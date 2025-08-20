GOFO Express neemt CIRRO Parcel over en gaat verder onder de merknaam GOFO

NEW YORK, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOFO Express, een snelgroeiende Amerikaanse aanbieder van last-mile bezorging, heeft CIRRO Parcel overgenomen. CIRRO Parcel is de last-mile logistieke tak van CIRRO met een uitgebreid bezorgnetwerk in Frankrijk, Nederland en Italië. In de toekomst zullen beide bedrijven hun krachten bundelen onder de gezamenlijke naam GOFO.

Deze strategische fusie combineert de bewezen Europese operationele expertise van CIRRO Parcel met het technologiegedreven logistieke netwerk van GOFO Express in de VS. Dit resulteert in een slimme en betrouwbare bezorgservice op wereldwijde schaal. Door last-mile bezorging te transformeren van een uitdaging naar een strategisch voordeel, biedt GOFO klanten ongekende service, precisie en consistentie.

Tegelijk met de overname introduceert GOFO een vernieuwde merkidentiteit, inclusief een nieuwe naam, logo en visuele stijl die de moderne, innovatiegerichte aanpak weerspiegelen. Met activiteiten in zowel Noord-Amerika als Europa, bouwt GOFO aan een naadloos bezorgnetwerk dat de dienstverlening voor e-commercebedrijven en consumenten aanzienlijk verbetert.

Ondanks deze veranderingen blijft GOFO volledig toegewijd aan haar klanten en partners. Alle diensten, kwaliteitsnormen en infrastructuur blijven onveranderd en worden nu ondersteund door een sterker, wereldwijd platform.

"We zijn verheugd om CIRRO Parcel te verwelkomen in de GOFO-familie. Deze mijlpaal betekent een onmiddellijke uitbreiding van ons betrouwbare last-mile netwerk naar cruciale Europese markten, zonder dat we dit van de grond af aan hoeven op te bouwen," zegt Marshall Yuan, Director of Global Strategy bij GOFO. "Nu de e-commerce blijft groeien en de verwachtingen van klanten stijgen, ontwikkelt GOFO zich tot meer dan een logistieke dienstverlener; we zijn een strategische groeipartner voor wereldwijde retailers, lokale handelaren en e-commerceplatforms."

Over GOFO

GOFO is een snelgroeiende aanbieder van last-mile bezorging in de VS, Frankrijk, Nederland en Italië. Gedreven door onze missie "Drive Efficiency, Deliver Trust," combineren we geavanceerde technologie, operationele excellentie en lokale flexibiliteit om naadloze logistieke ervaringen te creëren voor retailers, e-commerceplatforms en consumenten.

Met een groeiend netwerk van sorteercentra, linehauls en toegewijde lokale teams, bestrijken we meer dan 10.000 postcodes. We bieden slimme routeplanning, realtime tracking en volledige transparantie. GOFO levert niet alleen pakketten, maar ook betrouwbaarheid, efficiëntie en klanttevredenheid in elke fase van het bezorgproces.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

E-mail: branding@gofoexpress.com

Website: www.gofoexpress.com