONxHaMJQQD$Ky
25-02-202614:38:46GBp281607.00XLONxHaMJQQD$KN
25-02-202614:38:46GBp616607.00XLONxHaMJQQD$KP
25-02-202614:38:46GBp318607.00XLONxHaMJQQD$KT
25-02-202614:38:46GBp250607.00XLONxHaMJQQD$KV
25-02-202614:38:46GBp292606.50XLONxHaMJQQD$Na
25-02-202614:38:46GBp652607.00XLONxHaMJQQD$Nc
25-02-202614:32:54GBp1,054607.50XLONxHaMJQQDwQR
25-02-202614:32:54GBp670607.50XLONxHaMJQQDxbX
25-02-202614:31:57GBp279608.00XLONxHaMJQQDx7O
25-02-202614:31:57GBp271608.00XLONxHaMJQQDx7Q
25-02-202614:31:05GBp188608.00XLONxHaMJQQDxQ$
25-02-202614:31:05GBp278608.00XLONxHaMJQQDxQ1
25-02-202614:31:05GBp196608.00XLONxHaMJQQDxQG
25-02-202614:31:05GBp265608.00XLONxHaMJQQDxQI
25-02-202614:31:05GBp200608.00XLONxHaMJQQDxQO
25-02-202614:31:05GBp278608.00XLONxHaMJQQDxQQ
25-02-202614:31:05GBp252608.00XLONxHaMJQQDubY
25-02-202614:31:05GBp249608.00XLONxHaMJQQDubn
25-02-202614:31:05GBp95608.00XLONxHaMJQQDubx
25-02-202614:31:05GBp5608.00XLONxHaMJQQDub$
25-02-202614:31:05GBp99608.00XLONxHaMJQQDubz
25-02-202614:28:00GBp648607.50XLONxHaMJQQDvwS
25-02-202614:27:59GBp95607.50XLONxHaMJQQDv49
25-02-202614:27:29GBp40608.00XLONxHaMJQQDv85
25-02-202614:27:29GBp622608.00XLONxHaMJQQDv87
25-02-202614:27:29GBp433607.50XLONxHaMJQQDv8A
25-02-202614:27:29GBp622608.00XLONxHaMJQQDv8C
25-02-202614:26:44GBp260608.50XLONxHaMJQQDvUd
25-02-202614:26:44GBp62608.50XLONxHaMJQQDvUf
25-02-202614:26:44GBp59608.50XLONxHaMJQQDvUh
25-02-202614:26:44GBp98608.50XLONxHaMJQQDvUo
25-02-202614:26:44GBp333608.50XLONxHaMJQQDvUq
25-02-202614:26:44GBp66608.50XLONxHaMJQQDvUs
25-02-202614:26:44GBp258608.50XLONxHaMJQQDvU2
25-02-202614:19:54GBp20608.50XLONxHaMJQQDa6Y
25-02-202614:19:54GBp650608.50XLONxHaMJQQDa6d
25-02-202614:19:54GBp500608.50XLONxHaMJQQDa6f
25-02-202614:19:54GBp643608.50XLONxHaMJQQDa6p
25-02-202614:18:31GBp1608.50XLONxHaMJQQDbfU
25-02-202614:09:47GBp827609.00XLONxHaMJQQDZMP
25-02-202614:04:42GBp581609.50XLONxHaMJQQDX3j
25-02-202614:01:05GBp262609.50XLONxHaMJQQDkIv
25-02-202614:01:05GBp12609.50XLONxHaMJQQDkIx
25-02-202614:01:03GBp362609.50XLONxHaMJQQDkTA
25-02-202614:00:59GBp333609.50XLONxHaMJQQDkVc
25-02-202614:00:59GBp78609.50XLONxHaMJQQDkVe
25-02-202614:00:31GBp851610.00XLONxHaMJQQDlaN
25-02-202613:55:36GBp29610.00XLONxHaMJQQDi3N
25-02-202612:57:38GBp333609.50XLONxHaMJQQDOBN
