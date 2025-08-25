Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Paris, le 25 août 2025

Comme annoncé le jeudi 31 juillet 2025, Société Générale a débuté le lundi 4 août 2025 un programme de rachat d’actions ordinaires Société Générale en vue de les annuler pour un montant d’un milliard d’euros.

Société Générale a reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision pour ces rachats qui sont exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par l’Assemblée générale du 22 mai 2024 et décrites dans le descriptif publié le 17 mai 2024, ainsi qu’en conformité avec le Règlement Abus de marché. Ils sont réalisés sur les plates-formes de négociation sur lesquelles les actions Société Générale ont été admises à la négociation ou sont négociées, dont le marché réglementé Euronext Paris.

Les achats réalisés au cours de la période du 18 au 22 août 2025 sont présentés dans le tableau ci-dessous. En date du 22 août 2025, Société Générale a réalisé 31,1 % de son programme de rachat d’actions, représentant 0,7 %* du capital social.

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires - Code ISIN FR0000130809

Période : Du 18 au 22 août 2025

* Pourcentage calculé en rapportant le nombre d’actions rachetées aux 785 180 327 actions composant actuellement le capital social.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-août-25 FR0000130809 338 000 57,9025 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-août-25 FR0000130809 155 000 57,8703 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-août-25 FR0000130809 30 000 57,9235 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-août-25 FR0000130809 30 000 57,9400 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-août-25 FR0000130809 142 668 58,3104 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-août-25 FR0000130809 69 383 58,2988 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-août-25 FR0000130809 15 157 58,3212 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-août-25 FR0000130809 19 766 58,2986 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-août-25 FR0000130809 274 000 57,7549 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-août-25 FR0000130809 200 000 57,7506 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-août-25 FR0000130809 35 000 57,8128 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-août-25 FR0000130809 45 000 57,7742 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-août-25 FR0000130809 135 586 57,6453 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-août-25 FR0000130809 131 707 57,6385 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-août-25 FR0000130809 21 320 57,6178 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-août-25 FR0000130809 21 466 57,6096 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 22-août-25 FR0000130809 175 369 57,7293 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 22-août-25 FR0000130809 85 000 57,7059 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 22-août-25 FR0000130809 25 000 57,7060 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 22-août-25 FR0000130809 20 000 57,7206 AQEU TOTAL 1 969 422 57,8412

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.



Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

