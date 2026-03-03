OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
03 March 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares and completion of buyback

The Company announces that on 02 March 2026 it had purchased a total of 85,851 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased85,851--
Highest price paid (per ordinary share)604.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)588.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)600.20p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,661,050 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,661,050.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

The Company announces that, following the purchase of these shares, the share buy-back programme announced on 13 March 2025 has completed. Since the commencement of the buy-back, the Company has repurchased for cancellation 18,937,314 ordinary shares in aggregate at a volume weighted average price of 527.94p per ordinary share for a total consideration of approximately £100 million.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
02-03-202615:57:21GBp132600.50XLONxHaMKh2WdS2
02-03-202615:57:21GBp455601.00XLONxHaMKh2WdSF
02-03-202615:44:41GBp316602.00XLONxHaMKh2WJ$7
02-03-202615:43:45GBp177602.00XLONxHaMKh2WGV@
02-03-202615:43:45GBp52602.00XLONxHaMKh2WGVw
02-03-202615:43:45GBp84602.00XLONxHaMKh2WGVy
02-03-202615:42:49GBp289602.00XLONxHaMKh2WUnv
02-03-202615:41:53GBp282602.00XLONxHaMKh2WVEK
02-03-202615:40:57GBp21602.00XLONxHaMKh2WTeM
02-03-202615:40:57GBp260602.00XLONxHaMKh2WTeO
02-03-202615:36:31GBp432602.00XLONxHaMKh2W4lF
02-03-202615:36:31GBp1,128601.50XLONxHaMKh2W4lM
02-03-202615:34:35GBp273602.00XLONxHaMKh2W3hE
02-03-202615:34:25GBp236602.00XLONxHaMKh2W31W
02-03-202615:33:29GBp82602.00XLONxHaMKh2W1rC
02-03-202615:33:29GBp324602.00XLONxHaMKh2W1rE
02-03-202615:32:33GBp116602.00XLONxHaMKh2WETp
02-03-202615:32:33GBp65602.00XLONxHaMKh2WETr
02-03-202615:32:11GBp773602.00XLONxHaMKh2WFwN
02-03-202615:30:22GBp32602.00XLONxHaMKh2WAMF
02-03-202615:29:17GBp206602.00XLONxHaMKh2W86A
02-03-202615:29:17GBp5602.00XLONxHaMKh2W86C
02-03-202615:29:17GBp84602.00XLONxHaMKh2W81b
02-03-202615:29:17GBp314602.00XLONxHaMKh2W81d
02-03-202615:29:17GBp901602.00XLONxHaMKh2W81s
02-03-202615:29:17GBp221602.00XLONxHaMKh2W81u
