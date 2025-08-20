MotoGPとWeb3がBitget (ビットゲット) のSmarter Speed Challengeで融合

セイシェル、ビクトリア発, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、Web2とWeb3の両方のユーザーに指先で感じるアドレナリンラッシュをもたらすオンラインレーシングミニゲーム、Smarter Speed Challengeの公式リリースで、MotoGPシーズン後半に向けて勢いを増している。8月18日に開始されるこのキャンペーンは、オンラインゲームプレイと現実世界の特典を融合させたものである。ユーザーはライブオンラインリーダーボードで上位に上り詰め、賞金シェア66,000 USDT、5度の世界チャンピオンであるホルヘ・ロレンソ (Jorge Lorenzo) に会うための有料旅行、そして2026年MotoGP限定VIPパスを獲得するチャンスを得ることができる。

このイニシアチブは、ビットゲットのMotoGPとの幅広いコラボレーションの延長であり、同取引所はイタリア、ドイツ、スペイン、インドネシアで開催される4つの主要グランプリイベントの地域パートナーを務めている。このパートナーシップの中心となるのは、3度の世界チャンピオン、ホルヘ・ロレンソが率いる「Make It Count」キャンペーンで、一瞬の精度と戦略的なパフォーマンスという共通の精神を強化している。

このチャレンジで、ユーザーは毎日サーキットを完走し、リーダーボードを駆け上がり、ポイントを獲得することでプロのようにレースを楽しむことができ、カタルーニャとインドネシアの主要レースではポイントが2倍になる。これは単なるゲームではなく、ファンにはレースの精神を日常の生活に取り入れる機会となり、リーダーボードでの勝利が現金賞金、共同ブランド商品、MotoGPの裏側体験などの現実の報酬につながる。

「ビットゲットにとって、ファンダムを行動に移すことが大切です」と、ビットゲットの最高経営責任者(CEO)であるグレイシー・チェンは (Gracy Chen) 述べた。「暗号通貨は技術的なものと捉えられることが多いですが、私たちがここで行っているのは、楽しく、直感的で、共感できるものにすることで、シンプルにすることです。レースがスピードと精度を重視するように、トレーディングにも同じ価値観が当てはまります。Smarter Speed Challengeで、私たちはユーザーが存在する場所、つまり文化、競争、そしてコミュニティの真ん中で出会うことができます」

イタリアとドイツの主要グランプリ開催地において、トラックサイドでのアクティベーション、インフルエンサーキャンペーン、ファンエンゲージメントイニシアチブで既に大きな成果を上げているSmarter Speed Challengeは、このパートナーシップのデジタル展開であり、ピットパスなしでMotoGPのエネルギーを体験したい世界中のコミュニティにリーチする。

チャレンジは2025年11月16日まで開催され、ビットゲットプラットフォームから直接アクセスできる。レーサーにはログインしてギアチェンジし、Smart Speed でどこまで行けるかを体験する十分な時間がある。

詳細とチャレンジへの参加については、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。ビットゲット ・ウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳細は、次を参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

