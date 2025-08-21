Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 51 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
21. august 2025
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL A/S aktier
ROCKWOOL A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOOL A/S aktier.
1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Thomas Kähler
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Formand for bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode:
|A-aktier (DK0063855085)
b) Transaktionens art: Køb
c) Pris(er) og mængde(r):
|Pris(er)
|Mængde(r)
|242,81 DKK
|24.600
d) Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde: -
- Pris: -
e) Dato for transaktionen: 2025-08-20
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S
1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Christian Juel Kähler
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Christian Juel Kähler er nærtstående til Thomas Kähler, formand for bestyrelsen i ROCKWOOL A/S
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode:
|A-aktier (DK0063855085)
b) Transaktionens art: Køb
c) Pris(er) og mængde(r):
|Pris(er)
|Mængde(r)
|242,82 DKK
|730
d) Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde: -
- Pris: -
e) Dato for transaktionen: 2025-08-20
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S
1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Helena Juel Kähler
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Helena Juel Kähler er nærtstående til Thomas Kähler, formand for bestyrelsen i ROCKWOOL A/S
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode:
|A-aktier (DK0063855085)
b) Transaktionens art: Køb
c) Pris(er) og mængde(r):
|Pris(er)
|Mængde(r)
|242,82 DKK
|730
d) Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde: -
- Pris: -
e) Dato for transaktionen: 2025-08-20
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S
1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Valdemar Juel Kähler
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Valdemar Juel Kähler er nærtstående til Thomas Kähler, formand for bestyrelsen i ROCKWOOL A/S
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode:
|A-aktier (DK0063855085)
b) Transaktionens art: Køb
c) Pris(er) og mængde(r):
|Pris(er)
|Mængde(r)
|242,82 DKK
|730
d) Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde: -
- Pris: -
e) Dato for transaktionen: 2025-08-20
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S
1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Jørgen Tang-Jensen
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Næstformand for bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode:
|B-aktier (DK0063855168)
b) Transaktionens art: Køb
c) Pris(er) og mængde(r):
|Pris(er)
|Mængde(r)
|244,96 DKK
|2.052
d) Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde: -
- Pris: -
e) Dato for transaktionen: 2025-08-20
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S
1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Chloe Kähler
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Chloe Kähler er nærtstående til Carsten Kähler, medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL A/S
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode:
|A-aktier (DK0063855085)
b) Transaktionens art: Køb
c) Pris(er) og mængde(r):
|Pris(er)
|Mængde(r)
|244,45 DKK
|600
d) Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde: -
- Pris: -
e) Dato for transaktionen: 2025-08-20
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S
Yderligere information:
Torben Schwaner Dehlholm
Group General Counsel
ROCKWOOL A/S
+45 46 56 03 00
Vedhæftet fil