02-03-202615:29:17GBp273601.50XLONxHaMKh2W80k
02-03-202615:18:31GBp321600.50XLONxHaMKh2XuYs
02-03-202615:18:31GBp594600.50XLONxHaMKh2XuY1
02-03-202615:17:59GBp935601.00XLONxHaMKh2Xvql
02-03-202615:12:27GBp357601.00XLONxHaMKh2XkDo
02-03-202615:11:59GBp454601.50XLONxHaMKh2XlwI
02-03-202615:10:47GBp701602.00XLONxHaMKh2Xj7u
02-03-202615:09:06GBp831602.00XLONxHaMKh2Xew@
02-03-202615:04:11GBp208601.50XLONxHaMKh2XHkM
02-03-202615:04:11GBp414601.50XLONxHaMKh2XHkV
02-03-202615:04:11GBp513602.00XLONxHaMKh2XHfb
02-03-202615:02:33GBp416601.50XLONxHaMKh2XSs@
02-03-202615:02:33GBp1,097602.00XLONxHaMKh2XSn@
02-03-202615:00:51GBp535602.50XLONxHaMKh2XOYs
02-03-202615:00:49GBp292603.00XLONxHaMKh2XOf@
02-03-202614:55:48GBp115601.00XLONxHaMKh2X1Gh
02-03-202614:55:48GBp314601.00XLONxHaMKh2X1Gj
02-03-202614:55:48GBp783601.00XLONxHaMKh2X1Gm
02-03-202614:51:45GBp255602.00XLONxHaMKh2YsF1
02-03-202614:51:44GBp366602.50XLONxHaMKh2YsEY
02-03-202614:50:25GBp262602.00XLONxHaMKh2Yrc$
02-03-202614:50:24GBp383602.50XLONxHaMKh2YrX2
02-03-202614:48:07GBp231602.50XLONxHaMKh2Ynwx
02-03-202614:47:12GBp391603.50XLONxHaMKh2Y$AV
02-03-202614:47:04GBp409604.00XLONxHaMKh2YylI
02-03-202614:46:30GBp241604.50XLONxHaMKh2Yz4x
02-03-202614:46:30GBp346604.50XLONxHaMKh2Yz4z
02-03-202614:43:05GBp345604.00XLONxHaMKh2Yaup
02-03-202614:43:05GBp333604.50XLONxHaMKh2Yauu
02-03-202614:41:38GBp277603.50XLONxHaMKh2YZkw
02-03-202614:41:38GBp396604.00XLONxHaMKh2YZky
02-03-202614:39:42GBp185601.00XLONxHaMKh2Ylq5
02-03-202614:39:27GBp287601.50XLONxHaMKh2YlMN
02-03-202614:39:27GBp606601.50XLONxHaMKh2YlHX
02-03-202614:39:12GBp470601.50XLONxHaMKh2Yike
02-03-202614:39:12GBp489601.50XLONxHaMKh2Yikg
02-03-202614:35:20GBp466601.00XLONxHaMKh2YKfW
02-03-202614:34:48GBp574601.50XLONxHaMKh2YLok
02-03-202614:31:40GBp322601.00XLONxHaMKh2YTfr
02-03-202614:31:40GBp409601.00XLONxHaMKh2YTf1
02-03-202614:31:25GBp586601.50XLONxHaMKh2YQdh
02-03-202614:30:01GBp797601.00XLONxHaMKh2Y6f@
02-03-202614:29:30GBp1,133601.50XLONxHaMKh2Y7mQ
02-03-202614:22:49GBp50600.00XLONxHaMKh2YAU2
02-03-202614:22:41GBp333600.00XLONxHaMKh2YBXK
02-03-202614:22:41GBp934600.00XLONxHaMKh2YBWy
02-03-202614:16:23GBp496600.00XLONxHaMKh2ZpHV
02-03-202614:16:15GBp476600.50XLONxHaMKh2ZpOK
02-03-202614:16:15GBp1,087601.00XLONxHaMKh2ZpOO
02-03-202614:10:00GBp810601.50XLONxHaMKh2ZxKw
02-03-202614:06:10GBp913601.50XLONxHaMKh2ZaYF
