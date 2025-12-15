GOFO Italy potenzia la rete nel Nord: nuovi hub e automazione all’avanguardia per l’e-commerce

MILANO, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOFO Italy annuncia un significativo rafforzamento della propria infrastruttura logistica nel Nord Italia. L'investimento mira a ottimizzare drasticamente il flusso dei colli e a sostenere la crescita esponenziale dei volumi dell'e-commerce, introducendo maggiore velocità e precisione nella distribuzione regionale.

Il piano di potenziamento si concentra su un centro di smistamento completamente riqualificato a Milano e sull'apertura di due nuovi centri di consegna strategici a Padova e Bologna. Come elemento centrale della strategia di miglioramento della rete, il centro di Milano, operativo da giugno, è stato dotato di un sistema di smistamento automatizzato di ultima generazione con scanner a sei lati. Questo sistema all'avanguardia è in grado di gestire fino a 19.000 pacchi all'ora con un'accuratezza del 99,9% e un tasso di riconoscimento del 99%. Tale automazione incrementa l'efficienza operativa del 240%, garantendo un'elaborazione rapida e precisa basata su peso, volume, tipologia e percorso di ogni singolo collo.

Per ampliare in modo mirato la copertura e la capacità regionale, GOFO Italy ha aggiunto due centri di consegna in posizioni chiave:

Padova: Inaugurato all'inizio di novembre nella zona industriale orientale, il centro di 1.200 metri quadrati è strategicamente posizionato. Dotato di un ampio piazzale recintato per veicoli a lungo raggio, assicura un flusso logistico costante e un collegamento ottimale con Milano e i principali centri del Triveneto.

Inaugurato all'inizio di novembre nella zona industriale orientale, il centro di 1.200 metri quadrati è strategicamente posizionato. Dotato di un ampio piazzale recintato per veicoli a lungo raggio, assicura un flusso logistico costante e un collegamento ottimale con Milano e i principali centri del Triveneto. Bologna: Operativo da fine novembre presso la Palazzina Doganale dell'Interporto di Bologna, l'impianto di 1.895 metri quadrati offre un accesso immediato alla rete autostradale. Questo rafforza significativamente la capacità di distribuzione di GOFO lungo l'essenziale corridoio logistico del Nord Italia.

«Queste tre strutture rappresentano un passo fondamentale nella creazione di una rete logistica robusta, scalabile e tecnologicamente avanzata per GOFO Italy», ha dichiarato Jacqueline Chan, direttrice generale di GOFO Italy. «I nostri investimenti non solo accelerano drasticamente la fase di elaborazione e migliorano l'affidabilità, ma sostengono anche l'occupazione locale. Stiamo costruendo un sistema multilivello rafforzato che riduce i tempi di consegna e consolida il nostro ruolo di partner chiave nella catena di approvvigionamento nazionale.»

Questa espansione coordinata garantisce una struttura più solida ed efficiente, permettendo a GOFO Italy di offrire servizi logistici ancora più rapidi, precisi e affidabili su tutto il territorio nazionale.

Informazioni su GOFO

GOFO è un'azienda leader nella consegna dell'ultimo miglio in rapida crescita, con una presenza consolidata in Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi e Italia.

Guidati dalla nostra promessa di «Promuovere l’efficienza, offrire fiducia», uniamo tecnologia avanzata, eccellenza operativa e profonda agilità locale per fornire esperienze logistiche fluide e affidabili a rivenditori, piattaforme di e-commerce, logistici terzi (3PL) e consumatori finali.

Con una rete in continua espansione che include centri di smistamento, linee di trasporto e team locali dedicati, copriamo oltre 10.000 codici postali. Offriamo percorsi ottimizzati, tracciamento in tempo reale e visibilità completa sul processo di consegna. GOFO non si limita a consegnare pacchi, ma offre affidabilità, efficienza e tranquillità in ogni fase del percorso logistico.

Per ulteriori informazioni, contattare:

E-mail: branding.eu@gofo.com

Sito web: www.gofo.com/it

Questo annuncio è corredato da una foto disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af06f310-3772-4102-baa9-82e46fc0ea36