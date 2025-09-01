EZVIZ bergabung dengan Plastic Bank: Mengubah arus sisa plastik ke laut melalui inovasi lestari dan pemerkasaan komuniti

JAKARTA, Indonesia, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada bulan September ini, EZVIZ memperluas skop Inisiatif Hijau dengan mengumumkan kerjasama global baharu bersama Plastic Bank, sebuah platform antarabangsa yang berdedikasi untuk mengurangkan sisa plastik. Meneruskan komitmen yang dibuat sempena Hari Alam Sekitar Sedunia pada bulan Jun, EZVIZ meneruskan misinya di bawah slogan kempen “Bersama untuk Perubahan, Botol demi Botol”, yang menghubungkan aspirasi alam sekitar jangka panjang dengan tindakan segera untuk menghentikan aliran plastik ke laut, di samping mengintegrasikan nilai mesra alam ke seluruh kitaran hayat produknya.

Sepanjang tahun 2025 sahaja, EZVIZ telah membantu mencegah lebih daripada 1,000,000 botol plastik daripada mencemarkan sungai dan lautan, serta menyokong penyingkiran 20,000 kilogram sisa plastik dari persekitaran berisiko. Usaha ini telah memberi impak kepada 29 komuniti di Asia Tenggara, Amerika Latin dan Afrika, sekali gus mendorong kemajuan nyata dalam memerangi pencemaran plastik. Melalui model ekonomi kitaran inovatif Plastic Bank, pengutip tempatan diberi kuasa untuk menukar plastik terbuang menjadi sumber bernilai yang bukan sahaja mengukuhkan mata pencarian, malah meningkatkan daya tahan, dan melindungi alam sekitar.

“Bersama EZVIZ, kami membuktikan bahawa setiap tindakan, walaupun kecil, mampu mencetuskan gelombang besar untuk melindungi lautan dan memperkasa komuniti,” kata David Katz, Pengasas Plastic Bank. “Bersama-sama, kami menunjukkan kepada dunia bahawa teknologi boleh menjadi kuasa untuk kebaikan, membentuk masa depan di mana manusia dan bumi berkembang seiring.”

Visi EZVIZ melangkaui sekadar kerjasama, berpaksikan komitmen untuk mereka bentuk produk yang lebih pintar, lebih bersih, dan lebih bertanggungjawab. Pada tahun 2024, syarikat mencapai pencapaian penting dengan mencegah 22.3 tan sisa plastik melalui penggunaan meluas bahan kitar semula dalam portfolio robot vakumnya. Kamera berkuasa bateri seperti EB3 turut mencerminkan pendekatan mesra alam ini, dengan menggabungkan tenaga solar (penjimatan tenaga sehingga 80%) bersama kira-kira 80% keboleh-kitaran komponen, semuanya dibungkus dalam bahan 100% boleh dikitar semula.

Komitmen kelestarian juga merangkumi setiap aspek pembungkusan EZVIZ. Dengan mengutamakan bahan berasaskan kertas dan bahan kitar semula, syarikat kini menghapuskan lebih daripada satu juta beg bungkusan gelembung setiap bulan. Inisiatif tambahan, seperti penyusunan semula format pembungkusan dan menggantikan label bercetak dengan ukiran laser, berjaya mengurangkan 1.573 tan kertas pada tahun 2024, sekali lagi menekankan fokus jenama kepada penyelesaian praktikal yang memberi impak tinggi.

“Pendekatan kami bersifat holistik: mencipta produk yang benar-benar membawa perubahan,” kata Sophie Zhang, Pengarah Jenama Global di EZVIZ. “Kami percaya kepada pengurangan plastik yang berpusatkan manusia, digerakkan oleh teknologi, serta dilaksanakan pada skala global.”

