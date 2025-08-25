SalMar - Tilbakekjøpsprogram for aksjer er fullført

Det vises til børsmeldingen fra SalMar ASA ("SalMar" eller "Selskapet") den 21. august 2025 om oppstart av SalMars tilbakekjøpsprogram av inntil 100 000 egne aksjer for et totalt beløp på opptil NOK 65 millioner i perioden fra 21. august 2025 og senest til 30. september 2025, i henhold til avtale med DNB Carnegie, en del av DNB Bank ASA.

SalMar har nå fullført tilbakekjøpsprogrammet. Totalt 100 000 aksjer, som tilsvarer 0,07 % av aksjene i Selskapet, er kjøpt på Euronext Oslo Børs for et samlet vederlag på NOK 49 588 662. Gjennomsnittlig kjøpspris per aksje var NOK 495,8866. Etter dette eier SalMar totalt 214 554 egne aksjer, tilsvarende omtrent 0,16% av aksjene i SalMar.

Oversikt over transaksjoner 22. – 25. august 2025:

Dato Samlet daglig volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittskurs (NOK) Totalt transaksjonsvolum (NOK) 22.08.2025 60 000 494,1687 29 650 122 25.08.2025 40 000 498,4635 19 938 540 Akkumulert under tilbakekjøpsprogrammet 100 000 495,8866 49 588 662

Vedlegg:

En oversikt over alle transaksjoner gjort under tilbakekjøpsprogrammet som er gjennomført i løpet av ovennevnte periode er vedlagt denne børsmeldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Se børsmeldingen publisert 21. august 2025, som er tilgjengelig på www.newsweb.no, for mer informasjon om tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tlf: +47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjon er underlagt informasjonsplikt i henhold til markedsmisbruksforordningen og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg