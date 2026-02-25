OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
25 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 24 February 2026 it had purchased a total of 90,286 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased90,286--
Highest price paid (per ordinary share)600.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)591.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)596.76p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,004,269 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,004,269.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
24-02-202616:25:20GBp642595.50XLONxHaMJK6cjri
24-02-202616:23:41GBp431596.00XLONxHaMJK6cj0U
24-02-202616:15:54GBp369595.00XLONxHaMJK6ceZ0
24-02-202616:15:54GBp442595.50XLONxHaMJK6ceZ2
24-02-202616:15:53GBp1,401596.00XLONxHaMJK6ceZD
24-02-202616:11:15GBp201596.00XLONxHaMJK6cfqL
24-02-202616:11:15GBp174596.00XLONxHaMJK6cfqN
24-02-202616:10:22GBp501596.50XLONxHaMJK6cf5s
24-02-202616:10:22GBp564597.00XLONxHaMJK6cf5u
24-02-202616:10:22GBp579597.00XLONxHaMJK6cf5w
24-02-202616:09:36GBp122598.00XLONxHaMJK6cfAN
24-02-202616:09:36GBp125598.00XLONxHaMJK6cfAP
24-02-202616:09:36GBp1,105597.50XLONxHaMJK6cfAS
24-02-202616:09:30GBp174598.00XLONxHaMJK6cfKq
24-02-202616:09:30GBp219598.00XLONxHaMJK6cfK2
24-02-202616:08:59GBp30598.00XLONxHaMJK6cfOq
24-02-202616:08:59GBp665598.00XLONxHaMJK6cfOs
24-02-202616:08:59GBp1,796598.00XLONxHaMJK6cfOu
24-02-202616:06:41GBp372597.50XLONxHaMJK6cM3N
24-02-202616:06:41GBp659597.50XLONxHaMJK6cM3P
24-02-202616:06:20GBp1,060598.00XLONxHaMJK6cMAZ
24-02-202616:05:48GBp113598.00XLONxHaMJK6cMU$
24-02-202616:05:48GBp155599.00XLONxHaMJK6cMU4
24-02-202616:05:48GBp47599.00XLONxHaMJK6cMU6
24-02-202616:05:48GBp968598.50XLONxHaMJK6cMUC
24-02-202615:42:57GBp52599.00XLONxHaMJK6cUex
24-02-202615:42:57GBp143599.00XLONxHaMJK6cUez
24-02-202615:42:54GBp297599.00XLONxHaMJK6cUhp
24-02-202615:42:53GBp754599.50XLONxHaMJK6cUhq
24-02-202615:39:43GBp429600.00XLONxHaMJK6cVhW
24-02-202615:37:00GBp316600.00XLONxHaMJK6cVMs
24-02-202615:36:58GBp425600.00XLONxHaMJK6cVGv
24-02-202615:34:31GBp317600.00XLONxHaMJK6cSxa
24-02-202615:34:23GBp298600.00XLONxHaMJK6cSwF
24-02-202615:34:23GBp638600.50XLONxHaMJK6cSwH
24-02-202615:31:55GBp724599.50XLONxHaMJK6cTrF
24-02-202615:31:54GBp37600.50XLONxHaMJK6cTrL
24-02-202615:31:54GBp341600.50XLONxHaMJK6cTrN
24-02-202615:31:54GBp781600.50XLONxHaMJK6cTrP
24-02-202615:31:54GBp349600.50XLONxHaMJK6cTrR
24-02-202615:29:00GBp124598.50XLONxHaMJK6cTO$
24-02-202615:29:00GBp69598.50XLONxHaMJK6cTO3
24-02-202615:27:36GBp244598.50XLONxHaMJK6cQoa
24-02-202615:27:36GBp336598.50XLONxHaMJK6cQoc
24-02-202615:17:14GBp682597.50XLONxHaMJK6cOPM
24-02-202615:04:53GBp265596.00XLONxHaMJK6c4$Z
24-02-202615:04:15GBp391596.00XLONxHaMJK6c40K
24-02-202615:03:37GBp561596.50XLONxHaMJK6c4K$
24-02-202615:01:03GBp255596.00XLONxHaMJK6c5xa
24-02-202615:01:03GBp188596.00XLONxHaMJK6c5xc
24-02-202615:01:03GBp260596.50XLONxHaMJK6c5x5
24-02-202615:01:03GBp655596.50XLONxHaMJK6c5x7
24-02-202614:58:47GBp123597.00XLONxHaMJK6c2hG
24-02-202614:58:47GBp321597.00XLONxHaMJK6c2hI
24-02-202614:57:11GBp612597.50XLONxHaMJK6c2DQ
24-02-202614:54:00GBp150597.00XLONxHaMJK6c3Bv
24-02-202614:53:58GBp292597.50XLONxHaMJK6c3Ah
24-02-202614:53:31GBp330597.50XLONxHaMJK6c3H6
24-02-202614:53:13GBp688598.00XLONxHaMJK6c3V@
24-02-202614:52:05GBp110598.00XLONxHaMJK6c0fX
24-02-202614:52:05GBp645598.00XLONxHaMJK6c0kV
24-02-202614:50:40GBp703597.50XLONxHaMJK6c0Ek
24-02-202614:50:39GBp221598.00XLONxHaMJK6c0E1
24-02-202614:50:39GBp447598.00XLONxHaMJK6c0E3
24-02-202614:45:20GBp318597.50XLONxHaMJK6cFXD
24-02-202614:45:17GBp343598.00XLONxHaMJK6cFYB
24-02-202614:45:17GBp841599.00XLONxHaMJK6cFje
24-02-202614:45:17GBp475599.00XLONxHaMJK6cFjg
24-02-202614:45:17GBp204599.00XLONxHaMJK6cFji
24-02-202614:45:17GBp646599.00XLONxHaMJK6cFjk
24-02-202614:35:21GBp40595.50XLONxHaMJK6cB2U
24-02-202614:35:21GBp58595.50XLONxHaMJK6cBDa
24-02-202614:35:21GBp43595.50XLONxHaMJK6cBDc
24-02-202614:35:21GBp57595.50XLONxHaMJK6cBDW
24-02-202614:35:21GBp146595.50XLONxHaMJK6cBDY
24-02-202614:34:21GBp471595.00XLONxHaMJK6c8aW
24-02-202614:34:21GBp270594.50XLONxHaMJK6c8bU
24-02-202614:34:20GBp1,076595.50XLONxHaMJK6c8aq
24-02-202614:32:04GBp308595.50XLONxHaMJK6c8TW
24-02-202614:31:40GBp309596.00XLONxHaMJK6c9eA
24-02-202614:31:24GBp1,210596.00XLONxHaMJK6c9sC
24-02-202614:31:22GBp286597.00XLONxHaMJK6c9nL
24-02-202614:31:22GBp20597.00XLONxHaMJK6c9m$
24-02-202614:31:22GBp175597.00XLONxHaMJK6c9mt
24-02-202614:31:22GBp279597.00XLONxHaMJK6c9mv
24-02-202614:31:22GBp10597.00XLONxHaMJK6c9mx
24-02-202614:31:22GBp40597.00XLONxHaMJK6c9mz
24-02-202614:30:20GBp611596.50XLONxHaMJK6c9NR
24-02-202614:28:37GBp222596.50XLONxHaMJK6dsmS
24-02-202614:28:37GBp373596.50XLONxHaMJK6dsmU
24-02-202614:22:58GBp157595.50XLONxHaMJK6dtFs
