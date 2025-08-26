Ühisettevõtte asutamine eluhoonete arendamiseks Tartus

25. augustil 2025 asutasid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv OÜ Merko Kodud ning OÜ Giga Investeeringud 50:50 ühisettevõtte Turu 18 Kodud OÜ.

Ühisettevõtte eesmärgiks on Tartu kesklinna Turu 18 kinnistule kolme elu- ja äripindadega hoone ning neid ümbritseva kaasaegse ja mitmekülgse linnaruumi rajamine.

Emajõe ääres paiknevale, atraktiivse asukohaga Turu 18 krundile on ette nähtud ligikaudu 16 800 ruutmeetri suurune maapealne ehitusmaht. Kolm planeeritavat hoonet on ühendatud ühise parkimiskorrusega.

OÜ Merko Kodud (merko.ee/kodud) on Eesti tuntuim ja usaldusväärseim elukondliku kinnisvara arendaja. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

OÜ Giga Investeeringud ( gigainvesteeringud.ee ) on äri- ja elukondliku kinnisvara üürimise ja arendamisega tegelev Eesti ettevõte.

Lisainfo: OÜ Merko Kodud juhatuse liige Indrek Tarto, tel +372 680 5105.

