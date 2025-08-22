BTS Group AB (publ) delårsrapport januari-juni 2025

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 22 augusti 2025

Ny ledning i BTS Nordamerika – stark organisk tillväxt för BTS Europa och BTS Övriga marknader

1 april – 30 juni 2025

Nettoomsättning uppgick till 721 (730) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter uppgick till 7%, varav 2% organisk.

EBITA minskade med 23% till 84 (110) MSEK.

EBITA-marginalen var 11,7 (15,1)%.

Resultat efter skatt minskade med 35% till 39 (60) MSEK.

Resultat per aktie minskade med 35% till 2,03 (3,11) SEK.

1 januari – 30 juni 2025

Nettoomsättning uppgick till 1 368 (1 348) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter uppgick till 5%, varav 2% organisk.

EBITA minskade med 15% till 143 (169) MSEK.

EBITA-marginalen var 10,5 (12,5)%.

Resultat efter skatt uppgick till 65 (114) MSEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 2024 minskade resultatet med 24% till 65 (85) MSEK. 1)

Resultat per aktie uppgick till 3,35 (5,86) SEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 2024 minskade resultat per aktie med 24% till 3,35 (4,39) SEK.

”BTS Nordamerika implementerar ny lönsamhets- och tillväxtstrategi under nytt ledarskap – BTS Europa och BTS Övriga marknader återvände till stark organisk tillväxt i kvartalet.”

Jessica Skon, VD för BTS Group AB

Utsikter 2025

Som kommunicerats i ett separat pressmeddelande den 4 augusti bedömer vi att resultatet (EBITA) för 2025 kommer att bli sämre än 2024.

FINANSIELL SAMMANFATTNING

MSEK Apr–jun 2025 Apr–jun 2024 Jan–jun 2025 Jan–jun 2024 Jul–jun 2024/2025 Jan–dec 2024 Nettoomsättning 721 730 1 368 1 348 2 821 2 802 Valutajusterad tillväxt 7% 3% 5% 5% 5% 5% EBITA 84 110 143 169 339 365 EBITA-marginal 11,70% 15,10% 10,50% 12,50% 12,00% 13,00% EBIT 65 95 106 138 266 298 EBIT-marginal 9,00% 13,00% 7,70% 10,20% 9,40% 10,60% Resultat efter skatt 39 60 65 114 338 387 Resultat efter skatt, exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 1) 39 60 65 85 171 191 Kassaflöde från den löpande verksamheten –40 –10 –97 17 272 386 Resultat per aktie, SEK 2) 2,03 3,11 3,35 5,86 17,42 19,93 Resultat per aktie, exkl återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 1) 2) 2,03 3,11 3,35 4,39 8,8 9,84 Nettoskuld (+) / nettokassa (–) 123 –76 123 –76 123 –282 Antal medarbetare vid periodens slut 1 1723) 1 099 1 1723) 1 099 1 1723) 1 172

1) Under första kvartalet 2024 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till det tidigare förvärvet av RLI som påverkar finansnettot positivt med 29 MSEK för det första halvåret. För att öka jämförbarheten presenteras resultaten före och efter skatt för 2024 i denna bokslutskommuniké, inclusive och exklusive denna återföring.

2) Före och efter utspädning.

3) 103 medarbetare har tillkommit genom förvärv sedan slutet av andra kvartalet föregående år.

