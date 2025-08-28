Vema Hydrogen constitue un Conseil Scientifique de classe mondiale pour commercialiser une énergie décentralisée à l’échelle du gigawatt

QUÉBEC, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vema Hydrogen , développeur d’une technologie de production d’hydrogène renouvelable disruptive – Engineered Mineral Hydrogen™ – a annoncé aujourd’hui la constitution d’un Conseil Scientifique réunissant les plus grands chercheurs mondiaux en hydrogène géologique, géochimie et production catalytique d’hydrogène. Ce conseil accompagnera Vema Hydrogen dans ses efforts visant à produire de l’hydrogène bas-carbone à grande échelle.

Cette annonce intervient à un moment charnière pour l’entreprise, qui prépare le forage de ses premiers puits pilotes en Amérique du Nord d’ici la fin de l’année. La technologie propriétaire de Vema offre une voie compétitive pour produire massivement de l’Engineered Mineral Hydrogen (EMH) à partir de minéraux encore inexploités. Grâce à son faible coût de production et à sa capacité à répondre à des besoins énergétiques décentralisés à l’échelle du gigawatt, l’EMH propose une solution bas-carbone aux défis fondamentaux qui ont historiquement freiné la commercialisation des carburants propres et décarbonés.

Le Conseil Scientifique de Vema se compose initialement des membres suivants:

Dr. Alexis Templeton, Ph.D., University of Colorado, Boulder

Le Dr. Alexis Templeton a obtenu son doctorat en géochimie à l’Université Stanford, où elle a étudié le parcours des métaux lourds dans l’environnement, après avoir travaillé pour le Département américain de l’Énergie sur la bioremédiation des hydrocarbures pétroliers. Au cours de sa carrière, Alexis s’est concentrée sur le fonctionnement de la biosphère souterraine dans des systèmes soumis à des interactions eau/roche. Ses recherches actuelles portent principalement sur l’augmentation de la production d’hydrogène géologique comme source d’énergie propre dans des systèmes naturels et catalysés.

Dr. Isabelle Moretti, Ph.D., Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), France

Le Dr. Isabelle Moretti, docteur en sciences de la Terre de l’Université Paris XI (Orsay), est une spécialiste reconnue en géologie structurale et une experte internationale de l’hydrogène naturel. Elle a précédemment conseillé l’Institut Français du Pétrole (IFP) et ENGIE, où elle a exercé les fonctions de directrice scientifique (CSO). Aujourd’hui, le Dr. Moretti dirige une équipe dédiée à l’exploration de l’hydrogène naturel à l’UPPA. Elle siège également au conseil d’administration d’EartH2, qui promeut l’exploration, la production et le stockage souterrain de l’hydrogène naturel en Europe.

Dr. Brice Lecampion, Ph.D., École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse

Le Professeur Brice Lecampion est directeur du Geo-Energy Lab – Chaire Gaznat à l’EPFL en Suisse. Ses recherches portent sur l’interaction entre la croissance de discontinuités localisées (sous forme de fractures, failles et bandes de cisaillement) et l’écoulement des fluides dans les géomatériaux, avec des applications dans les domaines de l’environnement, de la géothermie, du génie civil, de la sismologie et de la tectonophysique. Brice a auparavant travaillé chez Schlumberger Ltd., où il s’est concentré sur l’intégrité du stockage géologique de CO2 et les technologies de stimulation de puits. Le Dr. Lecampion a obtenu son doctorat en mécanique à l’École Polytechnique (France) en 2002, puis a travaillé comme chercheur dans un groupe spécialisé sur la fracturation hydraulique en Australie.

Pr. Esteban Gazel, Ph.D., Professeur Charles N. Mellowes en Ingénierie, Sciences de la Terre et de l’Atmosphère, Cornell University

Le Professeur Esteban Gazel occupe la chaire Charles N. Mellowes en ingénierie à l’Université Cornell, où il dirige un programme de recherche géochimique sur les processus mantelliques, les matériaux planétaires, les éruptions volcaniques et des stratégies innovantes pour exploiter durablement les éléments critiques et développer de nouvelles sources d’énergie. Il a précédemment mené des recherches sur les équilibres des fluides volcaniques et l’origine de la croûte continentale en tant que chercheur postdoctoral au Lamont-Doherty Earth Observatory de l’Université Columbia. Il a ensuite rejoint Virginia Tech en tant qu’assistant professeur et y est resté jusqu’à devenir professeur associé.

“Alors que la demande en énergie propre décentralisée explose en amerique du nord, nous sommes honorés de pouvoir compter sur une équipe d’experts de classe mondiale pour soutenir notre approche novatrice en vue de produire massivement de l’hydrogène propre,” a déclaré Pierre Levin, PDG de Vema Hydrogen. “Nous avançons rapidement vers la commercialisation de notre Engineered Mineral Hydrogen, et le potential de developpement est sans limite.”

À propos de Vema Hydrogen

Vema Hydrogen est un producteur d’hydrogène bas-carbone destiné aux besoins énergétiques et aux industries lourdes. Développée par des experts en geochimie et en hydrogène géologique, l’entreprise propose une approche novatrice pour une production industrielle d’hydrogène propre et bon marché : Engineered Mineral Hydrogen. En réduisant les risques liés à la production d’hydrogène grâce à un ciblage précis des sites et un procédé de fabrication proprietaire, Vema fait de l’hydrogène une voie crédible pour la production d’énergie propre à grande échelle. Plus d’informations: https://www.vema.earth/