OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
26 February 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 25 February 2026 it had purchased a total of 87,644 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|87,644
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|610.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|601.50p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|606.86p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,916,625 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,916,625.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|25-02-2026
|16:28:15
|GBp
|555
|608.50
|XLON
|xHaMJQQCLcq
|25-02-2026
|16:28:15
|GBp
|1,343
|608.50
|XLON
|xHaMJQQCLcs
|25-02-2026
|16:23:31
|GBp
|1,634
|608.00
|XLON
|xHaMJQQCIxM
|25-02-2026
|16:21:49
|GBp
|173
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCJj9
|25-02-2026
|16:21:49
|GBp
|309
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCJjB
|25-02-2026
|16:21:49
|GBp
|331
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCJjD
|25-02-2026
|16:21:49
|GBp
|428
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCJjF
|25-02-2026
|16:15:07
|GBp
|242
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCHg@
|25-02-2026
|16:15:01
|GBp
|350
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCHqs
|25-02-2026
|16:13:28
|GBp
|44
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCHA7
|25-02-2026
|16:13:28
|GBp
|277
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCHAM
|25-02-2026
|16:13:06
|GBp
|269
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCHHq
|25-02-2026
|16:12:47
|GBp
|789
|607.50
|XLON
|xHaMJQQCHOr
|25-02-2026
|16:10:23
|GBp
|258
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCUKQ
|25-02-2026
|16:09:53
|GBp
|294
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCUPr
|25-02-2026
|16:09:37
|GBp
|738
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCVbJ
|25-02-2026
|16:05:38
|GBp
|675
|606.00
|XLON
|xHaMJQQCSdD
|25-02-2026
|16:05:38
|GBp
|973
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCSdU
|25-02-2026
|16:03:12
|GBp
|1,015
|607.00
|XLON
|xHaMJQQCS6G
|25-02-2026
|16:02:33
|GBp
|350
|607.50
|XLON
|xHaMJQQCS9s
|25-02-2026
|16:02:29
|GBp
|110
|608.00
|XLON
|xHaMJQQCS9K
|25-02-2026
|16:02:29
|GBp
|225
|608.00
|XLON
|xHaMJQQCS9E
|25-02-2026
|16:02:29
|GBp
|57
|608.00
|XLON
|xHaMJQQCS9G
|25-02-2026
|16:02:29
|GBp
|302
|608.00
|XLON
|xHaMJQQCS9I
|25-02-2026
|16:01:13
|GBp
|633
|607.50
|XLON
|xHaMJQQCSOj
|25-02-2026
|16:01:13
|GBp
|31
|607.50
|XLON
|xHaMJQQCSOl
|25-02-2026
|16:01:13
|GBp
|233
|607.50
|XLON
|xHaMJQQCSOn
|25-02-2026
|15:56:59
|GBp
|444
|606.00
|XLON
|xHaMJQQCTQ4
|25-02-2026
|15:56:59
|GBp
|201
|606.00
|XLON
|xHaMJQQCTQ6
|25-02-2026
|15:56:50
|GBp
|859
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCQcK
|25-02-2026
|15:49:21
|GBp
|758
|605.50
|XLON
|xHaMJQQCRIY
|25-02-2026
|15:46:19
|GBp
|645
|606.00
|XLON
|xHaMJQQCO9d
|25-02-2026
|15:44:51
|GBp
|891
|606.00
|XLON
|xHaMJQQCPdl
|25-02-2026
|15:44:51
|GBp
|269
|606.00
|XLON
|xHaMJQQCPdn
|25-02-2026
|15:44:45
|GBp
|227
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCPce
|25-02-2026
|15:44:32
|GBp
|1,066
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCPWc
|25-02-2026
|15:44:32
|GBp
|260
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCPWe
|25-02-2026
|15:44:32
|GBp
|172
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCPWg
|25-02-2026
|15:44:32
|GBp
|6
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCPWs
|25-02-2026
|15:44:32
|GBp
|220
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCPWu
|25-02-2026
|15:44:32
|GBp
|566
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCPWw
|25-02-2026
|15:40:50
|GBp
|377
|606.50
|XLON
|xHaMJQQCPRW
|25-02-2026
|15:40:31
|GBp
|864
|607.00
|XLON
|xHaMJQQC6Wk
|25-02-2026
|15:40:31
|GBp
|157
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC6Wp
|25-02-2026
|15:40:31
|GBp
|385
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC6Wr
|25-02-2026
|15:40:31
|GBp
|883
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC6W@
|25-02-2026
|15:39:02
|GBp
|3
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC601
|25-02-2026
|15:38:04
|GBp
|2
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC6U7
|25-02-2026
|15:38:04
|GBp
|305
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC6U9
|25-02-2026
|15:38:04
|GBp
|886
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC6UB
|25-02-2026
|15:38:04
|GBp
|107
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC6UH
|25-02-2026
|15:38:04
|GBp
|799
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC6UJ
|25-02-2026
|15:22:09
|GBp
|130
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC0BA
|25-02-2026
|15:22:06
|GBp
|31
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC0L3
|25-02-2026
|15:20:50
|GBp
|255
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC1j$
|25-02-2026
|15:20:50
|GBp
|650
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC1j1
|25-02-2026
|15:20:50
|GBp
|255
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC1jz
|25-02-2026
|15:20:50
|GBp
|656
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC1ic
|25-02-2026
|15:20:50
|GBp
|12
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC1ie
|25-02-2026
|15:20:38
|GBp
|276
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC1e9
|25-02-2026
|15:19:48
|GBp
|1
|608.00
|XLON
|xHaMJQQC1@y
|25-02-2026
|15:05:49
|GBp
|1,177
|608.00
|XLON
|xHaMJQQCBXG
|25-02-2026
|15:04:37
|GBp
|224
|608.50
|XLON
|xHaMJQQCB48
|25-02-2026
|15:04:14
|GBp
|260
|608.50
|XLON
|xHaMJQQCBKk
|25-02-2026
|15:04:14
|GBp
|128
|608.50
|XLON
|xHaMJQQCBKm
|25-02-2026
|15:02:54
|GBp
|298
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC8t9
|25-02-2026
|15:02:54
|GBp
|216
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC8tB
|25-02-2026
|15:02:54
|GBp
|655
|607.50
|XLON
|xHaMJQQC8tE
|25-02-2026
|14:57:52
|GBp
|240
|606.50
|XLON
|xHaMJQQDsoG
|25-02-2026
|14:57:52
|GBp
|219
|606.50
|XLON
|xHaMJQQDsoI
|25-02-2026
|14:57:47
|GBp
|44
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDsyk
|25-02-2026
