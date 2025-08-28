GURU Organic Energy présentera ses résultats pour le troisième trimestre de 2025

MONTRÉAL, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, présentera ses résultats financiers pour le troisième trimestre se terminant le 31 juillet 2025, le jeudi 11 septembre 2025, avant l'ouverture des marchés.

La direction tiendra une téléconférence le jour même à 10h00 (heure de l'Est) pour discuter de ses résultats financiers. La téléconférence comprendra une période de questions et réponses ouverte exclusivement aux analystes financiers qui sont invités à participer en utilisant le numéro d'appel fourni ci-dessous. Les autres parties intéressées sont invitées à participer à la téléconférence en mode écoute uniquement et sont encouragées à le faire par le biais d'une webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site web de GURU.

Détails de la téléconférence et de la webdiffusion :

Jeudi 11 septembre 2025 à 10h00 (heure de l'Est)

Par webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/t4k9ny8v

Par téléphone : 1-833-630-1956 (sans frais) ou le 1-412-317-1837 (international)

Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site web de GURU jusqu'au 30 septembre 2025.

À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes biologiques de GURU, visitez www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com

strat.eko

Francois Kalos

francois.kalos@guruenergy.com

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 12 juillet, 2025, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.