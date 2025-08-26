Exterro révolutionne l’IA avec le lancement d’Exterro Intelligence pour l’examen juridique et les enquêtes

PORTLAND, Oregon, 26 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, leader de la gestion unifiée des risques liés aux données, a dévoilé aujourd’hui sa dernière innovation au sein de sa plateforme Exterro Intelligence, Exterro Assist for Data, une solution spécialement conçue pour fournir des résultats plus sécurisés, fiables, exploitables et précis. Bien que l’intelligence artificielle (IA) soit intégrée depuis plus de dix ans dans la plateforme de gestion des risques liés aux données d’Exterro, via des technologies telles que Smart Labeling, Contextual Insights ou la reconnaissance d’images et de vidéos, cette dernière avancée révolutionne le domaine en exploitant des agents IA spécialisés par secteur.

Cette méthodologie innovante constitue un système intelligent spécialement conçu pour permettre aux équipes juridiques, de confidentialité, de sécurité et de gouvernance d’agir avec pertinence et en tenant compte du contexte. Cette nouvelle génération d’Exterro Intelligence est disponible dès aujourd’hui et intégrée à la nouvelle fonctionnalité Exterro Assist for Data. Au fil du temps, l’approche agentique d’Exterro Intelligence sera étendue à l’ensemble de la plateforme de gestion des risques liés aux données d’Exterro, comprenant ses produits de conservation légale, d’investigation numérique et de réponse aux incidents, ainsi que ses solutions de confidentialité et de gouvernance des données.

« Avec le lancement de la nouvelle génération d’Exterro Intelligence, Exterro ne se contente pas de suivre l’innovation en matière d’IA, mais apporte de réelles solutions aux problèmes de ses clients. Il s’agit de l’une des applications d’IA agentique les plus sophistiquées que j’aie rencontrées pour gérer les risques liés aux données. L’approche agentique dans Exterro Assist for Data réduit les risques liés à la sécurité tout en offrant des résultats plus rapides, plus précis et auditables », a déclaré Ryan O’Leary, directeur de recherche, Privacy and Legal Technology, IDC.

L’IA agentique d’Exterro produit des résultats impressionnants

Exterro Intelligence est intégrée dans l’ensemble de ses solutions et apporte une valeur considérable à ses clients. Exterro porte cette valeur à un niveau supérieur grâce à l’approche agentique, en éliminant certaines des principales préoccupations que rencontrent les clients lorsqu’ils évaluent des solutions utilisant l’IA pour le processus de révision des données. L’approche transformative d’Exterro pour déployer Exterro Intelligence via Exterro Assist for Data permet notamment de générer :

Économies significatives Avec Exterro Intelligence, les clients bénéficient d’un nombre illimité de questions-réponses, ainsi que de leur première affaire avec classification thématique incluse (jusqu’à 250 Go). Cela permet aux clients d’économiser des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par rapport aux fournisseurs qui facturent à la pièce ou répercutent des frais de tiers.

Rapidité et efficacité inégalées L’intelligence exploitable est obtenue plus rapidement que par les méthodes manuelles de révision des données. Exterro Intelligence peut traiter et classer 40 000 documents par heure, surpassant largement les applications traditionnelles. Exterro Assist for Data peut prétraiter 100 000 documents par heure pour les requêtes. Les agents experts Exterro spécialisés par domaine peuvent accomplir en quelques secondes des tâches qui prendraient plusieurs heures, multipliant par 400 la vitesse des flux de travail.

Sécurité et contrôle sans précédent En intégrant l’humain au processus, Exterro permet à ses clients de garder le contrôle de leurs données et de leurs requêtes. Les données ne sont ni transférées, ni stockées, ni traitées par des fournisseurs de modèles de langage tiers. Les certifications GDPR, SOC II, FedRAMP et HIPAA garantissent que la plateforme respecte les normes de conformité les plus strictes.

Transparence et confiance absolues Tous les résultats sont accompagnés de sources claires et d’explications transparentes. Chaque information est traçable, explicable et immédiatement exploitable.



« Notre mission est de bouleverser le statu quo en matière de protection des organisations contre les risques numériques », a souligné Bobby Balachandran, fondateur et PDG d’Exterro. « Alors que le reste de l’industrie se concentre sur l’utilisation de modèles tiers comme OpenAI en tant que simple interface pour leur intelligence artificielle, ou parle du concept d’IA agentique, nous proposons des solutions concrètes qui réduisent les risques, diminuent les coûts et augmentent la rapidité, la sécurité et le contrôle. En maîtrisant et en contrôlant chaque couche de notre infrastructure technologique, nous garantissons une plus grande stabilité, des résultats cohérents et une structure de coûts transparente, assurant que l’IA avancée reste accessible sans frais cachés ni tarification imprévisible. L’avenir de l’IA est agentique, et Exterro ouvre la voie. »

Exterro Intelligence dévoilé dans Exterro Assist for Data Review

Dans son influent rapport sur l’IA 2025 , Mary Meeker identifie les interfaces agentiques, les copilotes d’entreprise et les systèmes souverains comme définissant la prochaine vague de l’IA en entreprise. Exterro Intelligence concrétise cette vision en fournissant des résultats ultrarapides et auditables, répondant aux exigences rigoureuses des opérations juridiques et de conformité. Avec Exterro Intelligence, l’équipe de développement d’Exterro, composée de plus de 500 ingénieurs, a repensé la manière dont les équipes peuvent obtenir rapidement des résultats vérifiables, répondant aux exigences juridiques et de conformité strictes liées à des enjeux de données majeurs.

Exterro Intelligence déploie une véritable intelligence artificielle agentique, permettant aux professionnels d’utiliser des agents experts autonomes spécialisés par domaine pour gérer et exécuter les flux de travail juridiques, de confidentialité et de sécurité avec rapidité, précision et traçabilité. Cela garantit que les données examinées restent dans un environnement sécurisé unique tout au long de leur cycle de vie. Contrairement aux outils d’IA concurrents qui utilisent OpenAI, Exterro Assist for Data supprime la nécessité de transférer les données entre des outils déconnectés ou de dépendre uniquement de modèles de langage tiers. Ce système permet de réduire les risques d’exposition des données et les écarts de conformité, en offrant aux équipes juridiques et de confidentialité le contrôle et la responsabilité indispensables pour agir sereinement dans des environnements réglementés à enjeux critiques.

Disponibilité

Exterro Intelligence est disponible dès aujourd’hui sur l’ensemble de sa plateforme de gestion des risques liés aux données. Pour en savoir plus ou demander une démonstration d’Exterro Assist for Data, optimisé par Exterro Intelligence, rendez-vous sur www.exterro.com/exterro-intelligence .

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive d’investigation informatique (e-discovery), de confidentialité des données, de cybersécurité, de gouvernance des données et de criminalistique numérique. Contrairement à tout autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Les solutions basées sur l’IA d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les organisations peuvent acquérir la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exterro.com .