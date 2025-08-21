GURU Organic Energy réalise un mois record sur Amazon grâce au Prime Day de juillet

MONTRÉAL, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, est fière d’annoncer que juillet 2025 est devenu le mois le plus performant de son histoire en termes de ventes sur Amazon au Canada et aux États-Unis, grâce à un Prime Day record.

GURU a amorcé le Prime Day avec un élan considérable, ce qui s’est traduit par une performance exceptionnelle lors de cet événement phare. La Société a réalisé une forte croissance de ses ventes au cours des quatre jours du Prime Day, en hausse de 40 % au Canada et de 96 % aux États-Unis par rapport à 2024. Cette performance a dépassé les résultats de l'année dernière lors des deux journées traditionnelles de Prime Day, tandis que les deux journées « boni » supplémentaires ont généré des ventes de deux à cinq fois supérieures au rythme quotidien habituel de la Société sur les deux marchés.

Ces résultats ont permis d'établir un nouveau record mensuel sur Amazon, les ventes aux États-Unis franchissant une étape importante pour la première fois.

Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU, a déclaré : « Le succès de GURU lors de l’événement Prime Day de juillet sur Amazon reflète la force de notre marque auprès des consommateurs soucieux de leur santé au Canada et aux États-Unis. Au-delà de la croissance impressionnante des ventes, nous sommes particulièrement encouragés par le nombre record de clients et l'augmentation significative des nouveaux acheteurs de la marque. Tout aussi important, nos taux de réachat demeurent largement supérieurs aux normes de l'industrie, démontrant qu’une fois qu’ils découvrent GURU, les consommateurs reviennent. Cela valide notre stratégie de miser sur les événements à fort achalandage pour accroître la notoriété et stimuler la croissance à long terme. »

Dans la catégorie des États-Unis dans son ensemble, la dynamique concurrentielle continue d'évoluer, les petites marques surpassant certaines marques bien établies. GURU demeure déterminée à conquérir des parts de marché dans le segment en pleine croissance des boissons énergisantes biologiques et naturelles.

À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes biologiques de GURU, visitez www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 12 juillet 2025, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

