Statkraft selger utviklingsaktivitetene i Nederland

(Amsterdam/Oslo) – Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har avtalt å selge sol-, vind- og batteriaktivitetene i Nederland til Greenchoice. Det nederlandske fornybarselskapet overtar prosjektutviklingsteamet og en portefølje av solkraftverk i drift på til sammen 120 MW.

– Jeg er glad for at vi har solgt våre sol-, vind- og batterilagringsprosjekter i Nederland til et selskap som vil bruke denne virksomheten som plattform for videre vekst. Det er også viktig for meg at våre kompetente og dedikerte medarbeidere får nye muligheter hos nye arbeidsgivere, sier konserndirektør for Europa, Barbara Flesche.

I Nederland er det signert en aksjekjøpsavtale med fornybarselskapet Greenchoice om overtagelse av 120 MW solkraftverk i drift, samt en portefølje av sol-, vind- og batteriprosjekter. I tillegg overtar selskapet staben av høyt kvalifiserte medarbeidere. Transaksjonen ventes gjennomført i løpet høsten 2025.

– Greenchoice deler vårt engasjement for fornybar energi og bærekraft, og vi er trygge på at denne transaksjonen vil bidra til det grønne skiftet i Europa, sier Flesche.

Statkraft vil videreføre markedsaktivitetene i Nederland, samtidig som selskapet vil trappe ned hydrogenaktivitetene i landet.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre ytterligere detaljer om transaksjonene.





For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:



Pressesjef International, Marte Kopstad, tel: +47 995 22 026, e-mail: mlk@statkraft.com



eller www.statkraft.no



Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har rundt 7000 ansatte i mer enn 20 land.



