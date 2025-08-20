Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 48 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
20. august 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 13. – 19. august 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|2.091.500
|599.413.456
|13. august 2025
|18.000
|285,73
|5.143.140
|14. august 2025
|18.000
|283,14
|5.096.520
|15. august 2025
|19.000
|285,77
|5.429.630
|18. august 2025
|17.000
|281,81
|4.790.770
|19. august 2025
|15.000
|290,61
|4.359.150
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|2.178.500
|624.232.666
ROCKWOOL A/S ejer herefter 2.625.356 B-aktier svarende til 1,24 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 13. – 19. august 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