25-02-202612:54:33GBp318609.50XLONxHaMJQQDPwh
25-02-202612:53:45GBp487609.50XLONxHaMJQQDPD2
25-02-202612:53:45GBp167609.50XLONxHaMJQQDPD4
25-02-202612:52:01GBp32609.00XLONxHaMJQQD6ab
25-02-202612:52:01GBp31609.00XLONxHaMJQQD6ad
25-02-202612:52:01GBp33609.00XLONxHaMJQQD6af
25-02-202612:52:01GBp36609.00XLONxHaMJQQD6ah
25-02-202612:52:01GBp38609.00XLONxHaMJQQD6aj
25-02-202612:52:01GBp44609.00XLONxHaMJQQD6al
25-02-202612:52:01GBp239609.00XLONxHaMJQQD6aZ
25-02-202612:50:28GBp175608.50XLONxHaMJQQD6vd
25-02-202612:47:30GBp414607.50XLONxHaMJQQD7x3
25-02-202612:36:27GBp272606.00XLONxHaMJQQD5RZ
25-02-202612:36:27GBp317606.00XLONxHaMJQQD5Rb
25-02-202612:36:13GBp135607.00XLONxHaMJQQD2bQ
25-02-202612:36:13GBp67607.00XLONxHaMJQQD2bS
25-02-202612:36:13GBp133607.00XLONxHaMJQQD2bU
25-02-202612:24:58GBp279606.00XLONxHaMJQQD0Rn
25-02-202612:23:43GBp410606.50XLONxHaMJQQD1si
25-02-202612:23:35GBp200607.00XLONxHaMJQQD1mr
25-02-202612:23:35GBp481607.00XLONxHaMJQQD1mt
25-02-202612:17:59GBp31607.00XLONxHaMJQQDEPX
25-02-202612:17:59GBp650607.00XLONxHaMJQQDEPZ
25-02-202612:17:59GBp455607.00XLONxHaMJQQDEPf
25-02-202612:17:59GBp67607.00XLONxHaMJQQDEPh
25-02-202612:17:59GBp17607.00XLONxHaMJQQDEPj
25-02-202612:17:59GBp137607.00XLONxHaMJQQDEPp
25-02-202612:17:59GBp250607.00XLONxHaMJQQDEPr
25-02-202612:17:59GBp414607.00XLONxHaMJQQDEP$
25-02-202612:02:37GBp7606.50XLONxHaMJQQD8d7
25-02-202612:02:37GBp67606.50XLONxHaMJQQD8d8
25-02-202612:02:37GBp55606.50XLONxHaMJQQD8dD
25-02-202612:02:37GBp256606.50XLONxHaMJQQD8dF
25-02-202612:02:37GBp65606.50XLONxHaMJQQD8dH
25-02-202612:00:00GBp418605.00XLONxHaMJQQD9j1
25-02-202611:59:51GBp1,106606.00XLONxHaMJQQD9v1
25-02-202611:59:51GBp147606.00XLONxHaMJQQD9v8
25-02-202611:59:51GBp148606.00XLONxHaMJQQD9vA
25-02-202611:59:51GBp250606.00XLONxHaMJQQD9vC
25-02-202611:59:51GBp288605.50XLONxHaMJQQD9vP
25-02-202611:59:51GBp414606.00XLONxHaMJQQD9vR
25-02-202611:58:39GBp2606.00XLONxHaMJQQD9OE
25-02-202611:58:39GBp2606.00XLONxHaMJQQD9OK
25-02-202611:58:39GBp2606.00XLONxHaMJQQD9OQ
25-02-202611:58:39GBp2606.00XLONxHaMJQQD9RW
25-02-202611:58:39GBp2606.00XLONxHaMJQQD9Rc
25-02-202611:58:39GBp2606.00XLONxHaMJQQD9Ri
25-02-202611:58:39GBp2606.00XLONxHaMJQQD9Ro
25-02-202611:50:21GBp49605.50XLONxHaMJQQEtSt
25-02-202611:50:21GBp205605.50XLONxHaMJQQEtSz
25-02-202611:50:21GBp10605.50XLONxHaMJQQEtS$
25-02-202611:37:30GBp62605.00XLONxHaMJQQEp7D
25-02-202611:37:30GBp259605.00XLONxHaMJQQEp7J
25-02-202611:24:21GBp827604.00XLONxHaMJQQE$Zn
25-02-202611:24:21GBp175604.50XLONxHaMJQQE$Zq
25-02-202611:23:37GBp872604.50XLONxHaMJQQE$ny
25-02-202611:23:37GBp258604.50XLONxHaMJQQE$n2
25-02-202611:00:42GBp192601.50XLONxHaMJQQEcNp
25-02-202611:00:42GBp280601.50XLONxHaMJQQEcNr
25-02-202611:00:41GBp585602.00XLONxHaMJQQEcNA
25-02-202610:58:59GBp288602.50XLONxHaMJQQEd5O
25-02-202610:58:55GBp414603.00XLONxHaMJQQEd1n
25-02-202610:50:01GBp297604.50XLONxHaMJQQEYKa
25-02-202610:50:01GBp361604.50XLONxHaMJQQEYKc
25-02-202610:50:01GBp307604.50XLONxHaMJQQEYKe
25-02-202610:50:01GBp349604.50XLONxHaMJQQEYKY
25-02-202610:44:41GBp281602.00XLONxHaMJQQEWZ9
25-02-202610:35:03GBp663603.00XLONxHaMJQQEkNO
25-02-202610:35:03GBp249603.00XLONxHaMJQQEkNQ
25-02-202610:32:16GBp414602.50XLONxHaMJQQElCH
25-02-202610:25:10GBp263603.50XLONxHaMJQQEj32
25-02-202610:25:10GBp250603.50XLONxHaMJQQEj34
25-02-202610:25:10GBp118603.50XLONxHaMJQQEj36
25-02-202610:25:10GBp414603.00XLONxHaMJQQEj3G
25-02-202610:20:08GBp414603.50XLONxHaMJQQEhs4
25-02-202610:12:20GBp414604.00XLONxHaMJQQEfNS
25-02-202610:08:08GBp125604.00XLONxHaMJQQEMLN
25-02-202610:08:08GBp650604.00XLONxHaMJQQEMLP
25-02-202610:08:08GBp414604.00XLONxHaMJQQEMKW
25-02-202610:06:54GBp227605.00XLONxHaMJQQENY3
25-02-202610:06:54GBp186605.00XLONxHaMJQQENY5
25-02-202610:06:26GBp399605.00XLONxHaMJQQENsE
25-02-202610:06:26GBp288604.50XLONxHaMJQQENsC
25-02-202610:02:28GBp15605.00XLONxHaMJQQEKux
25-02-202610:00:18GBp330605.50XLONxHaMJQQELdo
25-02-202610:00:18GBp84605.50XLONxHaMJQQELdq
25-02-202609:49:21GBp414604.50XLONxHaMJQQEJ1S
25-02-202609:49:19GBp406604.50XLONxHaMJQQEJ3b
25-02-202609:49:19GBp8604.50XLONxHaMJQQEJ3d
25-02-202609:27:42GBp387607.00XLONxHaMJQQESgV
25-02-202609:27:42GBp554607.50XLONxHaMJQQESrW
25-02-202609:26:10GBp706608.00XLONxHaMJQQES32
25-02-202609:23:51GBp636607.00XLONxHaMJQQETzF
25-02-202609:23:30GBp51608.50XLONxHaMJQQETwC
25-02-202609:23:30GBp210608.50XLONxHaMJQQETwE
25-02-202609:23:30GBp250608.50XLONxHaMJQQETwG
25-02-202609:23:30GBp100608.50XLONxHaMJQQETwL
25-02-202609:23:30GBp288607.50XLONxHaMJQQETwS
25-02-202609:23:30GBp414608.00XLONxHaMJQQETwU