|14:57:47
|GBp
|636
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDsym
|25-02-2026
|14:57:47
|GBp
|355
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDsyo
|25-02-2026
|14:57:47
|GBp
|355
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDsyq
|25-02-2026
|14:57:47
|GBp
|309
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDsys
|25-02-2026
|14:57:47
|GBp
|230
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDsyu
|25-02-2026
|14:57:47
|GBp
|133
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDsy@
|25-02-2026
|14:57:47
|GBp
|248
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDsy0
|25-02-2026
|14:57:47
|GBp
|655
|607.00
|XLON
|xHaMJQQDsy7
|25-02-2026
|14:48:57
|GBp
|1,188
|606.50
|XLON
|xHaMJQQDor2
|25-02-2026
|14:42:13
|GBp
|120
|606.50
|XLON
|xHaMJQQDnVS
|25-02-2026
|14:42:13
|GBp
|309
|606.50
|XLON
|xHaMJQQDnVU
|25-02-2026
|14:42:13
|GBp
|308
|606.50
|XLON
|xHaMJQQDnUW
|25-02-2026
|14:39:01
|GBp
|306
|605.50
|XLON
|xHaMJQQD$C@
|25-02-2026
|14:38:46
|GBp
|67
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD$Kw
|25-02-2026
|14:38:46
|GBp
|375
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD$Ky
|25-02-2026
|14:38:46
|GBp
|281
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD$KN
|25-02-2026
|14:38:46
|GBp
|616
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD$KP
|25-02-2026
|14:38:46
|GBp
|318
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD$KT
|25-02-2026
|14:38:46
|GBp
|250
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD$KV
|25-02-2026
|14:38:46
|GBp
|292
|606.50
|XLON
|xHaMJQQD$Na
|25-02-2026
|14:38:46
|GBp
|652
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD$Nc
|25-02-2026
|14:32:54
|GBp
|1,054
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDwQR
|25-02-2026
|14:32:54
|GBp
|670
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDxbX
|25-02-2026
|14:31:57
|GBp
|279
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDx7O
|25-02-2026
|14:31:57
|GBp
|271
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDx7Q
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|188
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDxQ$
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|278
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDxQ1
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|196
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDxQG
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|265
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDxQI
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|200
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDxQO
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|278
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDxQQ
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|252
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDubY
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|249
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDubn
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|95
