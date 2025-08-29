Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 在《经济时报》世界领袖论坛上就 Web3 的未来发展发表讲话

维多利亚，塞舌尔, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所及 Web3 公司 Bitget 出席了《经济时报》世界领袖论坛。期间，该公司首席运营官 Vugar Usi Zade 围绕加密货币在塑造全球金融格局中日益重要的作用发表了见解。

在本次活动唯一以 Web3 为主题的小组讨论会“加密货币绝非噱头：是开创未来，还是烧钱游戏”(Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash) 中，Vugar 与 Coinweb 首席执行官 Toby Gilbert 及 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 共同围绕加密货币行业是否真正兑现其承诺进行了开诚布公的讨论。 作为本次《经济时报》活动的一部分，这场为期两天的小组讨论会汇聚了政策制定者、初创企业创始人及卓有远见的科技专家，他们共同探讨了新兴技术当前如何影响着现实世界的经济议程。

“我从未想过，自己竟有机会与 Shri Narendra Modi 总理以及第 68 任美国国务卿 John Kerry 这样的领导人同台发言。”Vugar 坦言道， “这表明，加密货币和 Web3 已不再是边缘话题，而是金融未来的重要讨论焦点，尤其是在引领全球步伐的发展中经济体和新兴市场中。”

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 在世界领袖论坛上发表讲话

Toby Gilbert 指出：“随着监管不确定性逐渐消退，我们终于看到基础设施与资本开始汇聚，这有望为未来十亿新用户的增长铺平道路。” Sandeep Nailwal 补充道：“我们已经铺设好了通往未来的高速公路。 当务之急在于确保每位开发者、创始人和用户都能掌握在此基础上创造价值的工具。”

“加密货币绝非噱头：是开创未来，还是烧钱游戏”小组讨论会

作为本次论坛的东道主，南亚地区既是全球增长最快的经济体，也是数字化应用的重要枢纽，因此，今年的论坛成为将相关讨论与地缘政治背景紧密结合的理想平台。 从数字身份到跨境支付，讨论不再停留在表面概念，而是深入剖析了 Web3 有望从根本上重塑的关键系统。

随着新兴技术的日益普及，南亚各国正稳步取得进展。 无论是通过引入国际交易所推动 Web3 生态发展，还是完善监管框架以加速技术进步，全球行业领袖均充分认识到这一快速发展的技术领域的重要性。

