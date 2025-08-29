Pranešimas apie AB „Grigeo Group“ vadovaujančias pareigas einančių asmenų sandorius

Grigeo Group AB (toliau – Bendrovė) praneša, kad gavo pranešimus apie sandorius, sudarytus Bendrovėje vadovaujančias pareigas einančių asmenų (žr. priedus).
Pagal prieduose pateiktą informaciją, minėti asmenys įsigijo Bendrovės akcijų. Tai užbaigia 2025 m. balandžio 28 d. vykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo įgyvendinimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo ir naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
Pagal šį sprendimą, Bendrovės akcijos buvo neatlygintinai suteiktos Bendrovės ir jos dukterinių įmonių darbuotojams, išleidžiant naujas akcijas. Naujos akcijos buvo visiškai apmokėtos iš Bendrovės suformuoto rezervo akcijoms suteikti.
Tomas Jozonis
AB „Grigeo Group“ grupės vadovas
+370 5 243 5801
Priedai
- Pranesimas apie vadovų sandorius_Grigeo Group_R. Krutikovas_signed (1)
- Pranesimas apie vadovų sandorius_Grigeo Group_V. Mačiukas_signed (1)
- Pranesimas apie vadovų sandorius_Grigeo Group_V. Kažukauskas_signed (1)
- Pranesimas apie vadovų sandorius_Grigeo Group_S. Martinkevičius_signed (1)
- Pranesimas apie vadovų sandorius_Grigeo Group_I. Kasparaitytė Tratsinnikava_signed (1)