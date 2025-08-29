DIGITALIST GROUP – KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025 (Tilintarkastamaton)

YHTEENVETO

Huhtikuu – kesäkuu 2025 (vuoden 2024 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 4,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa), kasvua 14,0 %.

EBITDA -0,2 milj. euro (-0,7 milj. euroa), -5,3 % liikevaihdosta (-18,2 %).

EBIT -0,4 milj. euroa (-0,7 milj. euroa), -8,3 % liikevaihdosta (-18,1 %).

Katsauskauden tulos -1,0 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), -21,8 % liikevaihdosta (-37,6 %).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa).*





Katsauskausi tammikuu - kesäkuu 2025 (vuoden 2024 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 9,0 milj. euroa (7,9 milj. euroa), kasvua 14,8 %.

EBITDA -0,4 milj. euroa (-1,1 milj.euroa), -4,2 % liikevaihdosta, (-14,4 %).

EBIT -0,6 milj. euroa (-1,3 milj.euroa), -7,1% liikevaihdosta (-17,0 %).

Katsauskauden tulos -2,0 milj. euroa (-2,6 milj.euroa), -22,4 % liikevaihdosta (-32,4 %).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 (-0,00) euroa.*

Liiketoiminnan rahavirta -1,3 milj.euroa (-1,3 milj. euroa).

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 123 (127), vähennystä 3,1 %.





*Tiedot on esitetty 30.6.2025 tilanteen mukaisina, ennen osakkeiden yhdistämistä 15.8.2025.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2025 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan verrattuna vuoteen 2024.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2025 ensimmäinen puolivuotiskausi osoittaa parannusta verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet oikeaan suuntaan, mutta parannuksen vauhti on hitaampi kuin ennakoimme, ja kannattavuuteen on vielä jonkin verran matkaa.

Olemme pystyneet kasvamaan haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Tämä on ollut mahdollista pitkäaikaisten asiakassuhteiden ylläpitämisen sekä uusien toimeksiantojen voittamisen ansiosta. Ruotsi säilyy vahvimpana markkinanamme ja Suomessa saavutimme kasvua, vaikka lisääntynyt hintatietoisuus on kiristänyt katteita koko toimialalla.

Toiminnan tehokkuus ja kustannuskuri ovat jatkossakin keskeisiä painopisteitä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla saavutimme noin 0,3 miljoonan euron säästöt liiketoiminnan kuluissa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tulokset alkavat jo näkyä, mutta kannattavuuden saavuttaminen edellyttää edelleen määrätietoista fokusta.

Katsauskauden aikana edistimme työtämme myös soveltavan tekoälyn parissa. Digitalist Private AI Hub on nyt lanseerattu brändinimellä Stacken.ai ja olemme aloittaneet ensimmäiset tekoälytransformaatioon liittyvät toimeksiannot, esimerkiksi Ruotsin Utbildningsradionin ja Linköpingin kunnan kanssa. Nämä ovat varhaisia mutta tärkeitä askeleita rakentaessamme palvelualuetta, jonka uskomme kasvavan nopeasti merkitykseltään asiakkaillemme.

Olen kiitollinen kaikille työntekijöillemme heidän omistautumisestaan ja sitkeydestään sekä asiakkaillemme siitä luottamuksesta, jota he meihin edelleen osoittavat. Tiellä eteenpäin on haasteita, mutta vakaalla edistymisellä ja selkeällä fokuksella rakennamme perustaa vahvemmalle, kannattavammalle ja kestävämmälle Digitalist Groupille.

/ Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa), mikä on 14,0 % enemmän kuin edellisvuonna.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 9,0 milj. euroa (7,9 milj. euroa), mikä on 14,8% enemmän kuin edellisvuonna Suomen ja Ruotsin liiketoiminnan kasvun seurauksena. Ruotsin kruunun vahvistuminen vaikutti liikevaihdon kasvuun noin +2 prosenttiyksikköä. Haastavien vuosien jälkeen myös Suomen liiketoiminnan liikevaihto on lähtenyt kasvuun ja kehitys on ollut molemmissa maissa samansuuntaista vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Epävarma taloustilanne vaikuttaa kuitenkin edelleen asiakkaiden päätöksiin ja hidastaa uusien projektien käynnistämistä.

Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 69 % (70 %).

TULOS

Toisella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (-0,7 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -0,4 milj. euroa (-0,7 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -1,0 milj. euroa (-1,5 milj. euroa). Myynnin kasvu ja 0,2 milj. euron säästöt liiketoiminnan muissa kuluissa verrattuna viime vuoden toiseen neljännekseen paransivat käyttökatetta. Toisen vuosineljänneksen tulos oli -1,0 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), tulos per osake* oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).

Katsauskaudella EBITDA oli -0,4 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), EBIT -0,6 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -2,0 milj. euroa (-2,5 milj. euroa). Myynnin kasvu ja 0,3 milj. euron säästöt muissa liiketoiminnan kuluissa paransivat käyttökatetta. Toisaalta henkilöstökulut lisääntyivät 0,2 milj. euroa ja alihankintakulut ja ostot lisääntyivät 0,4 milj. euroa vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rahoituserät nettona olivat -1,4 milj. euroa (-1,2 milj. euroa). Tase-eristä kirjatut realisoitumattomat valuuttakurssitappiot vaikuttivat negatiivisesti rahoituseriin. Katsauskauden tulos oli -2,0 milj. euroa (-2,6 milj. euroa), tulos per osake* oli -0,00 euroa (-0,00 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake* oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).

*Tiedot on esitetty 30.6.2025 tilanteen mukaisina, ennen osakkeiden yhdistämistä 15.8.2025.

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -39,4 milj. euroa (-35,6 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli pääomalainat huomioiden -11,9 milj. euroa (-16,5 milj. euroa). Lisätietoa pääomalainoista löytyy katsauksen kohdassa: Tase ja rahoitus. Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -24,1 (-89,7) prosenttia.

INVESTOINNIT

Merkittäviä investointeja ei ollut (0,0 milj. euroa).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumman oli 10,2 milj. euroa (10,3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -392,2 % (-345,1 %).

Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 0,1 milj. euroa (0,3 milj.).

Konsernin taseessa korolliset velat olivat yhteensä 42,8 milj. euroa (36,6 milj. euroa) katsauskauden lopussa. Rahalaitoslainat sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit olivat 11,2 milj. euroa (11,4 milj. euroa). IFRS 16 leasingvelkoja oli 0,8 milj. euroa (0,7 milj. euroa).

Lähipiirilainoja oli yhteensä 30,8 milj. euroa (24,5 milj. euroa). Vaihtovelkakirjalainojen yhteismäärä 30.6.2025 oli 0,0 milj. euroa (3,9 milj. euroa) ja pääomalainojen 27,5 milj. euroa (19,1 milj. euroa) ja muiden lähipiirilainojen 3,3 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Muutokset johtuvat vaihtovelkakirjalainojen ja korkojen muuntamisesta osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi sekä Turretilta erissä nostetusta lainasta. Lisätietoa järjestelyistä löytyy katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,3 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Rahavirran kehitykseen vaikutti myönteisesti kannattavuuden paraneminen, mutta sitä heikensi käyttöpääoman muutos. Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Lisäksi osa ruotsalaisista myyntisaatavista rahoitetaan factoring -rahoituksella.

Konsernin rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli 0,4 milj. euroa (0,7 milj. euroa), josta suurin osa koostuu nostetuista lähipiirilainoista. Rahavarojen muutos yhteensä katsauskaudella oli -0,9 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).

