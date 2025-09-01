EZVIZ bergabung dengan Plastic Bank: Membalik arus limbah plastik menuju laut melalui inovasi berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas

JAKARTA, Indonesia, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bulan September ini, EZVIZ memperluas cakupan Inisiatif Hijau dengan mengumumkan kemitraan global baru bersama Plastic Bank, sebuah platform internasional yang berdedikasi untuk mengurangi limbah plastik. Melanjutkan komitmen yang dibuat pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia bulan Juni lalu, EZVIZ meneruskan misinya di bawah slogan kampanye “Together for Change, Bottle by Bottle”, menghubungkan ambisi lingkungan jangka panjang dengan aksi mendesak untuk menghentikan plastik menuju laut, sekaligus menanamkan nilai-nilai ramah lingkungan ke seluruh siklus hidup produknya.

Sepanjang tahun 2025 saja, EZVIZ telah membantu mencegah lebih dari 1.000.000 botol plastik mencemari aliran air dan mendukung pengangkatan 20.000 kilogram limbah plastik dari lingkungan yang rentan. Upaya ini telah berdampak pada 29 komunitas di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika, mendorong kemajuan nyata dalam perjuangan melawan polusi plastik. Melalui model ekonomi sirkular inovatif milik Plastic Bank, para pengumpul lokal diberdayakan untuk mengubah plastik bekas menjadi sumber daya berharga yang memperkuat mata pencaharian, meningkatkan ketahanan, serta melindungi lingkungan.

“Bersama EZVIZ, kami membuktikan bahwa setiap tindakan, sekecil apa pun, dapat memberikan dampak untuk melindungi lautan dan menguatkan komunitas,” ujar David Katz, Pendiri Plastic Bank. “Bersama-sama, kami menunjukkan kepada dunia bahwa teknologi dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan, membentuk masa depan di mana manusia dan bumi dapat berkembang berdampingan.”

Visi EZVIZ melampaui sekadar kemitraan, dengan berlandaskan komitmen untuk merancang produk yang lebih cerdas, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab. Pada tahun 2024, perusahaan mencapai tonggak penting dengan mencegah 22,3 ton limbah plastik melalui penggunaan luas material daur ulang dalam portofolio robot penyedot debunya. Kamera bertenaga baterai seperti EB3 juga mencerminkan pendekatan ramah lingkungan ini, dengan mengombinasikan tenaga surya (hemat energi hingga 80%) serta tingkat daur ulang sekitar 80% dari komponennya, semuanya dikemas dengan material yang 100% dapat didaur ulang.

Keberlanjutan juga diterapkan pada setiap aspek kemasan EZVIZ. Dengan memprioritaskan bahan berbasis kertas dan bahan daur ulang, perusahaan kini menghilangkan lebih dari satu juta kantong plastik gelembung per bulan. Langkah tambahan, seperti penyederhanaan format kemasan dan penggantian label cetak dengan ukiran laser, berhasil mengurangi penggunaan 1,573 ton kertas pada tahun 2024, menegaskan fokus merek pada solusi praktis dengan dampak tinggi.

“Pendekatan kami bersifat holistik: menciptakan produk yang benar-benar membawa perubahan nyata,” kata Sophie Zhang, Global Brand Director di EZVIZ. “Kami percaya pada pengurangan plastik yang berpusat pada manusia, didukung teknologi, dan dapat diperluas secara global.”

Kontak

Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da692370-ce62-410c-835e-a7b27234531b