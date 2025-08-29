Sistem Identiti Digital DRC Pass oleh Trident Diiktiraf di Forum Perniagaan Afrika-Singapura sebagai Model untuk Kerjasama Antarabangsa

SINGAPURA, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd. “Trident” atau “Syarikat,” (NASDAQ: TDTH), sebuah syarikat teknologi berpangkalan di Singapura yang menjadi pemacu transformasi digital dan pengaktifan Web 3.0, telah dipaparkan sebagai pemain terkemuka dalam Forum Perniagaan Afrika-Singapura 2025. Menteri Kemampanan dan Alam Sekitar Singapura, Grace Fu, turut menyerlahkan sistem identiti digital DRC Pass yang inovatif oleh syarikat tersebut sebagai contoh utama kejayaan kerjasama antara Singapura dan Afrika.

Semasa ucapan utama beliau, Menteri Grace Fu secara khusus mengiktiraf kerjasama Trident dengan Republik Demokratik Congo (DRC) dalam melaksanakan sistem identiti digital kebangsaan yang bertujuan mempertingkatkan keterangkuman kewangan dan menambah baik penyampaian perkhidmatan awam untuk lebih dari 110 juta rakyat DRC.

"Dalam ruang digital, syarikat teknologi yang berpangkalan di Singapura, Trident, sedang bekerjasama dengan Republik Demokratik Congo untuk melaksanakan sistem identiti digital kebangsaan yang dikenali sebagai DRC Pass," ujar Menteri Fu. "Platform ini akan memperkukuh keterangkuman kewangan dan menambah baik penyampaian perkhidmatan awam untuk lebih dari 110 juta rakyat DRC. Ia merupakan contoh unggul kerjasama antara syarikat Singapura dan rakan kongsi Afrika dalam usaha merapatkan jurang digital serta memperkukuh keterangkuman kewangan."

Pengiktirafan ini hadir dua bulan selepas Trident menandatangani perjanjian muktamad perkongsian awam-swasta dengan Kerajaan DRC pada Jun 2025, sekali gus melancarkan sistem identiti digital kebangsaan Republik tersebut secara rasmi dan menetapkan Trident sebagai penyedia eksklusif perkhidmatan elektronik Know Your Customer (e-KYC).

Sistem DRC Pass mewakili pelaksanaan identiti digital Web 3.0 paling berwawasan di Afrika, dengan tumpuan kepada empat aplikasi teras: pendaftaran SIM kad berasaskan biometrik-blockchain untuk menghapuskan penipuan, akses log masuk tunggal ke portal kerajaan dan perniagaan, pengaktifan pembayaran digital satu klik untuk akses kredit segera serta kelayakan identiti digital berpusat yang melengkapi kad pengenalan fizikal.

"Kami berbangga dengan kerjasama kami bersama kerajaan DRC dan amat menghargai pengiktirafan daripada Menteri Fu," kata Soon Huat Lim, Pengasas, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Trident. "Sambil melaksanakan program ini di seluruh negara, kami yakin usaha penting antara Singapura dan Afrika ini akan membuka lebih banyak peluang kerjasama antara kedua-dua negara."

Sistem ini memanfaatkan platform identiti berasaskan blockchain utama Trident, iaitu Tridentity yang membolehkan rakyat memuat turun aplikasi mudah alih dan mendaftar DRC Pass mereka untuk akses selamat ke aplikasi dan laman web yang dibenarkan melalui teknologi log masuk tunggal yang canggih.

Pengiktirafan oleh Menteri Fu menekankan kepentingan strategik kerjasama antara Singapura dan Afrika dalam mendorong transformasi digital serantau. Beliau menggalakkan syarikat agar “bersikap tangkas, berani dan bersedia menerokai pasaran baharu serta membantu membentuk kisah pertumbuhan Afrika, sambil mengembangkan jejak global Singapura."

Menurut GSMA Intelligence, lebih dari 80 juta pelanggan mudah alih di DRC serta populasi yang semakin celik kewangan akan mendapat manfaat langsung daripada perkhidmatan e-KYC yang selamat, sekali gus meletakkan negara itu sebagai peneraju keterangkuman kewangan digital merentasi Afrika.

Pelaksanaan DRC Pass secara berperingkat telah pun bermula, disertai dengan kempen pendidikan awam yang menyeluruh bagi memastikan penerimaan meluas di seluruh pusat populasi yang pelbagai di negara tersebut.

Perihal Trident

Trident merupakan pemangkin terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimuman digital dan pengaktifan Web 3.0. Produk utama syarikat, Tridentity merupakan sebuah platform identiti berasaskan blockchain yang direka bentuk untuk menyediakan pengesahan log masuk tunggal (SSO) yang selamat merentasi pelbagai industri. Misi Trident adalah untuk menjadi peneraju global dalam pemerkasaan Web 3.0, menghubungkan organisasi kepada infrastruktur digital yang boleh dipercayai dan selamat, serta mengoptimumkan pengalaman pengguna, dengan tumpuan khusus kepada Afrika Selatan serta pasaran pesat membangun yang lain.

