DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung / Personalie

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Aufsichtsratsvorsitzende, Markus Hofmann, legt sein Amt als Aufsichtsratsmitglied zum 15.09.2025 nieder und Rücknahme des Einberufungsverlangens nach § 122 Abs. 1 AktG durch AEPF III 15 S.à r.l.

29. Aug 2025 / 10:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Markus Hofmann, legt sein Amt als Aufsichtsratsmitglied zum 15. September 2025 nieder und Rücknahme des Einberufungsverlangens nach § 122 Abs. 1 AktG durch AEPF III 15 S.à r.l.

Langen, 29. August 2025 – Der Aufsichtsratsvorsitzende der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG („Gesellschaft“), Markus Hofmann, hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft zum 15 September 2025 niederlegt. In diesem Zusammenhang hat die AEPF III 15 S.à r.l. gegenüber der Gesellschaft ihr Einberufungsverlangen gemäß § 122 Abs. 1 AktG vom 6. August 2025 vollständig zurückgenommen.

Die Vakanz im Aufsichtsrat soll zeitnah durch gerichtliche Bestellung nachbesetzt werden.





Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

Ende der Insiderinformation

Sprache Deutsch Unternehmen DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 63225 Langen Germany Telefon +496103372490 Fax +49 6103 3724911 E-Mail info@demire.ag Internet https://www.demire.ag LEI 391200FHEFGXUKL2BO93 Börsen ― DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF;

Indices CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex)

Anhang