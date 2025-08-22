Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 38 266 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 14 augustus 2025 Euronext Brussels 7 365 37,71 37,90 37,50 277 734 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 15 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 37,71 37,85 37,60 301 680 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 18 augustus 2025 Euronext Brussels 6 901 37,48 37,55 37,30 258 649 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 19 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 38,09 38,60 37,60 304 720 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 20 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 38,93 39,10 38,75 311 440 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 38 266 38,00 39,10 37,05 1 454 223

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 576 aandelen heeft aangekocht in de periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 14 augustus 2025 1 258 37,72 38,05 37,30 47 452 15 augustus 2025 500 37,60 37,60 37,60 18 800 18 augustus 2025 585 37,44 37,50 37,30 21 902 19 augustus 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 20 augustus 2025 233 38,77 38,80 38,60 9 033 Totaal 2 576 97 188





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 14 augustus 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 15 augustus 2025 200 37,80 37,80 37,80 7 560 18 augustus 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 19 augustus 2025 2 400 38,35 38,80 37,80 92 040 20 augustus 2025 200 39,00 39,00 39,00 7 800 Totaal 2 800 107 400

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 33 355 aandelen.

Op 20 augustus 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 449 477 eigen aandelen aan, of 4,65% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage