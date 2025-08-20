ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Rockwool A/S Rockwool A/S

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 48 – 2025
til Nasdaq Copenhagen        

20. august 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 13. – 19. august 2025 er foretaget følgende køb:

DatoAntal B-aktierGennemsnitlig købspris

B-aktier (DKK)		Samlet beløb

B-aktier (DKK)
[I alt, seneste meddelelse]2.091.500 599.413.456
13. august 202518.000285,735.143.140
14. august 202518.000283,145.096.520
15. august 202519.000285,775.429.630
18. august 202517.000281,814.790.770
19. august 202515.000290,614.359.150
Akkumuleret under programmet (B-aktier)2.178.500 624.232.666

ROCKWOOL A/S ejer herefter 2.625.356 B-aktier svarende til 1,24 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 13. – 19. august 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer


Attachments

SE-2025-48_DA SE-2025-48_Transactions B shares

Recommended Reading