24-02-202614:22:58GBp251595.50XLONxHaMJK6dtFu
24-02-202614:22:58GBp384596.00XLONxHaMJK6dtFw
24-02-202614:22:58GBp201596.00XLONxHaMJK6dtFy
24-02-202614:18:30GBp578596.00XLONxHaMJK6dq4T
24-02-202614:14:30GBp534596.50XLONxHaMJK6drob
24-02-202614:07:03GBp572597.00XLONxHaMJK6doNL
24-02-202614:03:59GBp647597.00XLONxHaMJK6dp3L
24-02-202614:03:59GBp13597.00XLONxHaMJK6dp3N
24-02-202614:01:41GBp483597.00XLONxHaMJK6dmv8
24-02-202614:01:31GBp573597.00XLONxHaMJK6dm54
24-02-202614:01:31GBp1,542597.50XLONxHaMJK6dm5B
24-02-202614:01:31GBp303597.50XLONxHaMJK6dm5D
24-02-202614:01:31GBp170597.50XLONxHaMJK6dm5F
24-02-202614:01:31GBp309597.50XLONxHaMJK6dm5G
24-02-202614:01:31GBp619597.50XLONxHaMJK6dm5I
24-02-202614:01:31GBp532597.00XLONxHaMJK6dm4W
24-02-202613:55:11GBp273597.50XLONxHaMJK6d$aM
24-02-202613:36:03GBp304597.50XLONxHaMJK6dxFW
24-02-202613:36:03GBp678597.50XLONxHaMJK6dxFx
24-02-202613:36:03GBp208597.50XLONxHaMJK6dxFz
24-02-202613:36:03GBp254597.50XLONxHaMJK6dxF$
24-02-202613:36:03GBp275597.50XLONxHaMJK6dxF1
24-02-202613:36:03GBp310597.50XLONxHaMJK6dxF3
24-02-202613:35:48GBp2597.00XLONxHaMJK6dxAG
24-02-202613:35:48GBp203597.00XLONxHaMJK6dxAK
24-02-202613:33:20GBp339596.00XLONxHaMJK6duth
24-02-202613:33:20GBp850596.00XLONxHaMJK6dutm
24-02-202613:33:13GBp40596.00XLONxHaMJK6dunc
24-02-202613:33:12GBp116597.00XLONxHaMJK6duno
24-02-202613:33:12GBp16597.00XLONxHaMJK6dunq
24-02-202613:33:12GBp191597.00XLONxHaMJK6duns
24-02-202613:33:12GBp234597.00XLONxHaMJK6dunu
24-02-202613:33:12GBp613597.00XLONxHaMJK6dunw
24-02-202613:33:12GBp269597.00XLONxHaMJK6duny
24-02-202613:33:12GBp409596.50XLONxHaMJK6dun7
24-02-202613:33:12GBp124596.50XLONxHaMJK6dun9
24-02-202613:21:49GBp383597.00XLONxHaMJK6dvPC
24-02-202613:11:54GBp195596.50XLONxHaMJK6ddWz
24-02-202613:11:54GBp225596.50XLONxHaMJK6ddW$
24-02-202612:58:47GBp337596.00XLONxHaMJK6daMo
24-02-202612:58:47GBp897596.00XLONxHaMJK6daMq
24-02-202612:58:47GBp275596.00XLONxHaMJK6daMs
24-02-202612:58:47GBp1,645596.00XLONxHaMJK6daM3
24-02-202612:58:47GBp248596.00XLONxHaMJK6daM5
24-02-202612:46:53GBp199595.50XLONxHaMJK6dYFR
24-02-202612:46:53GBp38595.50XLONxHaMJK6dYFT
24-02-202612:46:53GBp532596.00XLONxHaMJK6dYEa
24-02-202612:46:53GBp232596.00XLONxHaMJK6dYEc
24-02-202612:46:53GBp288595.50XLONxHaMJK6dYEj
24-02-202612:46:52GBp312596.00XLONxHaMJK6dYEx
24-02-202612:46:52GBp411596.00XLONxHaMJK6dYE@
24-02-202612:34:59GBp169596.50XLONxHaMJK6dWpt
24-02-202612:34:59GBp242596.50XLONxHaMJK6dWpv
24-02-202612:30:15GBp393596.50XLONxHaMJK6dXZP