LIIKEARVOT



Konsernin taseessa oli 30.6.2025 liikearvoa 5,4 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti tilanteessa 30.6.2025. Tarvetta arvonalennuksen kirjaamiseen ei todettu.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 123 (125) ja kauden lopussa 123 (127). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 47 henkeä (55) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 76 (72) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA*

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,07 (0,02) euroa, alin 0,01 (0,01) euroa ja päätöskurssi 30.6.2025 oli 0,03 (0,01) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 0,02 (0,01) euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 84 188 413 (50 197 674) kappaletta, mikä vastaa 12,1 (7,2) prosenttia osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2025 oli 22 051 088 (5 270 072) euroa.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 693 430 455 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 693 430 455. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja katsauskauden lopussa yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 7 664 943, 1,1 % kaikista osakkeista.

Optio-ohjelmat 2021

Yhtiön optio-ohjelmaan 2021 kuuluvat optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60 000 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60 000 000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelmaan kuuluvista optioista on jaettu 2021A1 ja 2021A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 38 450 000 kappaletta. Sarjan 2021A1 merkintäaika päättyi 31.12.2024. Jaetuista optioista 29 900 000 kappaletta ovat rauenneet, joten optio-ohjelman 2021A2 ehtojen perusteella on mahdollista merkitä enintään 8 550 000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen kulu on noin 0,8 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,0 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2025. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://investor.digitalistgroup.com

*Tiedot on esitetty 30.6.2025 tilanteen mukaisina, ennen osakkeiden yhdistämistä 15.8.2025.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 30.6.2025 oli 6 535 (5 616). Yksityishenkilöt omistivat 12,4 (11,4) prosenttia ja yhteisöt 87,6 (88,6) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 12,4 (12,7) prosenttia osakkeista.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Digitalist Open Tech AB myi sisäisesti 85 % omistamansa tytäryhtiön Digitalist Open Tech Oy:n 28.1.2025 Digitalist Group Oyj:lle, joka on Digitalist Groupin emoyhtiö.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Digitalist Group Oyj järjesteli rahoitustaan 30.6.2025

Digitalist Group Oyj sopi Turret Oy Ab:n kanssa 800 000 euron suuruisesta lainasta Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2025 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2026.

Suunnatut vaihdettavat pääomalainat Turret Oy Ab:le ja Holdix Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n taseaseman vahvistamiseksi 30.6.2025

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 Turret Oy Ab:lle

Turret on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.6.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevien vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3 ja 2022/1 korkokuluja maksetuksi, yhteensä 2 617 363,41 euroa.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 Holdix Oy Ab:lle

Holdix on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.6.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevien vaihtovelkakirjalainojen 2021/2 ja 2021/4 korkokuluja maksetuksi, yhteensä 1 038 352,60 euroa.

Pörssitiedotteet järjestelyistä ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com

MUITA TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Yhtiökokous 29.4.2025

Yhtiö piti 29.4.2025 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalistgroup.com .

Yhtiökokous päätti, että vuoden 2024 tilinpäätöksen osoittama tappio 5.520.249,94 euroa kirjataan yhtiön voitto-/tappiotilille eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Peter Erikssonin, Johan Almquistin ja Magnus Wetterin. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen 29.4.2025 pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Esa Matikaisen sekä varapuheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin. Hallitus päätti jatkaa tarkastusvaliokuntaa, jonka puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Magnus Wetter.

Hallitus arvioi puolivuosikatsauksen julkaisupäivänä tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden Hallinnointikoodin 2025 suositusten mukaisesti seuraavasti. Esa Matikainen ja Magnus Wetter ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Peter Eriksson on riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 346.715.227 osaketta, mikä vastaa 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallituksella on oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 69.343.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Päättäminen mahdollisista toimenpiteistä Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi

Yhtiökokoukselle esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024 osoittaa Yhtiön oman pääoman olevan alle puolet Yhtiön osakepääomasta, mikäli pääomalainoja ei huomioitaisi asiaa arvioitaessa.

Todettiin, että yhtiössä on suoritettu 30.12.2024 tiedottama vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/2, 2021/3 ja 2021/4 pääomien ja korkojen muuttaminen kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi.