02-03-202614:00:54GBp662601.50XLONxHaMKh2ZkmH
02-03-202613:57:01GBp528601.50XLONxHaMKh2Zh6D
02-03-202613:51:24GBp996602.50XLONxHaMKh2ZLwg
02-03-202613:51:21GBp494603.00XLONxHaMKh2ZL62
02-03-202613:51:21GBp278603.00XLONxHaMKh2ZL64
02-03-202613:51:21GBp139603.00XLONxHaMKh2ZL66
02-03-202613:51:21GBp522603.00XLONxHaMKh2ZL6M
02-03-202613:46:14GBp508603.50XLONxHaMKh2ZVgm
02-03-202613:45:58GBp990604.00XLONxHaMKh2ZV7b
02-03-202613:45:58GBp538603.50XLONxHaMKh2ZV7m
02-03-202613:45:02GBp641604.00XLONxHaMKh2ZSx5
02-03-202613:21:44GBp302602.00XLONxHaMKh1Srse
02-03-202613:21:44GBp691602.50XLONxHaMKh1Srsl
02-03-202613:15:04GBp264601.50XLONxHaMKh1SyZ8
02-03-202613:14:25GBp654602.00XLONxHaMKh1SyTD
02-03-202613:14:25GBp483602.50XLONxHaMKh1SyTV
02-03-202613:04:32GBp356602.00XLONxHaMKh1SZYl
02-03-202612:59:28GBp394602.50XLONxHaMKh1Siji
02-03-202612:59:28GBp406602.50XLONxHaMKh1Sijt
02-03-202612:55:58GBp493602.50XLONxHaMKh1Shmo
02-03-202612:50:00GBp400601.50XLONxHaMKh1SLe9
02-03-202612:50:00GBp574602.00XLONxHaMKh1SLeD
02-03-202612:45:08GBp514602.00XLONxHaMKh1SH8y
02-03-202612:40:05GBp264602.50XLONxHaMKh1SQpa
02-03-202612:35:30GBp229602.50XLONxHaMKh1S6z6
02-03-202612:35:30GBp330603.00XLONxHaMKh1S6z8
02-03-202612:35:20GBp608603.50XLONxHaMKh1S67y
02-03-202612:34:14GBp325604.50XLONxHaMKh1S7pb
02-03-202612:34:14GBp79604.50XLONxHaMKh1S7pd
02-03-202612:34:14GBp68604.50XLONxHaMKh1S7pZ
02-03-202612:28:25GBp674603.00XLONxHaMKh1S0DG
02-03-202612:22:29GBp639603.00XLONxHaMKh1SDCP
02-03-202612:16:03GBp329603.00XLONxHaMKh1TqbH
02-03-202612:16:03GBp90603.00XLONxHaMKh1TqbJ
02-03-202612:14:38GBp599603.50XLONxHaMKh1Tr$K
02-03-202612:11:29GBp669604.00XLONxHaMKh1Tmnv
02-03-202612:10:52GBp240604.50XLONxHaMKh1Tnc@
02-03-202612:05:03GBp662604.50XLONxHaMKh1TwLH
02-03-202612:02:02GBp179604.00XLONxHaMKh1TvT@
02-03-202612:02:02GBp423603.50XLONxHaMKh1TvT4
02-03-202611:51:27GBp377603.50XLONxHaMKh1Tlo9
02-03-202611:51:27GBp269603.50XLONxHaMKh1Tlz1
02-03-202611:51:26GBp763604.00XLONxHaMKh1Tl$9
02-03-202611:50:25GBp179604.50XLONxHaMKh1Tiw7
02-03-202611:46:07GBp863604.50XLONxHaMKh1Tfcb
02-03-202611:42:09GBp67603.00XLONxHaMKh1TKwe
02-03-202611:41:36GBp9603.00XLONxHaMKh1TKSt
02-03-202611:41:36GBp250603.00XLONxHaMKh1TKSv
02-03-202611:41:36GBp97602.50XLONxHaMKh1TKSy
02-03-202611:41:36GBp45602.50XLONxHaMKh1TKS0
02-03-202611:41:36GBp8602.50XLONxHaMKh1TKS@
02-03-202611:37:05GBp92603.00XLONxHaMKh1TGt5
