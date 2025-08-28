Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 août au 26 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 25 août au 26 août 2025

Saint-Cloud, le 28 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 25 août 2025 au 26 août 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/08/2025 FR0012435121 17 500 25,1511 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/08/2025 FR0012435121 20 430 24,8829 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/08/2025 FR0012435121 55 967 23,4424 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/08/2025 FR0012435121 24 500 23,3788 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/08/2025 FR0012435121 5 000 23,1154 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/08/2025 FR0012435121 6 308 23,1740 AQE Total 129 705 23,8622

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

