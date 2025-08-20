Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 48 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

20. august 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 13. – 19. august 2025 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 2.091.500 599.413.456 13. august 2025 18.000 285,73 5.143.140 14. august 2025 18.000 283,14 5.096.520 15. august 2025 19.000 285,77 5.429.630 18. august 2025 17.000 281,81 4.790.770 19. august 2025 15.000 290,61 4.359.150 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 2.178.500 624.232.666

ROCKWOOL A/S ejer herefter 2.625.356 B-aktier svarende til 1,24 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 13. – 19. august 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

