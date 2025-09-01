EZVIZ מאחדת כוחות עם Plastic Bank, ומחוללת מפנה בנושא פסולת הפלסטיק באמצעות חדשנות ברת קיימא והעצמת הקהילה

הופדורפ, הולנד , Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

EZVIZ תרחיב, בספטמבר הקרוב, את היקף היוזמה הירוקה שלה עם הכרזה על שותפות גלובלית חדשה עם Plastic Bank, חברת פינטק חברתית בינלאומית המוקדשת להפחתת פסולת הפלסטיק ולקידום האספנים. בהתבסס על המומנטום של התחייבויותיה ביום הסביבה העולמי ביוני האחרון, EZVIZ ממשיכה את משימתה עם הקמפיין "ביחד למען שינוי, בקבוק אחר בקבוק", המחבר שאיפות סביבתיות ארוכות טווח עם פעולה דחופה לעצירת זיהום הפלסטיק.

ב-2025, EZVIZ מממנת את סילוקם של 20,000 קילוגרמים של פסולת פלסטיק מהסביבה - שווה ערך למיליון בקבוקי פלסטיק. מאמצים אלה העצימו אספנים ב-29 קהילות ברחבי דרום מזרח אסיה, אמריקה הדרומית ואפריקה, והביאו להתקדמות מוחשית במאבק בזיהום הפלסטיק. באמצעות מודל הכלכלה המעגלית החדשני של Plastic Bank, אספנים מקומיים מקבלים כוח להפוך פלסטיק מושלך למשאבים יקרי ערך המחזקים את הפרנסה, בונים חוסן ושומרים על הסביבה.

"עם EZVIZ, אנו מוכיחים שכל פעולה, קטנה ככל שתהיה, יכולה להתפשט החוצה כדי להגן על הסביבה ולרומם קהילות", אמר דיוויד כץ (David Katz), מנכ"ל ומייסד Plastic Bank. "הפעולה הקולקטיבית שלנו מאפשרת עתיד שבו האנשים וכדור הארץ משגשגים יחד".

EZVIZ מטמיעה ערכים מודעים לסביבה לאורך מחזורי חיי המוצר שלה עם מחויבות לעצב מוצרים חכמים יותר, נקיים יותר ואחראיים יותר. בשנת 2024, החברה השיגה ציון דרך משמעותי על ידי מניעת 22.3 טון פסולת פלסטיק באמצעות שימוש נרחב בחומרים ממוחזרים בפורטפוליו הוואקום הרובוטי שלה. מצלמות הסוללה כגון EB3 מדגימות עוד יותר את הגישה המודעת לסביבה זו, המשלבת אנרגיה סולארית לחיסכון של עד 80% באנרגיה עם כ-80% מיחזור ברכיביה, וארוזות ב-100% חומרים הניתנים למיחזור.

קיימות משתרעת על כל היבט של האריזה של EZVIZ. על ידי מתן עדיפות לחומרים מבוססי נייר וממוחזרים, החברה מבטלת כעת למעלה ממיליון שקיות ניילון בועות בחודש. אמצעים נוספים, כגון פורמטים יעילים של אריזות והחלפת תוויות מודפסות בתחריט לייזר, הפחיתו 1.573 טון נייר בשנת 2024 בלבד, והדגישו את ההתמקדות של המותג בפתרונות מעשיים בעלי השפעה רבה.

"הגישה שלנו היא הוליסטית: יצירת מוצרים ושותפויות שעושים הבדל אמיתי", אמרה סופי ז'אנג (Sophie Zhang), מנהלת מותג גלובלית ב-EZVIZ. אנו מאמינים בהפחתת פלסטיק שמתמקדת באנשים, מותאמת לטכנולוגיה ומותאמת לקנה מידה עולמי".

למידע נוסף – מדיה



Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da692370-ce62-410c-835e-a7b27234531b