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDubx
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|5
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDub$
|25-02-2026
|14:31:05
|GBp
|99
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDubz
|25-02-2026
|14:28:00
|GBp
|648
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDvwS
|25-02-2026
|14:27:59
|GBp
|95
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDv49
|25-02-2026
|14:27:29
|GBp
|40
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDv85
|25-02-2026
|14:27:29
|GBp
|622
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDv87
|25-02-2026
|14:27:29
|GBp
|433
|607.50
|XLON
|xHaMJQQDv8A
|25-02-2026
|14:27:29
|GBp
|622
|608.00
|XLON
|xHaMJQQDv8C
|25-02-2026
|14:26:44
|GBp
|260
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDvUd
|25-02-2026
|14:26:44
|GBp
|62
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDvUf
|25-02-2026
|14:26:44
|GBp
|59
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDvUh
|25-02-2026
|14:26:44
|GBp
|98
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDvUo
|25-02-2026
|14:26:44
|GBp
|333
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDvUq
|25-02-2026
|14:26:44
|GBp
|66
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDvUs
|25-02-2026
|14:26:44
|GBp
|258
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDvU2
|25-02-2026
|14:19:54
|GBp
|20
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDa6Y
|25-02-2026
|14:19:54
|GBp
|650
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDa6d
|25-02-2026
|14:19:54
|GBp
|500
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDa6f
|25-02-2026
|14:19:54
|GBp
|643
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDa6p
|25-02-2026
|14:18:31
|GBp
|1
|608.50
|XLON
|xHaMJQQDbfU
|25-02-2026
|14:09:47
|GBp
|827
|609.00
|XLON
|xHaMJQQDZMP
|25-02-2026
|14:04:42
|GBp
|581
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDX3j
|25-02-2026
|14:01:05
|GBp
|262
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDkIv
|25-02-2026
|14:01:05
|GBp
|12
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDkIx
|25-02-2026
|14:01:03
|GBp
|362
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDkTA
|25-02-2026
|14:00:59
|GBp
|333
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDkVc
|25-02-2026
|14:00:59
|GBp
|78
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDkVe
|25-02-2026
|14:00:31
|GBp
|851
|610.00
|XLON
|xHaMJQQDlaN
|25-02-2026
|13:55:36
|GBp
|29
|610.00
|XLON
|xHaMJQQDi3N
|25-02-2026
|12:57:38
|GBp
|333
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDOBN
|25-02-2026
|12:54:33
|GBp
|318
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDPwh
|25-02-2026
|12:53:45
|GBp
|487
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDPD2
|25-02-2026
|12:53:45
|GBp
|167
|609.50
|XLON
|xHaMJQQDPD4
|25-02-2026
|12:52:01
|GBp
|32
|609.00
|XLON
|xHaMJQQD6ab
|25-02-2026
|12:52:01
|GBp
|31
|609.00
|XLON
|xHaMJQQD6ad
|25-02-2026
|12:52:01
|GBp
|33
|609.00
|XLON
|xHaMJQQD6af
|25-02-2026
|12:52:01
|GBp
|36
|609.00
|XLON
|xHaMJQQD6ah