Todettiin, että edellä mainituilla toimilla on tuettu ja tuetaan Yhtiön tasetta ja vakavaraisuutta.

Päätettiin hyväksyä Yhtiön hallituksen esitys, ettei välittömästi toteuteta muita toimenpiteitä Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi, mutta yhtiö arvioi aktiivisesti muita mahdollisuuksia ja keinoja Yhtiön taloudellisen aseman tukemiseksi.

Pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Digitalist Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Digitalist Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 13.8.2025 Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä sekä siihen liittyvästä maksuttomasta suunnatusta osakeannista ja osakkeiden lunastamisesta siten, että osakkeiden yhdistämisen jälkeen jokaista 250 Yhtiön osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1.386.000 osaketta, mikä vastaa noin 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Hallituksella on oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka ja valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 270.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka ja valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 antaman vastaavan valtuutuksen.

Digitalist Group Oyj:n osakkeiden yhdistäminen

Digitalist Group Oyj toteutti 15.8.2025 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Yhtiön osakkeiden yhdistämisen eli osakkeiden lukumäärän vähentämisen sekä siihen liittyvän maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Yhtiön uusi osakemäärä on 2.773.721 kappaletta. Myös vaihtovelkakirjalainat ja Optio-ohjelma 2021 muutettiin osakkeiden yhdistämistä vastaavasti.

Pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalistgroup.com .

Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.

Yhtiö on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään pidemmällä aikavälillä siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan.

Vaihtovelkakirjalainoja ja niiden korkoja muunnettiin kahdessa erässä osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi vuonna 2024, mikä vahvisti yhtiön tasetta. Taseen vahvistamista jatkettiin 30.6.2025 muuntamalla korkoja edelleen pääomalainaksi osakeyhtiölain 12 luvun mukaisesti. Lisätietoa löytyy katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa. Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset toimitukset. Kiinteähintaisiin asiakastoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein. Asiakaskysynnän varovaisuus ja kilpailutilanne on osin johtanut hinnan merkityksen korostumiseen, millä on katteita heikentävää vaikutusta sekä alalla yleisesti että Digitalist Groupin kannalta.

Konsernin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Vaikka konsernin toimialalla toisinaan vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka on huomattavasti lieventynyt, henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä on edelleen olemassa. Merkittävämpi riski liittyy kuitenkin säästöohjelmien mahdollisiin vaikutuksiin henkilöstön sitoutumiseen ja pysyvyyteen. Ei ole olemassa takeita yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää merkittävästi nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Kustannusinflaatio on hellittänyt parin vuoden takaiseen verrattuna, mutta saattaa edelleen aiheuttaa palkankorotuspaineita, jolloin kustannusten seurannan tärkeys korostuu entisestään. Rahoituskustannuksiin korkojen muutoksilla ei ole suurta välitöntä vaikutusta, koska pääosa Yhtiön veloista on kiinteäkorkoista. Yhtiön rahalaitoslainojen 1 prosentin korkotason nousu vaikuttaisi korkokustannuksiin nostavasti vuositasolla n. 0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihdosta suuri osa laskutetaan muuna kuin euroina, pääosin Ruotsin kruunuissa. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä voidaan hallita eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2025 ja 2024 konsernilla ei ole ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja alhaiset kasvuennusteet yhtiön avainmarkkinoilla vaikuttivat konsernin liiketoimintaan katsauskaudella, mutta tulevaa vaikutusta jatkossa on vaikea arvioida. Geopoliittinen epävarmuus saattaa vaikuttaa joidenkin konsernin asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta välillisesti myös konsernin liiketoimintaan. Konsernilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja eri toimialoille. Näitä toimialoja ovat muun muassa teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-9/2025 julkaistaan 31.10.2025.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

- Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

- Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

PUOLIVUOSIKATSAUSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-30.06.2025

*Tiedot on esitetty 30.6.2025 tilanteen mukaisina, ennen osakkeiden yhdistämistä 15.8.2025.

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.4.-30.6.25 1.4.-30.6.24 Muutos % 1.1.-30.6.25 1.1.-30.6.24 Muutos % Liikevaihto 4 585 4 022 14% 9 045 7 880 15% Liiketoiminnan muut tuotot 1 9 -94% 1 89 -99% Liiketoiminnan kulut -4 964 -4 759 -4% -9 689 -9 307 -4% LIIKETULOS -378 -728 48% -643 -1 338 52% Rahoitustuotot ja -kulut -633 -783 19% -1 382 -1 173 -18% Tulos ennen veroja -1 012 -1 511 33% -2 025 -2 511 19% Tuloverot 10 -1 947% -4 -45 90% TILIKAUDEN TULOS -1 001 -1 512 34% -2 029 -2 556 21% Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -993 -1 411 30% -2 021 -2 392 16% Määräysvallattomille omistajille -9 -101 91% -8 -164 95% Osakekohtainen tulos:* Laimentamaton, euroa* -0,00 -0,00 0% -0,00 -0,00 0% Laimennettu, euroa* -0,00 -0,00 0% -0,00 -0,00 0%

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.4.-30.6.25 1.4.-30.6.24 Muutos % 1.1.-30.6.25 1.1.-30.6.24 Muutos % Tilikauden tulos -1 001 -1 512 34% -2 029 -2 556 21% Muuntoeron muutos -213 9 -2384% 221 -486 146% TILIKAUDEN LAAJA TULOS -1 215 -1 503 19% -1 808 -3 042 41% Emoyhtiön omistajat -1 185 -1 399 15% -1 867 -2 866 35% Määräysvallattomat omistajat -30 -103 71% 59 -175 134%

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT 2025-06-30 2024-06-30 2024-12-31 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 269 367 314 Liikearvo 5 415 5 298 5 245 Aineelliset hyödykkeet 859 783 569 Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus 806 738 529 Koneet ja kalusto 40 32 28 Muut aineelliset hyödykkeet 13 14 13 Sijoitukset 2 2 6 Pitkäaikaiset lainasaamiset 105 130 88 PITKÄAIKAISET VARAT 6 650 6 580 6 222 LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 133 3 157 2 612 Tuloverosaaminen 327 274 321 Rahavarat 54 308 944 LYHYTAIKAISET VARAT 3 513 3 739 3 877 VARAT 10 164 10 319 10 099 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajat Osakepääoma 585 585 585 Ylikurssirahasto 219 219 219 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 73 917 73 917 73 917 Kertyneet voittovarat -111 897 -107 182 -107 369 Tilikauden tulos -2 021 -2 392 -4 707 Määräysvallattomien omistajien osuudet -252 -188 -311 Emoyhtiön omistajat -39 197 -35 427 -37 355 OMA PÄÄOMA -39 449 -35 615 -37 667 PITKÄAIKAISET VELAT 31 732 24 826 25 438 LYHYTAIKAISET VELAT 17 881 21 109 22 328 OMA PÄÄOMA JA VELAT 10 164 10 319 10 099

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

A: Osakepääoma

B: Ylikurssirahasto

C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

D: Muuntoero

E: Kertyneet voittovarat

F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus

H: Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2024 585 219 73 917 -1 192 -106 192 -32 665 -53 -32 718 Tilikauden tulos -2 392 -2 392 -164 -2 556 Muuntoeron muutos -474 -474 -11 -486 Tilikauden laaja tulos yhteensä -474 -2 392 -2 866 -175 -3 042 Liiketoimet omistajien kanssa Osakeperusteinen palkitseminen 27 27 27 Oman pääoman ehtoinen laina -14 -14 -14 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Rakennemuutokset 92 92 40 132 Oma pääoma 30.6.2024 585 219 73 917 -1 667 -108 480 -35 427 -188 -35 615





