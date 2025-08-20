Le MotoGP rencontre le Web3 avec le Smarter Speed Challenge de Bitget

VICTORIA, Seychelles, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 au monde, se prépare pour la seconde moitié de la saison MotoGP avec le lancement officiel du Smarter Speed Challenge, un mini-jeu de course en ligne conçu pour faire monter l’adrénaline des utilisateurs Web2 et Web3. Lancée le 18 août, cette campagne associe divertissement numérique et récompenses exclusives. Les participants peuvent grimper dans les classements en temps réel pour tenter de gagner une part des 66 000 USDT, un voyage tous frais payés pour rencontrer le quintuple champion du monde Jorge Lorenzo, ainsi que des Pass VIP MotoGP 2026.

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la collaboration de Bitget avec le MotoGP, la plateforme étant Partenaire Régional de quatre Grands Prix majeurs : Italie, Allemagne, Espagne et Indonésie. Au cœur de ce partenariat figure la campagne « Make It Count », portée par le triple champion du monde Jorge Lorenzo, qui incarne la précision et la performance stratégique partagées par la course et le trading.

Le challenge propose aux fans de rouler comme des pros : en complétant des circuits quotidiens, en accumulant des points et en progressant dans les classements, avec un bonus de points doublés lors des courses clés de Catalogne et d’Indonésie. Plus qu’un simple jeu, c’est une occasion d’intégrer l’esprit de la compétition dans le quotidien, avec à la clé des prix en argent, du merchandising co-brandé et des expériences exclusives en coulisses du MotoGP.

« Pour Bitget, il s’agit de transformer la passion en action », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « La crypto est souvent perçue comme technique, mais nous la rendons accessible, ludique et intuitive. Comme la course, le trading repose sur la vitesse et la précision. Avec le Smarter Speed Challenge, nous allons à la rencontre des utilisateurs là où ils se trouvent : dans la culture, dans la compétition et dans la communauté. »

Après avoir déjà marqué les esprits avec ses activations sur les circuits, ses campagnes d’influence et ses initiatives d’engagement des fans lors des Grands Prix en Italie et en Allemagne, Bitget élargit désormais sa présence dans l’univers numérique. Le Smarter Speed Challenge ouvre en effet les portes à des communautés internationales désireuses de vivre l’énergie du MotoGP sans accès direct aux paddocks.

Le défi se déroule jusqu’au 16 novembre 2025 et est disponible directement sur la plateforme Bitget. Les pilotes virtuels disposent donc de plusieurs mois pour se connecter, passer à la vitesse supérieure et découvrir tout le potentiel de Smarter Speed.

Pour plus d’informations et rejoindre le challenge, cliquez ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 au monde. Présente dans plus de 150 pays et régions, et au service de plus de 120 millions d’utilisateurs, la plateforme Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité innovante de copy trading et à d’autres solutions de trading, tout en offrant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, avec des fonctions de swap avancées et des analyses de marché intégrées dans une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b0b371d-26c2-4ef3-a531-2a6e807a1ed4