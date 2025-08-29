Sistem Identitas DRC (Democratic Republic of the Congo, Republik Demokratik Kongo) Pass milik Trident Diakui di Africa Singapore Business Forum sebagai Model Kolaborasi Internasional

SINGAPURA, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd. (“Trident” atau “Perusahaan,” NASDAQ: TDTH), sebuah katalis transformasi digital dan aktivasi Web 3.0 yang berbasis di Singapura, tampil menonjol dalam Africa Singapore Business Forum 2025. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyoroti sistem identitas digital inovatif milik perusahaan ini, DRC Pass, sebagai contoh utama keberhasilan kolaborasi Singapura-Afrika.

Dalam pidato utamanya, Menteri Grace Fu menyoroti kemitraan Trident dengan Republik Demokratik Kongo untuk mewujudkan sistem identitas digital nasional guna meningkatkan inklusi keuangan dan layanan publik bagi lebih dari 110 juta warga negara DRC.

"Di ruang digital, perusahaan teknologi Trident yang berbasis di Singapura bekerja sama dengan Republik Demokratik Kongo untuk menerapkan sistem identifikasi digital berskala nasional yang dikenal dengan nama DRC Pass," ujar Menteri Fu. "Dengan adanya platform ini, lebih dari 110 juta warga DRC akan merasakan peningkatan akses keuangan dan layanan publik yang lebih baik. Ini merupakan contoh yang baik tentang bagaimana perusahaan-perusahaan Singapura bekerja sama dengan mitra Afrika untuk menjembatani kesenjangan digital dan mendorong inklusi keuangan."

Pengakuan ini diberikan dua bulan setelah Trident meneken perjanjian kemitraan publik-swasta dengan Pemerintah DRC pada Juni 2025, yang menandai peluncuran resmi sistem identifikasi digital nasional sekaligus menjadikan Trident sebagai penyedia eksklusif layanan elektronik Kenali Pelanggan Anda (electronic Know Your Customer, e-KYC).

Sistem DRC Pass merupakan implementasi identitas digital Web 3.0 paling ambisius di Afrika, dengan fokus pada empat aplikasi utama: registrasi kartu SIM berbasis biometrik-blockchain untuk menghapus praktik penipuan, akses sekali masuk (single sign-on) tanpa gangguan ke portal pemerintah dan bisnis, aktivasi pembayaran digital sekali klik untuk akses kredit instan, serta kredensial identitas digital terpusat bagi warga negara yang melengkapi identitas fisik.

"Kami bangga atas kemitraan kami dengan pemerintah DRC dan menghargai pengakuan yang diberikan oleh Menteri Fu,” ujar Soon Huat Lim, Pendiri, Ketua, dan Direktur Utama Trident. "Seiring dengan berjalannya program ini secara nasional, kami meyakini bahwa kerja sama penting antara Singapura dan Afrika ini akan membuka lebih banyak peluang antara kedua bangsa."

Sistem ini memanfaatkan platform identitas berbasis blockchain unggulan milik Trident, Tridentity, yang memungkinkan warga negara mengunduh aplikasi seluler dan mendaftarkan DRC Pass mereka untuk mendapatkan akses aman ke aplikasi dan situs web resmi melalui teknologi akses sekali masuk canggih.

Pengakuan Menteri Fu menegaskan pentingnya kemitraan strategis Singapura-Afrika dalam mendorong transformasi digital di tingkat benua. Beliau mendorong berbagai perusahaan untuk "beradaptasi dengan cepat, berani, dan siap memasuki pasar baru serta turut membentuk kisah pertumbuhan Afrika, sekaligus memperluas kontribusi global Singapura."

Menurut GSMA Intelligence, lebih dari 80 juta pelanggan seluler di DRC dan populasi yang semakin banyak memiliki akses ke layanan perbankan akan langsung mendapatkan manfaat dari layanan e-KYC yang aman, sehingga menempatkan negara ini sebagai pemimpin dalam inklusi keuangan digital di seluruh Afrika.

Peluncuran bertahap DRC Pass telah dimulai, disertai dengan kampanye pendidikan publik yang komprehensif untuk memastikan adopsi yang luas di berbagai pusat populasi yang beragam di seluruh negeri.

Tentang Trident

Trident adalah katalis terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimalan teknologi dan aktivasi Web 3.0. Tridentity, produk unggulan perusahaan ini, adalah platform identitas berbasis blockchain yang dirancang untuk menyediakan autentikasi single-sign-on di berbagai industri. Misi Trident adalah menjadi pemimpin global dalam pengaktifan Web 3.0, yang menghubungkan organisasi ke infrastruktur andal dan aman dengan pengalaman pengguna yang dioptimalkan, dengan fokus kuat ke Afrika Selatan dan pasar lainnya dengan pertumbuhan tinggi.