02-03-202611:37:05GBp650603.00XLONxHaMKh1TGt7
02-03-202611:37:05GBp195603.00XLONxHaMKh1TGtL
02-03-202611:37:05GBp233603.00XLONxHaMKh1TGtN
02-03-202611:30:58GBp374602.50XLONxHaMKh1TSJs
02-03-202611:30:58GBp115602.50XLONxHaMKh1TSJu
02-03-202611:30:58GBp139602.50XLONxHaMKh1TSJw
02-03-202611:30:58GBp258602.50XLONxHaMKh1TSJ7
02-03-202611:30:58GBp397602.50XLONxHaMKh1TSJ9
02-03-202611:18:10GBp423601.00XLONxHaMKh1T0L8
02-03-202611:14:12GBp344601.00XLONxHaMKh1TCp7
02-03-202611:14:11GBp128600.50XLONxHaMKh1TCoX
02-03-202611:14:11GBp51600.50XLONxHaMKh1TCoY
02-03-202611:14:11GBp185600.50XLONxHaMKh1TCoe
02-03-202611:14:11GBp435600.50XLONxHaMKh1TCot
02-03-202611:14:11GBp214600.50XLONxHaMKh1TCov
02-03-202610:55:36GBp294597.50XLONxHaMKh1Uzih
02-03-202610:55:36GBp32598.00XLONxHaMKh1Uzii
02-03-202610:55:36GBp392598.00XLONxHaMKh1Uzik
02-03-202610:55:36GBp633598.00XLONxHaMKh1Uzi$
02-03-202610:47:00GBp362598.00XLONxHaMKh1UbdT
02-03-202610:43:10GBp262597.50XLONxHaMKh1UW49
02-03-202610:43:10GBp470597.50XLONxHaMKh1UW4F
02-03-202610:40:12GBp615598.00XLONxHaMKh1UlWv
02-03-202610:32:50GBp273598.00XLONxHaMKh1UfmQ
02-03-202610:32:50GBp502598.50XLONxHaMKh1Ufpf
02-03-202610:25:20GBp280598.50XLONxHaMKh1UGA7
02-03-202610:25:12GBp292598.50XLONxHaMKh1UGIM
02-03-202610:23:25GBp394599.00XLONxHaMKh1UUKr
02-03-202610:17:49GBp325598.50XLONxHaMKh1URGo
02-03-202610:17:17GBp365598.50XLONxHaMKh1UOsW
02-03-202610:15:26GBp561598.50XLONxHaMKh1U6in
02-03-202610:11:10GBp403599.00XLONxHaMKh1U2dq
02-03-202610:08:38GBp430599.00XLONxHaMKh1U0rD
02-03-202610:07:52GBp55599.50XLONxHaMKh1U0PE
02-03-202610:07:52GBp650599.50XLONxHaMKh1U0PG
02-03-202610:07:52GBp197600.00XLONxHaMKh1U0PV
02-03-202610:07:52GBp19600.00XLONxHaMKh1U0OZ
02-03-202610:07:52GBp650600.00XLONxHaMKh1U0Ob
02-03-202610:07:52GBp103600.00XLONxHaMKh1U0Od
02-03-202610:07:52GBp423599.50XLONxHaMKh1U0Oj
02-03-202609:55:37GBp150598.00XLONxHaMKh1Voe3
02-03-202609:55:37GBp67598.00XLONxHaMKh1Voe5
02-03-202609:55:37GBp32598.00XLONxHaMKh1Voe7
02-03-202609:46:05GBp351598.00XLONxHaMKh1VvO5
02-03-202609:46:05GBp425598.00XLONxHaMKh1VvO8
02-03-202609:40:19GBp417599.00XLONxHaMKh1VWjk
02-03-202609:40:18GBp487599.50XLONxHaMKh1VWiS
02-03-202609:35:44GBp268600.00XLONxHaMKh1ViIP
02-03-202609:35:02GBp472600.50XLONxHaMKh1Vj1n
02-03-202609:31:16GBp464601.00XLONxHaMKh1Vfsi
02-03-202609:24:22GBp318600.00XLONxHaMKh1VGB9
02-03-202609:24:22GBp12601.00XLONxHaMKh1VGAa