A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2024 585 219 73 917 -1 192 -106 193 -32 664 -53 -32 717 Laaja tulos Tilikauden tulos -4 707 -4 707 -310 -5 017 Muut laajan tuloksen erät -51 -51 -17 -68 Tilikauden laaja tulos yhteensä -51 -4 707 -4 759 -327 -5 085 Liiketoimet omistajien kanssa Osakeperusteinen palkitseminen 54 54 54 Oman pääoman ehtoinen laina -14 -14 -14 Tytäryhtiön myynti 14 14 14 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Rakennemuutokset 14 14 69 83 Oma pääoma 31.12.2024 585 219 73 917 -1 244 -110 832 -37 355 -311 -37 667





A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2025 585 219 73 917 -1 244 -110 832 -37 355 -311 -37 667 Laaja tulos Tilikauden tulos -2 021 -2 021 -8 -2 029 Muut laajan tuloksen erät 154 154 68 221 Tilikauden laaja tulos yhteensä 154 -2 021 -1 867 59 -1 808 Liiketoimet omistajien kanssa Osakeperusteinen palkitseminen 23 23 23 Tytäryhtiön myynti 1 1 1 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Rakennemuutokset 0 0 0 0 Oma pääoma 30.6.2025 585 219 73 917 -1 090 -112 828 -39 197 -252 -39 449

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

1.1.-30.6.2025 1.1.-30.6.2024 1.1.-31.12.2024 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos ennen veroja -2 042 -2 511 -4 930 Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa 23 26 -236 Poistot, arvonalentumiset 265 204 470 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -57 -210 -85 Rahoitustuotot ja –kulut 1 439 1 402 3 058 Muut oikaisut -25 2 5 Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -397 -1 088 -1 719 Käyttöpääoman muutos -460 354 1 290 Saadut korot 10 37 47 Maksetut korot -404 -488 -884 Maksetut verot -71 -93 -133 Liiketoiminnan nettorahavirta -1 322 -1 278 -1 398 Investointien rahavirta Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -21 -9 -15 Lainasaamisten takaisinmaksut 6 Saadut korot investoinneista Maksetut verot Investointien nettorahavirta -15 -9 -15 Nettorahavirta ennen rahoitusta -1 336 -1 287 -1 414 Rahoituksen rahavirta Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa 0 26 20 Pitkäaikaisten lainojen nostot 475 750 2 025 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 213 0 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset 169 -24 -129 Maksetut korot ja maksut 0 0 0 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -216 -245 -429 Rahoituksen nettorahavirta 428 719 1 486 Rahavarojen muutos -908 -567 72 Rahavarat kauden alussa 944 893 893 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 18 -18 -22 Rahavarat kauden lopussa 54 308 944

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä. 1.1.2025 voimaan tulleilla IFRS-standardeihin tehdyillä uudistuksilla ei ole merkittävää vaikutusta esitettyihin lukuihin.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat raportointihetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Puolivuosikatsastus on tilintarkastamaton.

Toiminnan jatkuvuus

Konsernin tuloskehitys on jatkunut tappiollisena ja rahoitustilanne on ollut ajoittain haastava. Tiedote on kuitenkin laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 14,8 % edellisvuoteen verrattuna haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Myös Suomen liiketoiminnan liikevaihto on kääntynyt kasvuun vaikeiden vuosien jälkeen.

Kustannussäästöohjelmat ovat parantaneet konsernin kannattavuutta.

30.6.2025 sovittiin lisärahoituksesta ja Yhtiön tasetta vahvistettiin.





Puolivuosikatsauksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden.

Liikearvon arvonalentumistestaus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.06.2025. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle. Liikearvon testauksissa ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta.

Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 2,1 milj. eurolla. Testattava määrä katsauskauden lopun taseessa on 5,7 milj. euroa.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Osavuosikatsauksen 30.6.2025 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2025-2029. Ennusteperiodin 2025–2029 aikana odotetaan keskimäärin 15,5 prosentin kasvua, jota tukevat konsernin toimialojen markkinakasvu sekä digitalisaation yhä laajempi vaikutus liike-elämässä. Lisäksi tekoälyn (AI) nopea kehitys ja sen integrointi palvelutarjontaan vauhdittavat kasvua tarjoamalla tehokkaampia ja innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaille. Tehdyt tehostamistoimenpiteet ja strategiset rekrytoinnit luovat vahvan perustan tulevalle kehitykselle. Käyttökateprosentin (EBITDA %) ennustetaan nousevan 8 prosenttiin vuonna 2027 ja 12 prosenttiin ennustejakson lopussa.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11,4%:n korkokantaa (11,4%). Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 2,35%:a (2,35%). Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson keskimääräistä käyttökatetta.

Laskelmissa käytettyjen yksittäisten oletusten negatiivinen muutos voisi johtaa liikearvon alaskirjaustarpeeseen. Herkkyysanalyysin mukaan, liikevaihdon keskimääräisen kasvun jääminen alle 14 %:n ennustejakson ajan johtaisi siihen, että käyttöarvo alittaisi testattavan määrän, mikäli kiinteä kulurakenne ei muuttuisi. Jos EBITDA % jäisi alle 6 % ennustejakson ajan käyttöarvo alittaisi testattavan määrään. Mikäli WACC korkona olisi käytetty 15 %:a 11,4 %:n sijaan käyttöarvo alittaisi testattavan määrään.







TUNNUSLUKUJA

1.1.-30.6.2025 1.1.-30.6.2024 1.1.-31.12.2024 Tulos/osake, EUR laimennettu -0,00 -0,00 -0,01 Tulos/osake, EUR -0,00 -0,00 -0,01 Omapääoma/osake, EUR -0,06 -0,05 -0,05 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu -0,00 -0,00 -0,00 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,00 -0,00 -0,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % -24,1 -89,7 -161,9 Oman pääoman tuotto, % neg. neg. neg. Liikevoitto/liikevaihto, % -7,1 -17,0 -12,3 Gearing koko omasta pääomasta, % -108,4 -101,92 -99,0 Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % -392,2 -345,1 -379,1 Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -378 -1134 -1 513

RAHOITUSVELAT

2024-06-30 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahalaitoslainat 3 028 3 141 2 500 640 0 Lainalimiitit 8 331 8 331 8 331 0 0 Vaihtovelkakirjalainat 3 861 4 726 0 4 726 0 Pääomalainat lähipiiriltä 19 146 24 098 0 24 098 0 Muut velat lähipiiriltä 1 500 1 728 0 1 728 0 Vuokrasopimusvelat IFRS 16 741 748 356 392 0 Ostovelat 1 030 1 030 1 030 0 0





2025-06-30 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahalaitoslainat 2 892 3 130 585 2 544 0 Lainalimiitit 8 317 8 317 8 317 0 0 Vaihtovelkakirjalainat - - - - - Pääomalainat lähipiiriltä 27 524 29 534 0 29 534 0 Muut velat lähipiiriltä 3 250 3 729 2 284 1 445 0 Vuokrasopimusvelat IFRS 16 828 841 390 451 0 Ostovelat 1 147 1 147 1 147 0 0

Lainalimiitit ovat toistaiseksi voimassa olevia.

MUITA TIETOJA

1.1.-30.6.2025 1.1.-30.6.2024 1.1.-31.12.2024 HENKILÖSTÖ, keskimäärin 123 125 124 Henkilöstö kauden lopussa 123 127 123 VASTUUT, 1000 EUR Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet Yrityskiinnitykset 13 300 13 300 13 300 Korolliset velat yhteensä Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 2 454 631 459 Muut pitkäaikaiset velat 29 215 24 893 24 902 Lyhytaikaiset korolliset velat 11 142 11 083 12 879 Yhteensä 42 811 36 606 38 240

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /

(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

