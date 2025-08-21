SalMar - Oppstart for tilbakekjøpsprogram for aksjer

Styret i SalMar ASA ("SalMar" eller "Selskapet") har besluttet å igangsette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer som skal gjennomføres i samsvar med fullmakten gitt til styret av SalMars ordinære generalforsamling avholdt 18. juni 2025.

Tilbakekjøpsprogrammet vil starte 21. august 2025 og avsluttes senest 30. september 2025. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter kjøp av inntil 100 000 aksjer, med et maksimalt vederlag på NOK 65 millioner. Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å tilrettelegge for levering av SalMar aksjer til ansatte i samsvar med Selskapets aksjebaserte insentivprogram.

SalMar har engasjert DNB Carnegie, en del av DNB Bank ASA, til å administrere og gjennomføre tilbakekjøpene av aksjer i markedet. DNB Carnegie vil ta sine handelsbeslutninger uavhengig av og upåvirket av SalMar.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført i samsvar med markedsmisbruksforordningen (EU) nr. 596/2014 («MAR») og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1052 (Safe harbour-forordningen).

Selskapet forbeholder seg retten til å foreta senere endringer i ovennevnte vilkår for programmet, og vil i så fall gi relevante kunngjøringer i denne forbindelse.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tlf: +47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen er underlagt opplysningsplikt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12 og MAR artikkel 5.



