DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung / Personalie
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Aufsichtsratsvorsitzende, Markus Hofmann, legt sein Amt als Aufsichtsratsmitglied zum 15.09.2025 nieder und Rücknahme des Einberufungsverlangens nach § 122 Abs. 1 AktG durch AEPF III 15 S.à r.l.
29. Aug 2025 / 10:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Der Aufsichtsratsvorsitzende, Markus Hofmann, legt sein Amt als Aufsichtsratsmitglied zum 15. September 2025 nieder und Rücknahme des Einberufungsverlangens nach § 122 Abs. 1 AktG durch AEPF III 15 S.à r.l.
Langen, 29. August 2025 – Der Aufsichtsratsvorsitzende der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG („Gesellschaft“), Markus Hofmann, hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft zum 15 September 2025 niederlegt. In diesem Zusammenhang hat die AEPF III 15 S.à r.l. gegenüber der Gesellschaft ihr Einberufungsverlangen gemäß § 122 Abs. 1 AktG vom 6. August 2025 vollständig zurückgenommen.
Die Vakanz im Aufsichtsrat soll zeitnah durch gerichtliche Bestellung nachbesetzt werden.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
Ende der Insiderinformation
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com
|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
|Robert-Bosch-Straße 11
|63225 Langen
|Germany
|Telefon
|+496103372490
|Fax
|+49 6103 3724911
|info@demire.ag
|Internet
|https://www.demire.ag
|LEI
|391200FHEFGXUKL2BO93
|Börsen
|
― DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF;
|Indices
|CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex)
Anhang
- DEMIRE_Aufschubentscheidung_Niederlegung MH und Rücknahme Einberufungsverlangen_final_signed_Aug_2025