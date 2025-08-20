GrønlandsBANKENs rapport for første halvår 2025

Resultat for første halvår af 2025

GrønlandsBANKENs resultat før skat lyder på kr. 84,4 mio. for første halvår af 2025, mod kr. 120,1 mio. i første halvår af 2024. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen efter udbytte med 11,6 % p.a.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger er som ventet påvirket af det faldende renteniveau og udgør kr. 94,7 mio. mod kr. 127,5 mio. året før.

Udlån er steget med kr. 138 mio. siden udgangen af 2024, og udgør kr. 5.169 mio. ved første halvårs udgang. Det var ventet, at den økonomiske udvikling i Grønland ville medføre en positiv, men mere afdæmpet vækst i bankens udlån i 2025. Garantierne er samtidig faldet med kr. 1 mio. fra kr. 1.423 mio. ved udgangen af 2024 til kr. 1.422 mio. ultimo 1. halvår 2025.

Netto rente- og gebyrindtægter i 1. halvår af 2025 er faldet med kr. 22,7 mio. til kr. 219,6 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2024.

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør ved udgangen af første halvår 2025 kr. 128,4 mio. mod kr. 117,5 mio. i samme periode i 2024.

Kursreguleringer udviser ved udgangen af 1. halvår 2025 en kursgevinst på kr. 4,3 mio. mod en kursgevinst på 3,9 mio. i samme periode 2024.

Nedskrivninger på udlån og garantier udgør i første halvår af 2025 kr.14,5 mio. mod kr. 11,2 mio. i 1. halvår af 2024. Nedskrivninger og hensættelser i regnskabsperioden udgør 0,2 % af bankens samlede udlån og garantier.

Kapitalprocenten er på 25,5 og solvensbehovet på 10,5 %.

I fondsbørsmeddelelse af 11. december 2024 blev forecast for årets resultat før skat for 2025 angivet til et interval på kr. 150-185 mio., hvilket fastholdes.