24-02-202612:24:57GBp347596.50XLONxHaMJK6dXNR
24-02-202612:24:57GBp64596.50XLONxHaMJK6dXNT
24-02-202612:14:39GBp440597.00XLONxHaMJK6dlFm
24-02-202612:14:39GBp314597.00XLONxHaMJK6dlFo
24-02-202612:14:39GBp267597.00XLONxHaMJK6dlFq
24-02-202612:13:24GBp17596.50XLONxHaMJK6dlTj
24-02-202612:13:24GBp394596.50XLONxHaMJK6dlTl
24-02-202612:01:12GBp288595.50XLONxHaMJK6dgIL
24-02-202612:01:12GBp411596.00XLONxHaMJK6dgIN
24-02-202611:44:35GBp455596.50XLONxHaMJK6dNJ4
24-02-202611:44:13GBp411596.00XLONxHaMJK6dNPj
24-02-202611:41:14GBp3596.50XLONxHaMJK6dKMY
24-02-202611:35:14GBp226596.50XLONxHaMJK6dI$s
24-02-202611:35:14GBp224596.50XLONxHaMJK6dI$u
24-02-202611:28:45GBp730596.00XLONxHaMJK6dJ@a
24-02-202611:24:48GBp271595.00XLONxHaMJK6dGf4
24-02-202611:24:48GBp288595.00XLONxHaMJK6dGfD
24-02-202611:24:48GBp411595.50XLONxHaMJK6dGfF
24-02-202611:19:43GBp1,748595.00XLONxHaMJK6dGPj
24-02-202611:19:43GBp11595.00XLONxHaMJK6dGPl
24-02-202611:19:43GBp18595.00XLONxHaMJK6dGPp
24-02-202611:19:43GBp22595.00XLONxHaMJK6dGPr
24-02-202611:16:34GBp411594.50XLONxHaMJK6dHzF
24-02-202611:04:57GBp233593.50XLONxHaMJK6dVqh
24-02-202610:50:34GBp333592.00XLONxHaMJK6dTjQ
24-02-202610:45:16GBp230593.50XLONxHaMJK6dTM4
24-02-202610:44:45GBp262593.50XLONxHaMJK6dTJG
24-02-202610:44:45GBp520593.50XLONxHaMJK6dTJN
24-02-202610:44:24GBp72594.50XLONxHaMJK6dTVk
24-02-202610:44:24GBp273594.50XLONxHaMJK6dTVm
24-02-202610:44:24GBp111594.50XLONxHaMJK6dTVo
24-02-202610:36:49GBp545594.00XLONxHaMJK6dRt7
24-02-202610:36:22GBp199594.50XLONxHaMJK6dRpO
24-02-202610:36:22GBp312594.50XLONxHaMJK6dRpQ
24-02-202610:26:33GBp328594.50XLONxHaMJK6dPxk
24-02-202610:24:46GBp476595.00XLONxHaMJK6dPIt
24-02-202610:18:07GBp223595.00XLONxHaMJK6d7Vq
24-02-202610:16:00GBp281595.50XLONxHaMJK6d4nQ
24-02-202610:16:00GBp395595.50XLONxHaMJK6d4ma
24-02-202610:15:06GBp676596.00XLONxHaMJK6d4wa
24-02-202610:15:06GBp43596.00XLONxHaMJK6d4wc
24-02-202610:12:00GBp254596.50XLONxHaMJK6d5lG
24-02-202610:07:47GBp77596.00XLONxHaMJK6d2Z5
24-02-202610:07:47GBp506596.00XLONxHaMJK6d2Z9
24-02-202610:04:27GBp651596.00XLONxHaMJK6d2V8
24-02-202610:00:02GBp63596.50XLONxHaMJK6d3P7
24-02-202610:00:02GBp223596.50XLONxHaMJK6d3P9
24-02-202610:00:02GBp209596.50XLONxHaMJK6d3PB
24-02-202610:00:02GBp182596.50XLONxHaMJK6d3PD
24-02-202610:00:02GBp2,637596.00XLONxHaMJK6d3PK
24-02-202610:00:02GBp316596.00XLONxHaMJK6d3Oa
24-02-202610:00:02GBp129596.00XLONxHaMJK6d3Oc
24-02-202610:00:02GBp177596.00XLONxHaMJK6d3Oo
24-02-202610:00:02GBp372596.00XLONxHaMJK6d3Oq
24-02-202609:56:08GBp256596.00XLONxHaMJK6d0DT
24-02-202609:34:55GBp411595.50XLONxHaMJK6dCsE
24-02-202609:18:32GBp382596.00XLONxHaMJK6dACG
24-02-202609:18:31GBp548596.50XLONxHaMJK6dACM
24-02-202609:18:31GBp425596.50XLONxHaMJK6dACT
24-02-202609:16:01GBp76597.50XLONxHaMJK6dBXp
24-02-202609:16:01GBp280597.50XLONxHaMJK6dBXq
24-02-202609:16:01GBp288597.00XLONxHaMJK6dBX1
24-02-202609:16:01GBp411597.50XLONxHaMJK6dBX3
24-02-202608:58:49GBp403597.50XLONxHaMJK6d99k
24-02-202608:58:45GBp257598.50XLONxHaMJK6d99V
24-02-202608:58:45GBp95598.50XLONxHaMJK6d98b
24-02-202608:58:45GBp239598.50XLONxHaMJK6d98X
24-02-202608:58:45GBp130598.50XLONxHaMJK6d98Z
24-02-202608:58:45GBp411598.00XLONxHaMJK6d98g
24-02-202608:55:25GBp122598.50XLONxHaMJK6Wsr7
24-02-202608:55:25GBp73598.50XLONxHaMJK6Wsr9
24-02-202608:55:25GBp152598.50XLONxHaMJK6WsrF
24-02-202608:55:25GBp22598.50XLONxHaMJK6WsrH
24-02-202608:55:05GBp142598.00XLONxHaMJK6WsnF
24-02-202608:55:05GBp305598.00XLONxHaMJK6WsnJ
24-02-202608:55:05GBp913598.00XLONxHaMJK6WsnL
24-02-202608:49:43GBp411597.50XLONxHaMJK6WtFt
24-02-202608:48:53GBp37597.50XLONxHaMJK6WtPl
24-02-202608:48:53GBp23597.50XLONxHaMJK6WtPn
24-02-202608:39:21GBp81597.50XLONxHaMJK6WrBq
24-02-202608:39:21GBp291597.50XLONxHaMJK6WrBv
24-02-202608:38:35GBp129598.00XLONxHaMJK6WrGs
24-02-202608:38:35GBp29598.00XLONxHaMJK6WrGu
24-02-202608:38:35GBp16597.50XLONxHaMJK6WrGw
24-02-202608:38:35GBp481597.50XLONxHaMJK6WrGA
24-02-202608:33:04GBp288596.50XLONxHaMJK6WoV@
24-02-202608:32:44GBp411597.00XLONxHaMJK6WoRi
24-02-202608:29:45GBp446597.50XLONxHaMJK6WpCs
24-02-202608:26:27GBp298598.50XLONxHaMJK6Wmtc
24-02-202608:26:19GBp288598.00XLONxHaMJK6WmsY
24-02-202608:26:11GBp288598.50XLONxHaMJK6Wmnh
24-02-202608:26:11GBp411599.00XLONxHaMJK6Wmnj
24-02-202608:21:37GBp414595.00XLONxHaMJK6WnzU
24-02-202608:18:01GBp306594.00XLONxHaMJK6W@hJ
24-02-202608:09:36GBp78591.50XLONxHaMJK6WyPk
24-02-202608:09:31GBp318592.00XLONxHaMJK6WyOR
24-02-202608:09:30GBp410592.50XLONxHaMJK6WyRV
24-02-202608:08:53GBp81595.00XLONxHaMJK6Wzgc
24-02-202608:08:53GBp207595.00XLONxHaMJK6Wzge
24-02-202608:08:53GBp288595.50XLONxHaMJK6Wzgn
24-02-202608:08:53GBp411596.00XLONxHaMJK6Wzgp
24-02-202608:03:45GBp610593.50XLONxHaMJK6WwRi
24-02-202608:02:30GBp109593.50XLONxHaMJK6WxnP
24-02-202608:02:30GBp233593.50XLONxHaMJK6WxnR
24-02-202608:02:30GBp261594.50XLONxHaMJK6WxnT
24-02-202608:02:30GBp297594.00XLONxHaMJK6Wxmc



