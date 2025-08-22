AB „Grigeo Group“ 2025 metų 6 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos

AB „Grigeo Group“ įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo Group“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“, UAB „Grigeo Paper Packaging“, UAB „Grigeo Tissue“, UAB „Grigeo Hygiene“, Grigeo Tissue sp. z o.o bei Energia Cieplna Niedomice sp. z o.o, per 2025 m. 6 mėnesius pasiekė 116,7 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 12,4 mln. eurų daugiau nei per 2024 m. atitinkamą laikotarpį.
Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 9,7 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 2,3 mln. eurų mažiau nei per tą patį 2024 m. laikotarpį.
Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2024 m. 6 mėnesiais sumažėjo 0,9 mln. eurų ir siekė 15,8 mln. eurų.
„Pirmojo šių metų pusmečio rezultatai rodo stabilumą – džiugina nuosekliai augantys pardavimai, kurie rodo mūsų grupės verslų potencialą. Nors sulėtėjusi ekonomika, svyruojančios žaliavų kainos ir kintanti konkurencinė aplinka lėmė šiek tiek mažesnį pelną, esame augimo kelyje. Stipriname savo pozicijas Baltijos šalių, Skandinavijos ir Vakarų Europos rinkose, pradedame įgyvendinti daugiau nei 106 mln. eurų siekiančias investicijas higieninio popieriaus segmente. Nuolat augantis šios produkcijos poreikis leidžia mums užtikrintai investuoti ir planuoti dar geresnius rezultatus ateityje“, – teigia Grupės vadovas T. Jozonis.
Šioje lentelėje pateikiame visų šiame pranešime minimų 6 mėnesių rezultatų suvestinę:
|Rodiklis, mln. eurų
|2025 m.
|2024 m.
|Pokytis
|Pardavimo apyvarta
|116,7
|104,3
|12%
|EBITDA*
|15,8
|16,7
|(5%)
|Pelnas prieš mokesčius (EBT)
|9,7
|11,9
|(19%)
*Apskaičiavimas pateiktas pridedamų ataskaitų 17 pastaboje
Detalesnė šių pokyčių informacija pateikiama AB „Grigeo Group“ 2024 m. 6 mėnesių tarpiniame vadovybės pranešime ir neaudituotose tarpinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose (žr. priedus).
Tomas Jozonis
Grupės vadovas
+370 5 243 58 01
Priedas