Bitget Membuka Akses kepada Dagangan Dibantu Ejen AI, Meningkatkan Penerimaan Kripto Secara Meluas

VICTORIA, Seychelles, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah mengumumkan bahawa pembantu dagangan dikuasakan oleh AI-nya, GetAgent , kini tersedia untuk semua pengguna. Mula diperkenalkan pada bulan Julai melalui pelancaran eksklusif untuk jemputan sahaja, GetAgent menggabungkan AI yang canggih dengan data pasaran masa nyata untuk menyediakan pandangan, strategi dan alat pelaksanaan dalam satu antara muka sembang yang lancar.

Sepanjang tempoh jemputan sahaja, GetAgent menerima maklum balas yang sangat positif, dengan senarai menunggu melebihi 25,000 pengguna. Pengguna awal telah memberikan cadangan yang berharga, termasuk keperluan untuk maklum balas visual yang lebih jelas bagi memudahkan tafsiran isyarat pasaran. Cerapan ini telah membantu meningkatkan ketepatan, pemperibadian dan kecekapan bertindak balas platform menjelang pelancaran umum hari ini.

Dengan pelancaran umum, GetAgent memperkenalkan tiga tahap keahlian untuk memenuhi keperluan pelbagai jenis pedagang. Pelan Percuma terbuka kepada semua dan menawarkan analisis bagi 50 mata wang kripto teratas serta strategi niaga hadapan. Pelan Plus, yang tersedia dengan tempoh percubaan percuma selama 30 hari untuk pengguna akses awal, merangkumi sehingga sepuluh soalan harian, penjanaan strategi yang diperibadikan dan analisis pasaran yang lebih mendalam. Bagi pedagang frekuensi tinggi dan profesional, pelan Ultra menawarkan akses keutamaan, sehingga lima puluh soalan harian dan akses awal kepada ciri-ciri yang akan datang. Tahap-tahap ini direka untuk berkembang seiring dengan cita-cita dagangan pengguna, memberikan dagangan yang lebih bijak, cerapan yang lebih tajam dan automasi dikuasakan oleh AI untuk portfolio, isyarat dagangan serta pergerakan pasaran.

Sempena meraikan pelancaran umum, Bitget melancarkan Kempen Perkongsian Pengalaman GetAgent untuk tempoh terhad. Semua pengguna boleh menyertai dan berpeluang memenangi keahlian GetAgent Plus selama 30 hari secara percuma dengan berkongsi pengalaman mereka menggunakan pembantu ini.

Melalui pelancaran umum ini, GetAgent kini membolehkan pedagang menjana strategi dalam bahasa yang mudah difahami, mengatasi kerumitan hanya dengan arahan ringkas. Ia menggabungkan lebih daripada 50 alat bertaraf profesional—merangkumi cerapan pasaran, data rantaian blok dan sentimen sosial—ke dalam satu hab dikuasakan oleh AI. Pembantu ini menjadi semakin pintar setiap kali digunakan, menyesuaikan diri dengan gaya dagangan individu dan memberikan strategi yang lebih berkesan serta amaran risiko secara masa nyata, tepat pada waktunya.

“AI sedang mengubah landskap dagangan dan GetAgent merupakan cara kami menjadikan kuasa itu boleh diakses oleh semua orang,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Sama ada anda baru bermula dalam dunia kripto atau sudah berpengalaman dalam pasaran, GetAgent menyediakan cerapan yang membantu anda bergerak lebih pantas, berdagang dengan lebih bijak dan bertindak dengan keyakinan yang lebih tinggi.”

Bitget akan terus menaik taraf GetAgent dengan integrasi yang lebih meluas, liputan aset tambahan dan pilihan penyesuaian yang lebih fleksibel, bagi memastikan ia berkembang seiring dengan pasaran dan penggunanya.

GetAgent merupakan penambahan terkini dalam rangkaian alat berasaskan AI Bitget yang semakin berkembang, termasuk Bitget Seed , sebuah platform dikuasakan oleh AI untuk menerokai projek Web3 peringkat awal. Kedua-duanya selari dengan misi Bitget untuk mengintegrasikan teknologi baharu seperti AI ke dalam ekosistem dagangan CeDeFi yang selamat, sekaligus merapatkan jurang antara inovasi rantaian blok dan alat mesra pengguna yang memperkasakan pedagang harian.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin , harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

