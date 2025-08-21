Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 51 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

21. august 2025

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL A/S aktier

ROCKWOOL A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOOL A/S aktier.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a) Navn: Thomas Kähler

2 Årsag til indberetningen

a) Stilling/titel: Formand for bestyrelsen

b) Første indberetning/ændring: Første indberetning

3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a) Navn: ROCKWOOL A/S

b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09

4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode:

A-aktier (DK0063855085)

b) Transaktionens art: Køb

c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r) 242,81 DKK 24.600

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -

Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2025-08-20

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a) Navn: Christian Juel Kähler



2 Årsag til indberetningen

a) Stilling/titel: Christian Juel Kähler er nærtstående til Thomas Kähler, formand for bestyrelsen i ROCKWOOL A/S

b) Første indberetning/ændring: Første indberetning



3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a) Navn: ROCKWOOL A/S

b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09



4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode:

A-aktier (DK0063855085)

b) Transaktionens art: Køb

c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r) 242,82 DKK 730

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -

Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2025-08-20

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a) Navn: Helena Juel Kähler



2 Årsag til indberetningen

a) Stilling/titel: Helena Juel Kähler er nærtstående til Thomas Kähler, formand for bestyrelsen i ROCKWOOL A/S

b) Første indberetning/ændring: Første indberetning



3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a) Navn: ROCKWOOL A/S

b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09



4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode:

A-aktier (DK0063855085)

b) Transaktionens art: Køb

c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r) 242,82 DKK 730

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -

Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2025-08-20

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a) Navn: Valdemar Juel Kähler



2 Årsag til indberetningen

a) Stilling/titel: Valdemar Juel Kähler er nærtstående til Thomas Kähler, formand for bestyrelsen i ROCKWOOL A/S

b) Første indberetning/ændring: Første indberetning



3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a) Navn: ROCKWOOL A/S

b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09



4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode:

A-aktier (DK0063855085)

b) Transaktionens art: Køb

c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r) 242,82 DKK 730

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -

Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2025-08-20

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a) Navn: Jørgen Tang-Jensen

2 Årsag til indberetningen

a) Stilling/titel: Næstformand for bestyrelsen

b) Første indberetning/ændring: Første indberetning

3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a) Navn: ROCKWOOL A/S

b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09

4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode:

B-aktier (DK0063855168)

b) Transaktionens art: Køb

c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r) 244,96 DKK 2.052

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -

Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2025-08-20

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a) Navn: Chloe Kähler



2 Årsag til indberetningen

a) Stilling/titel: Chloe Kähler er nærtstående til Carsten Kähler, medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL A/S

b) Første indberetning/ændring: Første indberetning



3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a) Navn: ROCKWOOL A/S

b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09



4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode:

A-aktier (DK0063855085)

b) Transaktionens art: Køb

c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r) 244,45 DKK 600

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -

Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2025-08-20

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

Yderligere information:

Torben Schwaner Dehlholm

Group General Counsel

ROCKWOOL A/S

+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil