Bitget Launchpool menyenaraikan Bitlayer (BTR) dengan Ganjaran Token bernilai lebih daripada 2.7 Juta

VICTORIA, Seychelles, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 terkemuka, telah mengumumkan penyenaraian Bitlayer (BTR) dalam Zon Inovasi, menjadikannya tersedia untuk dagangan spot. Deposit bagi pasangan BTR/USDT akan dibuka pada 27 Ogos 2025, jam 04:00 (UTC), manakala dagangan spot akan bermula pada 27 Ogos 2025, jam 11:00 (UTC), dan pengeluaran boleh dibuat mulai 28 Ogos 2025, jam 12:00 (UTC). Selain tersedia untuk dagangan spot, Bitget juga akan melancarkan kempen ganjaran Launchpool eksklusif.

Kempen Launchpool akan menawarkan ganjaran keseluruhan sebanyak 2,756,000 BTR. Pengguna yang layak boleh menyertai dengan mengunci BGB atau BTR sepanjang tempoh acara, iaitu dari 27 Ogos 2025, 11:00 hingga 30 Ogos 2025, 11:00 (UTC). Dalam kolam penguncian BGB, pengguna boleh mengunci antara 5 hingga 50,000 BGB, dengan had maksimum ditentukan mengikut tier VIP masing-masing, untuk berpeluang memperoleh sebahagian daripada 2,466,000 BTR. Dalam kolam BTR pula, pengguna boleh mengunci antara 20 hingga 20,000 BTR untuk menerima sebahagian daripada 290,000 BTR.

Bitlayer menerajui pelaksanaan BitVM yang pertama. Dengan menggabungkan keselamatan yang tiada tandingannya dan enjin kontrak pintar berkelajuan tinggi, Bitlayer membuka potensi penuh DeFi berasaskan Bitcoin.

Dibina berasaskan seni bina keselamatan asli Bitcoin, Bitlayer sedang membangunkan BitVM Bridge yang meminimumkan kebergantungan amanah, aset hasil pulangan YBTC dan Bitcoin Rollup berkapasiti tinggi — sekali gus membawa kegunaan sebenar, kelajuan dan kebolehgabungan kepada Bitcoin serta mewujudkan infrastruktur DeFi yang lengkap untuk ekosistem Bitcoin.

Bitget terus memperluaskan tawarannya dengan mengukuhkan kedudukannya sebagai platform perdagangan mata wang kripto yang terkemuka. Bursa tersebut telah membina reputasi sebagai penyedia penyelesaian inovatif yang memperkasakan pengguna untuk menerokai kripto dalam ekosistem CeDeFi yang selamat. Dengan pelbagai pilihan yang merangkumi lebih 800 pasangan mata wang kripto serta komitmen untuk meluaskan tawaran kepada lebih 900 pasangan dagangan, Bitget menghubungkan pengguna kepada pelbagai ekosistem, termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, Base dan TON. Penambahan Bitlayer ke dalam portfolio Bitget menandakan satu langkah strategik dalam memperluaskan ekosistemnya melalui penerimaan inovasi DeFi asli Bitcoin, sekali gus membuka potensi kontrak pintar yang selamat, rollup berkapasiti tinggi dan aset berpendapatan yang memperkasa kelajuan, kegunaan serta kebolehgubahan rangkaian Bitcoin.

