ビットゲット (Bitget) のCOO、ヴガール・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) がエコノミック・タイムズ・ワールド・リーダーズ・フォーラム (Economic Times World Leaders Forum) でWeb3の未来について語る

セイシェル、ビクトリア発, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界有数の仮想通貨取引所でありWeb3企業でもある ビットゲット は、エコノミック・タイムズ・ワールド・リーダーズ・フォーラムに登壇し、ビットゲットの最高執行責任者 (COO) であるヴガール・ウシ・ザデが、世界の金融形成における仮想通貨の役割の進化について知見を共有した。

イベントにおいて唯一Web3に焦点を当てた「誇大宣伝を超えた暗号資産：未来を築くのか、それとも資金を燃やすのか (原題：Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash)」と題されたパネルディスカッションにおいて、同氏は、コインウェブ (Coinweb) のCEOであるトビー・ギルバート (Toby Gilbert)、ポリゴン (Polygon) の共同創業者であるサンディープ・ナイルワル (Sandeep Nailwal) とともに、業界がついにその約束を果たしつつあるのかどうかについて率直な議論を行った。 このパネルは2日間にわたって開催されたエコノミック・タイムズのイベントの一部を構成し、新興テクノロジーが現実の経済アジェンダにどのような影響を与えているのかを探るために、政策立案者、スタートアップ創業者、テクノロジービジョナリーを一堂に集めた。

「ナレンドラ・モディ首相 (Prime Minister Shri Narendra Modi) や第68代米国国務長官ジョン・ケリー (68th U.S. Secretary of State, John Kerry) のようなリーダーと同じイベントで登壇することになるとは、夢にも思いませんでした」とヴガール・ウシ・ザデは述べた。 「これが示しているのは、暗号資産とWeb3がもはや周縁的な存在ではなくなり、金融の未来にとって不可欠な論点となっているということです。特に、世界の歩調をリードしている発展途上国や新興市場においてその重要性は際立っています」

ビットゲットCOOのヴガール・ウシ・ザデ、エコノミック・タイムズ・ワールド・リーダーズにて発言

トビー・ギルバートは、「規制の霧が晴れ始めるにつれ、インフラと資本がついに融合し、次の10億人のユーザーを獲得できる可能性が見えてきています」と指摘した。 サンディープ・ナイルワルは、「私たちは高速道路を建設しました。 今重要なのは、その上であらゆる開発者、起業家、ユーザーが価値を創出できるためのツールを確実に提供することです」と付け加えた。

「誇大宣伝を超えた暗号資産：未来を築くのか、それとも資金を燃やすのか」パネル

フォーラムの開催地として、南アジアが最も成長の速い経済圏であると同時にデジタル採用の主要拠点となっていることは、今年のフォーラムを、地政学的関連性を踏まえて議論を展開するうえで理想的な場とした。 議論はデジタルIDから国境を越えた決済にまで及び、単なる流行語を超えて、Web3が根本から再構築し得るシステムそのものを検討するものとなった。

新興テクノロジーの採用が進むなか、南アジア地域の各国は大きな前進を遂げている。 国際的な取引所を誘致してWeb3のエコシステムを強化したり、規制枠組みの整備を進めたりするなど、世界中の業界リーダーたちがこの進化し続けるテクノロジー分野の重要性を認識している。

