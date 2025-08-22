Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 38 266 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
14 augustus 2025Euronext Brussels7 36537,7137,9037,50277 734
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
15 augustus 2025Euronext Brussels8 00037,7137,8537,60301 680
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
18 augustus 2025Euronext Brussels6 90137,4837,5537,30258 649
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
19 augustus 2025Euronext Brussels8 00038,0938,6037,60304 720
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
20 augustus 2025Euronext Brussels8 00038,9339,1038,75311 440
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 38 26638,0039,1037,051 454 223

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 576 aandelen heeft aangekocht in de periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 14 augustus 2025 tot 20 augustus 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
14 augustus 20251 25837,7238,0537,3047 452
15 augustus 202550037,6037,6037,6018 800
18 augustus 202558537,4437,5037,3021 902
19 augustus 202500,000,000,000
20 augustus 202523338,7738,8038,609 033
Totaal2 576   97 188


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
14 augustus 202500,000,000,000
15 augustus 202520037,8037,8037,807 560
18 augustus 202500,000,000,000
19 augustus 20252 40038,3538,8037,8092 040
20 augustus 202520039,0039,0039,007 800
Totaal2 800   107 400

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 33 355 aandelen.

Op 20 augustus 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 449 477 eigen aandelen aan, of 4,65% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage


Attachments

p250822N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Recommended Reading