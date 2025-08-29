Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
21 augustus 2025Euronext Brussels8 00038,8438,9538,75310 720
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
22 augustus 2025Euronext Brussels8 00039,2039,3538,95313 600
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
25 augustus 2025Euronext Brussels8 00039,2539,3539,20314 000
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
26 augustus 2025Euronext Brussels8 00038,8739,0038,65310 960
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
27 augustus 2025Euronext Brussels8 00038,9239,0038,65311 360
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 40 00039,0239,3537,051 560 640

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 991 aandelen heeft aangekocht in de periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 401 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
21 augustus 2025138,7538,7538,7539
22 augustus 202520038,9038,9038,907 780
25 augustus 202571039,1839,2039,1027 818
26 augustus 20251 00038,8239,0038,7038 820
27 augustus 20251 08038,6938,7038,6041 785
Totaal2 991   116 242


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
21 augustus 20251 20138,8738,9038,7546 683
22 augustus 20251 00039,1739,2539,0039 170
25 augustus 202520039,4039,4039,407 880
26 augustus 202500,000,000,000
27 augustus 202500,000,000,000
Totaal2 401   93 733

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 33 945 aandelen.

Op 27 augustus 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 490 067 eigen aandelen aan, of 4,72% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