|25-02-2026
|12:52:01
|GBp
|38
|609.00
|XLON
|xHaMJQQD6aj
|25-02-2026
|12:52:01
|GBp
|44
|609.00
|XLON
|xHaMJQQD6al
|25-02-2026
|12:52:01
|GBp
|239
|609.00
|XLON
|xHaMJQQD6aZ
|25-02-2026
|12:50:28
|GBp
|175
|608.50
|XLON
|xHaMJQQD6vd
|25-02-2026
|12:47:30
|GBp
|414
|607.50
|XLON
|xHaMJQQD7x3
|25-02-2026
|12:36:27
|GBp
|272
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD5RZ
|25-02-2026
|12:36:27
|GBp
|317
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD5Rb
|25-02-2026
|12:36:13
|GBp
|135
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD2bQ
|25-02-2026
|12:36:13
|GBp
|67
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD2bS
|25-02-2026
|12:36:13
|GBp
|133
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD2bU
|25-02-2026
|12:24:58
|GBp
|279
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD0Rn
|25-02-2026
|12:23:43
|GBp
|410
|606.50
|XLON
|xHaMJQQD1si
|25-02-2026
|12:23:35
|GBp
|200
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD1mr
|25-02-2026
|12:23:35
|GBp
|481
|607.00
|XLON
|xHaMJQQD1mt
|25-02-2026
|12:17:59
|GBp
|31
|607.00
|XLON
|xHaMJQQDEPX
|25-02-2026
|12:17:59
|GBp
|650
|607.00
|XLON
|xHaMJQQDEPZ
|25-02-2026
|12:17:59
|GBp
|455
|607.00
|XLON
|xHaMJQQDEPf
|25-02-2026
|12:17:59
|GBp
|67
|607.00
|XLON
|xHaMJQQDEPh
|25-02-2026
|12:17:59
|GBp
|17
|607.00
|XLON
|xHaMJQQDEPj
|25-02-2026
|12:17:59
|GBp
|137
|607.00
|XLON
|xHaMJQQDEPp
|25-02-2026
|12:17:59
|GBp
|250
|607.00
|XLON
|xHaMJQQDEPr
|25-02-2026
|12:17:59
|GBp
|414
|607.00
|XLON
|xHaMJQQDEP$
|25-02-2026
|12:02:37
|GBp
|7
|606.50
|XLON
|xHaMJQQD8d7
|25-02-2026
|12:02:37
|GBp
|67
|606.50
|XLON
|xHaMJQQD8d8
|25-02-2026
|12:02:37
|GBp
|55
|606.50
|XLON
|xHaMJQQD8dD
|25-02-2026
|12:02:37
|GBp
|256
|606.50
|XLON
|xHaMJQQD8dF
|25-02-2026
|12:02:37
|GBp
|65
|606.50
|XLON
|xHaMJQQD8dH
|25-02-2026
|12:00:00
|GBp
|418
|605.00
|XLON
|xHaMJQQD9j1
|25-02-2026
|11:59:51
|GBp
|1,106
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9v1
|25-02-2026
|11:59:51
|GBp
|147
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9v8
|25-02-2026
|11:59:51
|GBp
|148
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9vA
|25-02-2026
|11:59:51
|GBp
|250
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9vC
|25-02-2026
|11:59:51
|GBp
|288
|605.50
|XLON
|xHaMJQQD9vP
|25-02-2026
|11:59:51
|GBp
|414
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9vR
|25-02-2026
|11:58:39
|GBp
|2
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9OE
|25-02-2026
|11:58:39
|GBp
|2
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9OK
|25-02-2026
|11:58:39
|GBp
|2
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9OQ
|25-02-2026
|11:58:39
|GBp
|2
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9RW
|25-02-2026
|11:58:39
|GBp
|2
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9Rc
|25-02-2026
|11:58:39
|GBp
|2
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9Ri
|25-02-2026
|11:58:39
|GBp
|2
|606.00
|XLON
|xHaMJQQD9Ro
|25-02-2026
|11:50:21
|GBp
|49
|605.50
|XLON
|xHaMJQQEtSt
|25-02-2026
|11:50:21
|GBp
|205
|605.50
|XLON
|xHaMJQQEtSz
|25-02-2026
|11:50:21
|GBp
|10
|605.50
|XLON
|xHaMJQQEtS$
|25-02-2026
|11:37:30
|GBp
|62
|605.00
|XLON
|xHaMJQQEp7D
|25-02-2026
|11:37:30
|GBp
|259
|605.00
|XLON
|xHaMJQQEp7J
|25-02-2026
|11:24:21
|GBp
|827
|604.00
|XLON
|xHaMJQQE$Zn
|25-02-2026
|11:24:21
|GBp
|175
|604.50
|XLON
|xHaMJQQE$Zq
|25-02-2026
|11:23:37
|GBp
|872
|604.50
|XLON
|xHaMJQQE$ny
|25-02-2026
|11:23:37
|GBp
|258
|604.50
|XLON
|xHaMJQQE$n2
|25-02-2026
|11:00:42
|GBp
|192
|601.50
|XLON
|xHaMJQQEcNp
|25-02-2026
|11:00:42
|GBp
|280
|601.50
|XLON
|xHaMJQQEcNr
|25-02-2026
|11:00:41
|GBp
|585
|602.00
|XLON
|xHaMJQQEcNA
|25-02-2026
|10:58:59
|GBp
|288
|602.50
|XLON
|xHaMJQQEd5O
|25-02-2026
|10:58:55
|GBp
|414
|603.00
|XLON
|xHaMJQQEd1n
|25-02-2026
|10:50:01
|GBp
|297
|604.50
|XLON
|xHaMJQQEYKa
|25-02-2026
|10:50:01
|GBp
|361
|604.50
|XLON
|xHaMJQQEYKc
|25-02-2026
|10:50:01
|GBp
|307
|604.50
|XLON
|xHaMJQQEYKe
|25-02-2026
|10:50:01
|GBp
|349
|604.50
|XLON
|xHaMJQQEYKY
|25-02-2026
|10:44:41
|GBp
|281
|602.00
|XLON
|xHaMJQQEWZ9
|25-02-2026
|10:35:03
|GBp
|663
|603.00
|XLON
|xHaMJQQEkNO
|25-02-2026
|10:35:03
|GBp
|249
|603.00
|XLON
|xHaMJQQEkNQ
|25-02-2026
|10:32:16
|GBp
|414
|602.50
|XLON
|xHaMJQQElCH
|25-02-2026
|10:25:10
|GBp
|263
|603.50
|XLON
|xHaMJQQEj32
|25-02-2026
|10:25:10
|GBp
|250
|603.50
|XLON
|xHaMJQQEj34
|25-02-2026
|10:25:10
|GBp
|118
|603.50
|XLON
|xHaMJQQEj36
|25-02-2026
|10:25:10
|GBp
|414
|603.00
|XLON
|xHaMJQQEj3G
|25-02-2026
|10:20:08
|GBp
|414
|603.50
|XLON
|xHaMJQQEhs4
|25-02-2026
|10:12:20
|GBp
|414
|604.00
|XLON
|xHaMJQQEfNS
|25-02-2026
|10:08:08
|GBp
|125
|604.00
|XLON
|xHaMJQQEMLN
|25-02-2026
|10:08:08
|GBp
|650
|604.00
|XLON
|xHaMJQQEMLP
|25-02-2026
|10:08:08
|GBp
|414
|604.00
|XLON
|xHaMJQQEMKW
|25-02-2026
|10:06:54
|GBp
|227
|605.00
|XLON
|xHaMJQQENY3
|25-02-2026
|10:06:54
|GBp
|186
|605.00
|XLON
|xHaMJQQENY5
|25-02-2026
|10:06:26
|GBp
|399
|605.00
|XLON
|xHaMJQQENsE
|25-02-2026
|10:06:26
|GBp
|288
|604.50
|XLON
|xHaMJQQENsC
|25-02-2026
|10:02:28
|GBp
|15
|605.00
|XLON
|xHaMJQQEKux
|25-02-2026
|10:00:18
|GBp
|330
|605.50
|XLON
|xHaMJQQELdo
|25-02-2026
|10:00:18
|GBp
|84
|605.50
|XLON
|xHaMJQQELdq
|25-02-2026
|09:49:21
|GBp
|414
|604.50
|XLON
|xHaMJQQEJ1S
|25-02-2026
|09:49:19
|GBp
|406
|604.50
|XLON
|xHaMJQQEJ3b
|25-02-2026
|09:49:19
|GBp
|8
|604.50
|XLON
|xHaMJQQEJ3d
|25-02-2026
|09:27:42
|GBp
|387
|607.00
|XLON
|xHaMJQQESgV
|25-02-2026
|09:27:42
|GBp
|554
|607.50
|XLON
|xHaMJQQESrW
|25-02-2026
|09:26:10
|GBp
|706
|608.00
|XLON
|xHaMJQQES32
|25-02-2026
|09:23:51
|GBp
|636
|607.00
|XLON
|xHaMJQQETzF
|25-02-2026
|09:23:30
|GBp
|51
|608.50
|XLON
|xHaMJQQETwC
|25-02-2026
|09:23:30
|GBp
|210
|608.50
|XLON
|xHaMJQQETwE
|25-02-2026
|09:23:30
|GBp
|250
|608.50
|XLON
|xHaMJQQETwG
|25-02-2026
|09:23:30
|GBp
|100
|608.50
|XLON
|xHaMJQQETwL
|25-02-2026
|09:23:30
|GBp
|288
|607.50
|XLON
|xHaMJQQETwS
|25-02-2026
|09:23:30
|GBp
|414
|608.00
|XLON
|xHaMJQQETwU
|25-02-2026
|09:17:56
|GBp
|65
|608.50
|XLON
|xHaMJQQEQVo
|25-02-2026
|09:17:56
|GBp
|531
|608.50
|XLON
|xHaMJQQEQVq
