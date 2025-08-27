Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 52 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
27. august 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 20. – 26. august 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|2.178.500
|624.232.666
|20. august 2025
|30.000
|256,05
|7.681.500
|21. august 2025
|30.000
|245,22
|7.356.600
|22. august 2025
|30.000
|247,93
|7.437.900
|25. august 2025
|30.000
|246,90
|7.407.000
|26. august 2025
|32.000
|242,69
|7.766.080
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|2.330.500
|661.881.746
ROCKWOOL A/S ejer herefter 2.777.356 B-aktier svarende til 1,31 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 20. – 26. august 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
