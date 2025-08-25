PRANEŠIMAS DĖL PAPILDYTOS UAB „ORKELA“ FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. BIRŽELIO 30 D.

Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę
UAB „Orkela“ (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota VĮ „Registrų centras“ 2015 m. rugsėjo 24 d.
Buveinės adresas: Jogailos g. 4 , Vilnius. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.
Pagrindinė Bendrovės veikla – nekilnojamo turto vystymas ir statyba. Bendrovei priklauso žemės sklypas ir pastatų kompleksas, esantys Vasario 16-osios g. 1, Vilnius. Bendrovė vysto licėjaus ir viešbučio kompleksą šalia Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir vienuolyno.
Svarbiausi 2025 m. antro ketvirčio įvykiai
- 2025 m. balandžio mėn. buvo registruotas komplekso istorinės dalies 100% baigtumas.
- 2025 m. balandžio mėn. veiklą komplekse pradėjo vykdyti VšĮ Šiuolaikinės mokyklos centras.
- 2025 m. birželio mėn. veiklą patalpose pradėjo vykdyti Reitan Convenience Lietuva ir TNS Kantar.
Per pirmus du 2025 m. ketvirčius Bendrovė patyrė 617,3 tūkst. Eur su projekto vystymu susijusių sąnaudų, 1,9 mln. Eur finansavimo kaštų, bei sugeneravo 163,0 tūkst. Eur pajamų.
Bendrovės turtas 2025 m. birželio 30 d. sudarė 70 169 tūkst. Eur (2024 m. gruodžio 31 d. 50 695 tūkst. Eur.)
Paskolos ir bendros projekto sąmatos santykis (Loan to cost ratio) 2025 m. birželio 30 d. sudarė 49,46%.
Papildymas
Prie 2025 m. I pusmečio finansinių ataskaitų, paskelbtų anksčiau, papildomai pateikiama pusmečio vadovybės ataskaita ir atsakingų asmenų pareiškimai. Šis papildymas nekeičia finansinių ataskaitų turinio.
Daugiau informacijos:
UAB „Orkela“ direktorė
Anastasija Pocienė
Anastasija.Pociene@lordslb.lt
+370 671 16 232
Priedai