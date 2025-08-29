Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 在《經濟時報》世界領袖論壇上暢談 Web3 的未來發展

維多利亞，塞席爾, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 登上《經濟時報》世界領袖論壇舞台，公司營運總監 Vugar Usi Zade 就加密貨幣在塑造全球金融體系中不斷演變的角色，分享深刻見解。

在活動中唯一以 Web3 為焦點而名為「加密超越炒作：建構未來還是燒錢」(Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash) 的專題討論中，Vugar 與 Coinweb 行政總裁 Toby Gilbert 和 Polygon 共同創辦人 Sandeep Nailwal 一起真誠討論加密貨幣界是否最終能夠實踐承諾。 此專題討論是兩天《經濟時報》活動的環節之一，匯聚政策制定者、初創公司創辦人與科技願景家，共同探討新興科技如何影響現實世界的經濟議程。

Vugar 指出：「我從來未敢想像能與印度總理 Shri Narendra Modi 和美國第 68 任國務卿 John Kerry 等領導人同台發言。 這顯示加密貨幣及 Web3 再也不是小眾議題，而是成為塑造金融未來的重要話題，在那些引領全球發展步伐的發展中經濟體及新興市場中尤其如此。」

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 在世界領袖論壇上發言。

Toby Gilbert 指出：「隨著監管迷霧開始散去，我們終於看到基礎設施與資本匯聚，這將能為下一代十億用戶開啟新局。」 Sandeep Nailwal 補充道：「我們已鋪設高速公路。 現階段的重點在於確保每位開發者、創辦人及使用者都能擁有相應工具，以在此基礎上提升價值。

「加密超越炒作：建構未來還是燒錢」專題討論

作為論壇主辦地，南亞既是增長最快的經濟體，也是數碼應用的一大樞紐，這雙重角色令今年論壇成為結合地緣政治現實展開對話的理想場合。 從數碼身分以至跨境支付，討論超越流行術語，轉向深入剖析 Web3 可從根本重塑的體系。

隨著新興技術應用日益廣泛，南亞各國持續取得重大進展。 不論是招攬國際交易所推動 Web3 發展，抑或完善監管框架推動進程，全球產業領導者都意識到這個不斷演化的科技領域有多重要。

