GOFO Netherlands introduceert sorteermachine met dubbele dwarsband in Amsterdam

AMSTERDAM, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOFO, een snelgroeiende last-mile-bezorgdienst, heeft een ultramoderne sorteermachine met dubbele dwarsband geïnstalleerd in zijn hub in Amsterdam, Nederland, die afgelopen april geopend werd. Dit systeem vormt een belangrijk onderdeel van GOFO's voortdurende inspanningen om de flexibiliteit en efficiëntie van zijn Nederlandse netwerk te verbeteren, zodat dit op betrouwbare wijze tegemoet kan komen aan de vraag tijdens het piekseizoen.

De sorteermachine, die is uitgerust met een zeszijdige scanner die streepjescodes, QR-codes en andere labels leest, kan maximaal 19.000 pakketten per uur verwerken. De machine is ontworpen voor intensief dagelijks gebruik, bereikt een sorteernauwkeurigheid van 99,9% en verhoogt de operationele efficiëntie met 240%. Hierbij wordt de pakketverwerking geoptimaliseerd op basis van gewicht, volume, type en route.

GOFO heeft drie sorteercentra in Amsterdam, Boxtel en Rotterdam. Het centrum in Amsterdam is als eerste uitgerust met het automatische sorteersysteem. De implementatie op de overige locaties staat gepland voor het komende jaar.

De sorteermachine wordt geïntegreerd met het Transportation Management System (TMS) van GOFO, waardoor realtime monitoring, datavisualisatie en dynamische pakketvalidatie mogelijk worden. Bovendien zorgen de multidimensionale sorteercapaciteiten ervoor dat er minder handmatige handelingen nodig zijn, zodat werknemers zich op waardevollere taken kunnen richten.

“Zelfs tijdens piekperiodes blijft dit systeem uiterst nauwkeurig, waardoor de snelheid, efficiëntie en transparantie van onze processen worden verbeterd”, verklaarde Mandy Ho, General Manager van GOFO Netherlands. “Deze investering weerspiegelt GOFO's toewijding aan innovatie en operationele uitmuntendheid. Automatisering vergroot niet alleen onze verwerkingscapaciteit, maar zorgt ook voor een snellere en betrouwbaardere levering aan onze klanten.”

De introductie betekent een nieuwe stap in het initiatief van GOFO om zijn Nederlandse infrastructuur te upgraden. De eerste resultaten bevestigen een meetbare verbetering in de sorteersnelheid en -nauwkeurigheid.

Over GOFO

GOFO is een snelgroeiende aanbieder van last-mile bezorging in de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en Italië.

Geleid door onze belofte – Drive Efficiency, Deliver Trust – om efficiëntie te bereiken en vertrouwen te wekken, combineren we geavanceerde technologie, operationele uitmuntendheid en lokale flexibiliteit om naadloze logistieke ervaringen te bieden aan retailers, e-commerceplatforms, 3PL/transportbedrijven en eindgebruikers.

Met een snel uitbreidend netwerk van sorteercentra, linehauls en toegewijde lokale teams bestrijken we een gebied van meer dan 10.000 postcodes. We bieden slimme routering, realtime tracering en volledige transparantie. GOFO levert niet alleen pakketten, maar ook betrouwbaarheid, efficiëntie en gemoedsrust, in elke stap van het bezorgproces.