25-02-202609:17:56GBp65608.50XLONxHaMJQQEQVo
25-02-202609:17:56GBp531608.50XLONxHaMJQQEQVq
25-02-202609:17:26GBp3608.00XLONxHaMJQQERd@
25-02-202609:17:26GBp141608.00XLONxHaMJQQERd0
25-02-202609:17:26GBp3607.50XLONxHaMJQQERdk
25-02-202609:17:26GBp30607.50XLONxHaMJQQERdm
25-02-202609:17:26GBp1607.50XLONxHaMJQQERdo
25-02-202609:17:26GBp12607.50XLONxHaMJQQERdq
25-02-202609:17:26GBp19607.50XLONxHaMJQQERds
25-02-202609:17:26GBp104607.50XLONxHaMJQQERdu
25-02-202609:17:26GBp62607.50XLONxHaMJQQERdw
25-02-202609:17:26GBp270608.00XLONxHaMJQQERdy
25-02-202608:59:04GBp789609.00XLONxHaMJQQE7wk
25-02-202608:59:04GBp34609.00XLONxHaMJQQE7wm
25-02-202608:49:25GBp46608.00XLONxHaMJQQE5R1
25-02-202608:49:25GBp70608.00XLONxHaMJQQE5Rx
25-02-202608:49:25GBp100608.00XLONxHaMJQQE5Ry
25-02-202608:47:43GBp164608.00XLONxHaMJQQE2zF
25-02-202608:47:43GBp14608.00XLONxHaMJQQE2zG
25-02-202608:46:37GBp192608.00XLONxHaMJQQE2BD
25-02-202608:46:37GBp28608.00XLONxHaMJQQE2BF
25-02-202608:35:35GBp413607.50XLONxHaMJQQEE5k
25-02-202608:33:13GBp451607.00XLONxHaMJQQEF$A
25-02-202608:33:13GBp646607.50XLONxHaMJQQEF$C
25-02-202608:31:30GBp36608.00XLONxHaMJQQECqA
25-02-202608:31:30GBp239608.00XLONxHaMJQQECqC
25-02-202608:31:00GBp414608.00XLONxHaMJQQEC2R
25-02-202608:27:59GBp31607.00XLONxHaMJQQEAnr
25-02-202608:27:59GBp236607.00XLONxHaMJQQEAnt
25-02-202608:23:41GBp59606.50XLONxHaMJQQEBJE
25-02-202608:23:41GBp400606.50XLONxHaMJQQEBJG
25-02-202608:23:41GBp594607.00XLONxHaMJQQEBJI
25-02-202608:23:13GBp414607.50XLONxHaMJQQE8ch
25-02-202608:14:11GBp5605.00XLONxHaMJQQFqh4
25-02-202608:14:09GBp39605.00XLONxHaMJQQFqgI
25-02-202608:14:07GBp93605.00XLONxHaMJQQFqqk
25-02-202608:14:04GBp73605.00XLONxHaMJQQFqtu
25-02-202608:14:04GBp331605.50XLONxHaMJQQFqtw
25-02-202608:11:51GBp305606.00XLONxHaMJQQFrb5
25-02-202608:09:25GBp512605.50XLONxHaMJQQFrGW
25-02-202608:09:25GBp731606.00XLONxHaMJQQFrGY
25-02-202608:08:05GBp168608.00XLONxHaMJQQFopv
25-02-202608:08:05GBp73608.00XLONxHaMJQQFopw
25-02-202608:07:36GBp250608.50XLONxHaMJQQFo1l
25-02-202608:07:36GBp125609.00XLONxHaMJQQFo1s
25-02-202608:07:36GBp59609.00XLONxHaMJQQFo1u
25-02-202608:07:05GBp70605.50XLONxHaMJQQFoKp
25-02-202608:07:05GBp218605.50XLONxHaMJQQFoKr
25-02-202608:07:05GBp414606.00XLONxHaMJQQFoKt
25-02-202608:03:19GBp414606.00XLONxHaMJQQFm61



