Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 août au 26 août 2025

 | Source: Elis Elis

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 25 août au 26 août 2025

Saint-Cloud, le 28 août 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 25 août 2025 au 26 août 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/08/2025FR001243512117 50025,1511XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/08/2025FR001243512120 43024,8829DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/08/2025FR001243512155 96723,4424XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/08/2025FR001243512124 50023,3788DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/08/2025FR00124351215 00023,1154TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/08/2025FR00124351216 30823,1740AQE
 Total129 70523,8622 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Attachments

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 25 août au 26 août 2025

Recommended Reading