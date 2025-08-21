SalMar - Sterk biologisk utvikling gjennom kvartalet

Veksten i sjø har vært meget god, noe som legger til rette for økt volum, med en høyere superiorandel og positiv kostnadsutvikling andre halvår.

Andre kvartal ble som ventet preget av svak prisoppnåelse som følge høy andel nedgradert fisk særlig i Midt Norge.

Operasjonell EBIT for Norge var 696 millioner kroner i andre kvartal 2025. Slaktevolumet var 54 500 tonn og operasjonell EBIT per kg var 12,8 kroner. For konsernet var operasjonell EBIT 524 millioner kroner i andre kvartal 2025. Slaktevolumet var 64 500 tonn og operasjonell EBIT per kg var 8,1 kroner.

Sterke biologiske prestasjoner fra Nord-Norge med positiv kostnadsutvikling i perioden.

Meget godt resultat fra Salg og industri drevet av positivt bidrag fra kontrakter og set-up i verdikjeden.

SalMar Ocean ferdig utslaktet fra begge enheter.

Fortsatt høy kost på slaktet fisk fra Icelandic Salmon.

Resultater fra Scottish Sea Farms påvirket av lavere laksepriser, til tross for fortsatt gode biologiske prestasjoner.

- Kort oppsummert er vi fornøyd med utviklingen på biologien i kvartalet, dette legger til rette for økt volum og positiv kostnadsutvikling for andre halvår. Finansielt ble det som ventet svakt som følge av lav prisoppnåelse i andre kvartal, sier Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar ASA.

Styrker vår tilstedeværelse i Norge og øker tilgang på grønn finansiering

Fusjonen mellom Wilsgård AS og SalMar ble gjennomført nå i august 2025. Wilsgård har en sterk tilstedeværelse på Senja og har 5 844 tonn MTB i lisenser i produksjonsområde 10 og 11 i Nord-Norge. SalMar annonserte også i juli at man overtar all virksomhet knyttet til produksjon av laks, mens Frewi AS vil overta all annen virksomhet.

SalMar har også utstedt to nye grønne obligasjoner på totalt NOK 2 milliarder. Dette øker SalMars kapitaltilgang og underbygger SalMars ønske om å utvikle næringen i en enda mer bærekraftig retning i årene fremover.

– Fusjonen med Wilsgård og utstedelsen av nye grønne obligasjoner er viktige grep som både styrker vår posisjon i Nord-Norge, men også gir oss handlingsrom til å styrke vår verdikjede ytterligere i årene fremover, sier Frode Arntsen.

Øker volumguiding for 2025

Første halvår 2025 har vist gode biologiske prestasjoner i sjø, ift. tilvekst og overlevelse, og man går inn i tredje kvartal med rekordhøy biomasse for sesongen. Dette legger til rette for økt volum i andre halvår. God tilvekst og redusert kostnad på flere innsatsfaktorer, gjør at man forventer en positiv kostnadsutvikling andre halvår når man slakter fra nye generasjoner. Samtidig har superiorandelen økt markant fra juli 2025 og fremover, sammenlignet med hva man erfarte i første halvår.

For 2025 økes volumguiding for konsernet med 4 000 tonn, opp 6 000 tonn som følge av særlig god tilvekst i Nord-Norge og inkludering av Wilsgård, og ned 2 000 tonn på Island. SalMar forventer nå 262 000 tonn i Norge, 7 200 tonn fra SalMar Ocean, 13 000 tonn på Island og 32 000 tonn i Scottish Sea Farms (100% basis). Hensyntatt relativ andel fra Scottish Sea Farms forventes totalt 298 000 tonn for konsernet, dette representerer 18 prosent vekst i slaktevolum sammenlignet med 2024.

Selv om første halvår har vært preget av lavere laksepriser og global usikkerhet, opplever SalMar sterk etterspørsel etter våre produkter. SalMar forventer lavere global tilbudsvekst i andre halvår 2025 sammenlignet med hva man har erfart i første halvår 2025.

