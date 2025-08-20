GOFO Express acquiert CIRRO Parcel et regroupe ses opérations sous la marque GOFO

NEW YORK, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOFO Express , un prestataire américain de livraison du dernier kilomètre en pleine expansion, a acquis CIRRO Parcel , la branche logistique du dernier kilomètre de CIRRO qui dessert la France, les Pays-Bas et l’Italie. À l’avenir, les deux sociétés opéreront sous un seul nom : GOFO.



Cette fusion stratégique allie l’excellence opérationnelle européenne de CIRRO Parcel au réseau logistique américain de GOFO Express, axé sur la technologie, pour offrir une expérience de livraison locale plus intelligente et plus fiable à l’échelle mondiale. En faisant de la livraison du dernier kilomètre un avantage stratégique plutôt qu’un défi, GOFO offre à ses clients une rapidité, une précision et une régularité inégalées.

Parallèlement à cette acquisition, GOFO dévoile une nouvelle identité de marque, avec un nom, un logo et un univers graphique repensés afin de refléter son approche moderne et innovante. Avec des activités désormais présentes en Amérique du Nord et en Europe, GOFO met en place un réseau de livraison fiable qui améliore le service aux e-commerçants comme aux consommateurs.

Malgré ce changement d’image, l’engagement de GOFO envers ses clients et ses partenaires reste inchangé. Tous les services, normes et infrastructures seront maintenus sans interruption, soutenus par une plateforme mondiale plus robuste.

« Nous sommes ravis d’accueillir CIRRO Parcel au sein de la famille GOFO. Cette étape importante étend instantanément notre réseau de livraison du dernier kilomètre, qui a fait ses preuves, aux principaux marchés européens sans avoir à partir de zéro », déclare Marshall Yuan, directeur de la stratégie mondiale chez GOFO. « Face au développement du commerce en ligne et aux attentes croissantes des clients, GOFO devient bien plus qu’un simple prestataire logistique : nous sommes un partenaire de croissance à long terme pour les détaillants internationaux, les commerçants locaux et les plateformes de commerce en ligne. »

À propos de GOFO

GOFO est une société de livraison du dernier kilomètre en pleine expansion, présente aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas et en Italie. Fidèles à notre promesse « Drive Efficiency, Deliver Trust » (Optimiser l’efficacité et instaurer la confiance), nous allions technologie avancée, excellence opérationnelle et agilité locale pour offrir des expériences logistiques fluides aux distributeurs, plateformes de commerce en ligne et consommateurs.

Grâce à un réseau croissant de centres de tri, de lignes de transport et d’équipes locales dédiées, nous desservons plus de 10 000 codes postaux et proposons un routage intelligent, un suivi en temps réel et une visibilité complète. GOFO ne livre pas seulement des colis, mais aussi la fiabilité, l’efficacité et la tranquillité d’esprit, en optimisant chaque trajet local.

