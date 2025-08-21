Havila Shipping ASA: Regnskap for andre kvartal 2025

Sammendrag

Fraktinntektene var NOK 165,5 million i 2. kvartal 2025, en økning på NOK 19,5 million i forhold til tilsvarende periode i fjor og omtrent på samme nivå som forrige kvartal. Gjennomsnittsraten på oppdrag og utnyttelsen i dette kvartalet er omtrent på samme nivå som forrige kvartal. Driftskostnadene var NOK 83,7 million i 2. kvartal 2025, en økning i forhold til 2. kvartal i 2024 på NOK 9,2 million og en reduksjon i forhold til forrige kvartal på NOK 7,3 million.

Selskapet hadde et resultat før avskrivninger på NOK 91,3 million i 2. kvartal 2025, mot NOK 78,4 million i 2. kvartal 2024.

Det er ikke foretatt nedskrivninger eller reversering av tidligere nedskrivninger i andre kvartal i år. I andre kvartal i fjor ble det foretatt reversering av tidligere nedskrivninger med NOK 154,0 million.

Verdijustering av selskapets gjeld utgjorde NOK – 22,6 million i andre kvartal mot NOK – 193,3 million i tilsvarende periode i fjor.

Resultat før skatt var NOK 8,7 million i 2. kvartal 2025, mot NOK 4,0 million i 2. kvartal 2024.

Rederiet hadde pr. 30.06.25 14 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen i 2. kvartal 2025 var på 98,1%.

Resultat for 2. kvartal 2025

Totale inntekter var NOK 175,0 million (NOK 152,9 million).

Totale driftskostnader var på NOK 83,7 million (NOK 74,5 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 91,3 million (NOK 78,4

million).

Avskrivninger var NOK 50,1 million (NOK 35,9 million).

Reversering av nedskrivninger var NOK 0 million (NOK 154,0 million).

Netto finansposter var NOK - 35,1 million (NOK - 196,0 million), hvorav verdijustering lån var NOK - 22,3 million (NOK - 193,3 million).

Resultat før skatt var NOK 8,7 million (NOK 4,0 million).

Resultat for 1. halvår 2025

Totale inntekter var NOK 347,5 million (NOK 279,0 million).

Totale driftskostnader var på NOK 174,7 million (NOK 155,8 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 172,8 million (NOK 123,2 million).

Avskrivninger var NOK 95,0 million (NOK 70,3 million).

Reversering av nedskrivninger var NOK 32,0 million (NOK 154,0 million).

Netto finansposter var NOK - 88,3 million (NOK - 202,1 million), hvorav verdijustering lån var NOK - 60,2 million (NOK - 199,5 million).

Resultat før skatt ble NOK 27,5 million (NOK 4,2 million).

Balanse og likviditet pr. 30.06.25

Sum omløpsmidler var NOK 316,1 million pr. 30.06.25, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 155,1 million (herav NOK 3,4 million bundne skattetrekksmidler). Pr. 30.06.24 var sum omløpsmidler NOK 301,0, million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 166,0 million (herav NOK 8,7 million bundne skattetrekksmidler og rente og avdragsbetalinger).

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 30.06.25 NOK 108,6 million (NOK 139,8 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK - 56,8 million (NOK - 10,7 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK - 44,5 million (NOK - 62,7 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 1 180,9 million pr. 30.06.25.

Total langsiktig gjeld i balansen var pr. 30.06.25 NOK 538,9 million som inkluderer lån ytet fra søsterselskapet Havila Finans AS på NOK 499,6 million.

Virkelig verdi av restgjelden er beregnet til NOK 155 million. Virkelig verdi av konverteringsretten av ikke rentebærende gjeld er beregnet til NOK 184 million. Resterende likviditetslån fra Havila Holding utgjør NOK 54 million og virkelig verdi av konverteringsretten er beregnet til NOK 137 million. Sammen med påløpt rente utgjør dette kortsiktig del av langsiktig gjeld i balansen på NOK 530 million.

Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 30.06.25 NOK 637,3 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 602,1 million. All nominell rentebærende gjeld er i norske kroner.

Flåte

Havila Shipping ASA driver idag 14 fartøy,

10 PSV

- Fire eiet eksternt

- En eiet 50% og ikke konsolidert

3 Subsea

- En eiet eksternt

- En utleid på bareboat kontrakt

1 RRV (Innleid)

Årsverk

Havila Shipping ASA sysselsatte i 2. kvartal 2025 398 seilende på selskapets fartøy og fartøy på management, i tillegg til 12 årsverk i administrasjonen.

Kontakter

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