02-03-202609:24:22GBp404600.50XLONxHaMKh1VGAc
02-03-202609:24:22GBp194600.00XLONxHaMKh1VGAg
02-03-202609:24:22GBp95600.50XLONxHaMKh1VGAi
02-03-202609:24:22GBp100600.00XLONxHaMKh1VGAn
02-03-202609:24:22GBp423600.50XLONxHaMKh1VGAq
02-03-202609:19:13GBp152601.50XLONxHaMKh1VQV@
02-03-202609:19:13GBp250601.50XLONxHaMKh1VQV0
02-03-202609:19:13GBp123601.50XLONxHaMKh1VQV2
02-03-202609:19:13GBp108601.50XLONxHaMKh1VQV8
02-03-202609:19:13GBp322601.50XLONxHaMKh1VQVA
02-03-202609:19:13GBp122601.50XLONxHaMKh1VQVC
02-03-202609:12:41GBp232599.00XLONxHaMKh1V3WV
02-03-202609:12:41GBp145599.00XLONxHaMKh1V3ZX
02-03-202609:04:30GBp376595.00XLONxHaMKh1V8mn
02-03-202609:04:30GBp616595.50XLONxHaMKh1V8mF
02-03-202608:57:53GBp314594.00XLONxHaMKh1Onen
02-03-202608:57:53GBp719594.50XLONxHaMKh1Onex
02-03-202608:55:10GBp423595.00XLONxHaMKh1Oyd$
02-03-202608:54:59GBp179596.00XLONxHaMKh1Oyng
02-03-202608:54:59GBp207596.00XLONxHaMKh1Oynm
02-03-202608:54:59GBp27596.00XLONxHaMKh1Oyno
02-03-202608:43:50GBp262588.50XLONxHaMKh1OkLh
02-03-202608:43:31GBp262589.00XLONxHaMKh1Olo5
02-03-202608:41:08GBp289589.00XLONxHaMKh1OgJt
02-03-202608:41:07GBp464589.00XLONxHaMKh1OgJN
02-03-202608:35:01GBp432591.00XLONxHaMKh1OJ1V
02-03-202608:34:07GBp435591.50XLONxHaMKh1OGNf
02-03-202608:33:37GBp621592.00XLONxHaMKh1OHDH
02-03-202608:26:55GBp183592.00XLONxHaMKh1O4ZY
02-03-202608:26:09GBp266592.50XLONxHaMKh1O5iE
02-03-202608:23:30GBp320592.00XLONxHaMKh1O14E
02-03-202608:23:30GBp222591.50XLONxHaMKh1O14C
02-03-202608:22:02GBp298592.50XLONxHaMKh1OCcQ
02-03-202608:18:33GBp188589.00XLONxHaMKh1O9Q$
02-03-202608:18:00GBp341589.00XLONxHaMKh1PsHS
02-03-202608:16:30GBp334590.50XLONxHaMKh1Pr$X
02-03-202608:16:30GBp397590.50XLONxHaMKh1Pr$u
02-03-202608:16:30GBp290591.00XLONxHaMKh1Pr@l
02-03-202608:11:20GBp185588.50XLONxHaMKh1PzE4
02-03-202608:10:26GBp370589.50XLONxHaMKh1Pxsw
02-03-202608:08:29GBp202591.00XLONxHaMKh1Pdg9
02-03-202608:07:58GBp414593.50XLONxHaMKh1PaqI
02-03-202608:06:00GBp196591.50XLONxHaMKh1PWrv
02-03-202608:05:27GBp432593.50XLONxHaMKh1PXw9
02-03-202608:04:10GBp382593.50XLONxHaMKh1PlNq
02-03-202608:04:10GBp989594.00XLONxHaMKh1PlNL
02-03-202608:02:07GBp368593.00XLONxHaMKh1PfWj
02-03-202608:01:13GBp226595.50XLONxHaMKh1PMBM
02-03-202608:01:13GBp243596.00XLONxHaMKh1PMBO
02-03-202608:01:05GBp397596.00XLONxHaMKh1PNXp
02-03-202608:01:05GBp402596.50XLONxHaMKh1PNXr