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|3
|608.00
|XLON
|xHaMJQQERd@
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|141
|608.00
|XLON
|xHaMJQQERd0
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|3
|607.50
|XLON
|xHaMJQQERdk
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|30
|607.50
|XLON
|xHaMJQQERdm
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|1
|607.50
|XLON
|xHaMJQQERdo
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|12
|607.50
|XLON
|xHaMJQQERdq
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|19
|607.50
|XLON
|xHaMJQQERds
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|104
|607.50
|XLON
|xHaMJQQERdu
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|62
|607.50
|XLON
|xHaMJQQERdw
|25-02-2026
|09:17:26
|GBp
|270
|608.00
|XLON
|xHaMJQQERdy
|25-02-2026
|08:59:04
|GBp
|789
|609.00
|XLON
|xHaMJQQE7wk
|25-02-2026
|08:59:04
|GBp
|34
|609.00
|XLON
|xHaMJQQE7wm
|25-02-2026
|08:49:25
|GBp
|46
|608.00
|XLON
|xHaMJQQE5R1
|25-02-2026
|08:49:25
|GBp
|70
|608.00
|XLON
|xHaMJQQE5Rx
|25-02-2026
|08:49:25
|GBp
|100
|608.00
|XLON
|xHaMJQQE5Ry
|25-02-2026
|08:47:43
|GBp
|164
|608.00
|XLON
|xHaMJQQE2zF
|25-02-2026
|08:47:43
|GBp
|14
|608.00
|XLON
|xHaMJQQE2zG
|25-02-2026
|08:46:37
|GBp
|192
|608.00
|XLON
|xHaMJQQE2BD
|25-02-2026
|08:46:37
|GBp
|28
|608.00
|XLON
|xHaMJQQE2BF
|25-02-2026
|08:35:35
|GBp
|413
|607.50
|XLON
|xHaMJQQEE5k
|25-02-2026
|08:33:13
|GBp
|451
|607.00
|XLON
|xHaMJQQEF$A
|25-02-2026
|08:33:13
|GBp
|646
|607.50
|XLON
|xHaMJQQEF$C
|25-02-2026
|08:31:30
|GBp
|36
|608.00
|XLON
|xHaMJQQECqA
|25-02-2026
|08:31:30
|GBp
|239
|608.00
|XLON
|xHaMJQQECqC
|25-02-2026
|08:31:00
|GBp
|414
|608.00
|XLON
|xHaMJQQEC2R
|25-02-2026
|08:27:59
|GBp
|31
|607.00
|XLON
|xHaMJQQEAnr
|25-02-2026
|08:27:59
|GBp
|236
|607.00
|XLON
|xHaMJQQEAnt
|25-02-2026
|08:23:41
|GBp
|59
|606.50
|XLON
|xHaMJQQEBJE
|25-02-2026
|08:23:41
|GBp
|400
|606.50
|XLON
|xHaMJQQEBJG
|25-02-2026
|08:23:41
|GBp
|594
|607.00
|XLON
|xHaMJQQEBJI
|25-02-2026
|08:23:13
|GBp
|414
|607.50
|XLON
|xHaMJQQE8ch
|25-02-2026
|08:14:11
|GBp
|5
|605.00
|XLON
|xHaMJQQFqh4
|25-02-2026
|08:14:09
|GBp
|39
|605.00
|XLON
|xHaMJQQFqgI
|25-02-2026
|08:14:07
|GBp
|93
|605.00
|XLON
|xHaMJQQFqqk
|25-02-2026
|08:14:04
|GBp
|73
|605.00
|XLON
|xHaMJQQFqtu
|25-02-2026
|08:14:04
|GBp
|331
|605.50
|XLON
|xHaMJQQFqtw
|25-02-2026
|08:11:51
|GBp
|305
|606.00
|XLON
|xHaMJQQFrb5
|25-02-2026
|08:09:25
|GBp
|512
|605.50
|XLON
|xHaMJQQFrGW
|25-02-2026
|08:09:25
|GBp
|731
|606.00
|XLON
|xHaMJQQFrGY
|25-02-2026
|08:08:05
|GBp
|168
|608.00
|XLON
|xHaMJQQFopv
|25-02-2026
|08:08:05
|GBp
|73
|608.00
|XLON
|xHaMJQQFopw
|25-02-2026
|08:07:36
|GBp
|250
|608.50
|XLON
|xHaMJQQFo1l
|25-02-2026
|08:07:36
|GBp
|125
|609.00
|XLON
|xHaMJQQFo1s
|25-02-2026
|08:07:36
|GBp
|59
|609.00
|XLON
|xHaMJQQFo1u
|25-02-2026
|08:07:05
|GBp
|70
|605.50
|XLON
|xHaMJQQFoKp
|25-02-2026
|08:07:05
|GBp
|218
|605.50
|XLON
|xHaMJQQFoKr
|25-02-2026
|08:07:05
|GBp
|414
|606.00
|XLON
|xHaMJQQFoKt
|25-02-2026
|08:03:19
|GBp
|414
|606.00
|XLON
|xHaMJQQFm61