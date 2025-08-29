Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 31 07 2025

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 JUILLET 2025

Article L. 233-8-II du Code de Commerce

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social 236 664 445 Nombre de droits de vote théoriques 270 029 535 Nombre de droits de vote exerçables 267 011 992

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL

AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 JULY 2025

Total number of shares 236,664,445 Theoretical number of voting rights 270,029,535 Number of exercisable voting rights 267,011,992

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury

Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations

Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

