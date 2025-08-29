Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 21 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 38,84 38,95 38,75 310 720 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 22 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 39,20 39,35 38,95 313 600 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 25 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 39,25 39,35 39,20 314 000 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 26 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 38,87 39,00 38,65 310 960 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 27 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 38,92 39,00 38,65 311 360 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 40 000 39,02 39,35 37,05 1 560 640

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 991 aandelen heeft aangekocht in de periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 401 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 21 augustus 2025 tot 27 augustus 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 21 augustus 2025 1 38,75 38,75 38,75 39 22 augustus 2025 200 38,90 38,90 38,90 7 780 25 augustus 2025 710 39,18 39,20 39,10 27 818 26 augustus 2025 1 000 38,82 39,00 38,70 38 820 27 augustus 2025 1 080 38,69 38,70 38,60 41 785 Totaal 2 991 116 242





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 21 augustus 2025 1 201 38,87 38,90 38,75 46 683 22 augustus 2025 1 000 39,17 39,25 39,00 39 170 25 augustus 2025 200 39,40 39,40 39,40 7 880 26 augustus 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 27 augustus 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 2 401 93 733

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 33 945 aandelen.

Op 27 augustus 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 490 067 eigen aandelen aan, of 4,72% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage