DEMIRE: Markus Hofmann legt Aufsichtsratsmandat nieder

Langen, den 29. August 2025. Markus Hofmann scheidet zum Ablauf des 15. September 2025 aus dem Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) aus und legt sein Amt als Vorsitzender nieder. Der 56-jährige Immobilienspezialist gehörte dem Gremium seit Anfang 2023 an und übernahm im selben Jahr den Vorsitz.

„Nach einer intensiven und herausfordernden Zeit, in der wir wichtige Weichen für die Stabilisierung und Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft gestellt haben, ist für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab weiterzugeben“, erklärt Markus Hofmann. „Ich danke allen Wegbegleitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche der DEMIRE weiterhin viel Erfolg.“

Der Vorstand und Aufsichtsrat der DEMIRE AG erklärt: „Wir danken Markus Hofmann für sein großes Engagement, seinen klaren Kurs und die Impulse, die er in den vergangenen Jahren gesetzt hat. Für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg wünschen wir ihm alles Gute.“

