DRC Pass, le système d'identité numérique de Trident, mis à l’honneur comme modèle de collaboration internationale à l’Africa Singapore Business Forum

SINGAPOUR, 29 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd. (« Trident » ou la « Société », NASDAQ : TDTH), un facilitateur majeur de la transformation numérique dans les services d’optimisation technologique et d’activation Web 3.0 basé à Singapour, a été mis en lumière lors de l'Africa Singapore Business Forum 2025, par la ministre singapourienne du Développement durable et de l'Environnement, Grace Fu, qui a salué le système d'identité numérique révolutionnaire DRC Pass développé par l'entreprise comme un excellent exemple de collaboration réussie entre Singapour et l'Afrique.

Dans son discours d'ouverture, la ministre Fu a spécifiquement reconnu le partenariat entre Trident et la République Démocratique du Congo pour la mise en œuvre d’un système d'identification numérique à l'échelle nationale qui contribuera à renforcer l'inclusion financière et améliorer la prestation des services publics pour plus de 110 millions de citoyens congolais.

« Afin d’accélérer la transformation numérique, l'entreprise technologique Trident, basée à Singapour, collabore avec la République Démocratique du Congo pour mettre en œuvre un système d'identification numérique à l'échelle nationale connu sous le nom de DRC Pass », a déclaré le ministre Fu. « Cette plateforme renforcera l'inclusion financière et améliorera la prestation des services publics pour plus de 110 millions de citoyens de la RDC. Ce projet illustre parfaitement le rôle vital que les entreprises singapouriennes peuvent jouer, en collaboration avec des partenaires africains, pour réduire la fracture numérique en Afrique et promouvoir l'inclusion financière. »

Cette reconnaissance intervient deux mois après la signature en juin 2025, de l'accord définitif de partenariat public-privé entre Trident et le gouvernement de la RDC, officialisant le lancement du système national d'identification numérique de la République et établissant Trident en tant que fournisseur exclusif de services d’identification électronique du client (e-KYC).

Le système DRC Pass représente le projet d'identité numérique Web 3.0 le plus ambitieux d'Afrique, centré sur quatre applications principales : l'enregistrement biométrique-blockchain de la carte SIM pour éliminer la fraude, un accès transparent unifié (single-sign-on) aux portails gouvernementaux et commerciaux, l'activation des paiements numériques en un clic pour un accès instantané au crédit, et la création d’un identifiant numérique centralisé pour les citoyens, qui complètera les pièces d’identités physiques.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec le gouvernement de la RDC et nous apprécions la reconnaissance du ministre Fu », a déclaré Soon Huat Lim, fondateur, président du conseil et chef de la direction de Trident. « Tout en poursuivant le déploiement du programme à l'échelle nationale, nous sommes convaincus que ce projet vital entre Singapour et l'Afrique ouvrira la voie à une coopération plus poussée entre les différentes nations. »

Le système s'appuie sur la plateforme d'identité basée sur la blockchain Tridentity développée par Trident. Cette technologie permet aux citoyens de télécharger l'application mobile et d'enregistrer leur DRC Pass pour un accès sécurisé aux applications et aux sites Web autorisés via une technologie avancée d’authentification unique (single sign-on).

La reconnaissance exprimée de la ministre Fu souligne l'importance stratégique des partenariats entre Singapour et l'Afrique afin d’accélérer et avancer la transformation numérique à travers le continent. Elle a encouragé les entreprises à « faire preuve d'agilité, d'audace et à être prêtes à pénétrer dans de nouveaux marchés afin de façonner l’histoire de la croissance de l'Afrique, tout en élargissant l'empreinte mondiale de Singapour ».

Selon les données fournies par la GSMA Intelligence, les plus de 80 millions d'abonnés mobiles de la RDC ainsi que sa base croissante de population bancarisée, bénéficieront directement des services e-KYC sécurisés de Trident, positionnant ainsi le pays comme un leader de l'inclusion financière numérique en Afrique.

Le déploiement progressif du DRC Pass est déjà en cours, accompagné d'une vaste campagne nationale de sensibilisation du public pour garantir l’adoption généralisée du système dans les diverses régions du pays.

